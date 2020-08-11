日本關注「港民主女神」周庭被捕，「#FreeAgnes」成Twitter熱門榜首

（中央社）前「香港眾志」核心成員周庭昨晚（10日）在住處被捕。由於周庭精通日文，在日本社群網站上享有知名度，不少日本網友在推特發起「#FreeAgnes」（釋放周庭）標籤聲援，一度衝上日本推特（Twitter）趨勢第一名。

根據周庭臉書（Facebook）粉絲專頁今晨（11日）發文，除了#FreeAgnes標籤（hashtag）成為日本推特熱門榜首，周庭的名字也位列第7。周庭被捕的新聞在兩大搜尋引擎Yahoo及Google的日本搜索熱門，分別排行第4及第5。

文章並稱，截至今天清晨仍未得知周庭是否能夠保釋，如有最新消息將盡快更新。

除此之外，日本共產黨領黨人志位和夫也在推特留言表示，香港警方大肆逮捕壹傳媒創辦人黎智英、香港民主派人士周庭等人的作為，和「社會主義」完全無關，只是單純的「人權壓迫」。

日本參議員石川大我則在推特分享周庭遭捕的消息，並說會持續竭盡全力維護香港民主、自由的立場。

今年23歲的周庭2011年起參與香港「反國教」學運，開啟社運生涯，並於2016年與香港學運領袖羅冠聰、黃之鋒等人創立「香港眾志」，直到今年6月底「港區國安法」生效前才宣布退出。

周庭因精通日文，被日本網友熟知，稱她作「香港民主女神」。她過去接受媒體訪問時曾透露，因喜愛日本動畫才自學日文，起初並不流利，但在雨傘運動期間，密集與日媒、編譯交流，才讓日語水準突飛猛進，甚至到達可到日本大學交流的程度。

曾於東京以流利日語開記者會 去年6月10日，周庭在香港參加完前一日的「反送中」百萬人遊行後，在位於東京的日本記者俱樂部召開記者會，以流利的日文呼籲包括日本在內的國際社會關注香港的民主。她當時指港府修訂《逃犯條例》（當時仍未撤回），是香港回歸中國後最危險的法案，一旦修正通過，將威脅所有港人和訪港外籍人士的人權與人身安全。她指中國的獨裁正進逼香港，盼國際社會關注。 Photo Credit: Reuters/ 達志影像 周庭當時指出，修訂《逃犯條例》將破壞香港的優點，而香港和日本有密切的經貿關係及人員往來，希望日本政府、日本的政治家和媒體都關注《逃犯條例》修訂。她認為當時的香港就如同日本受到中國的武力威脅一樣，香港的人權正受到中國打壓，她期盼日本關注。

香港警方昨天上午出動大批警力，以《港區國安法》中「勾結外國或境外勢力危害國家安全」及「串謀欺詐」等罪嫌，先後逮捕黎智英及其2個兒子、壹傳媒行政總裁張劍虹等7人，並對壹傳媒辦公室大舉搜索。

隨後，港警又以「勾結外國或境外勢力」等罪嫌，逮捕民間組織「香港故事」成員李宇軒、前「學民思潮」成員李宗澤；周庭昨晚住處也遭港警搜查，隨即被捕。

菅義偉：「對香港情勢抱有重大憂慮」

日本政府發言人菅義偉今天談到香港警方以涉嫌違反港區國安法，逮捕民主人士周庭時說：「對香港情勢持續抱有重大憂慮」。

日本《時事通信社》報導，菅義偉說：「（香港）在一國二制下維持自由且開放的體制，及民主且安定發展至關重要」、「未來將持續和相關國家合作，適時因應」。

日本《富士新聞網》（FNN）報導，被稱為香港「民主女神」的周庭，及批評中國政府的媒體人黎智英等10人被捕，日本政府及朝野政黨都相繼提出批評。

日本防衛大臣河野太郎談到香港情勢時，雖然要大家去問外務省，但也說有關中國在許多地區試圖改變現狀，「非常令人感到強烈憂慮」。

日本最大在野黨立憲民主黨主席枝野幸男嚴厲批評說，不得不說現已變成「對人權及言論自由鎮壓」；枝野說，必須抱持著這絕不是別人家問題的意識來面對，也必須在國際輿論上提高保障人權的聲音。

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