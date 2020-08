蔡璧名《解愛》：「唱」與「和」——你喜歡當情感關係中的主導者或配合者？

文:蔡璧名

在開始之前,我們先聽一首歌,《Wind Beneath My Wings》

(作詞:JeSilbar 作曲:Larry Henley)

It must have been cold there in my shadow

在我的影子下,一定很冷吧

To never never have sunlight on your face

陽光不曾照耀你臉龐

You were content to let me shine, that's your way

而你總是滿足於讓我閃耀,你就是那樣

You always walked a step behind

總是以一步之遙緊隨我身後