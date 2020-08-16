朱家安 X 劉芷妤對談：從粉紅色口罩到星座運勢，如何讓思考突破刻板印象

文字：沈眠｜攝影：謝程雁

桃園市立圖書館與逗點文創結社，共同規劃了一系列適合大人與高中生讀者的系列講座，由主持人朱家安帶領大家走進有趣的哲學生活。而疫情期間，有小學男童因配戴粉紅色口罩而被同學取笑。雖然陳時中部長與防疫五月天都戴上粉紅色口罩來聲援，但除了粉紅色口罩，還有很多很多物件與習慣，是男生女生壁壘分明的界線。

朱家安與小說家劉芷妤，就來探討男生女生在成長過程中所接收到的各種限制與規則，以及性別平權的深度探討，乃至於刻板印象框架如何影響每一個人。

第三堂課：「男生可以戴粉紅色口罩，但可以穿藍色裙子嗎？」

主持：朱家安（哲學推廣者）

講者：劉芷妤（小說家）

時間：7月29日（三）20:00-21:00

直播網址：桃園市立圖書館臉書粉絲專頁

顏色就是顏色，本身沒有性別之分吧

主持人朱家安立即破題講到，幾個月前因疫情比較嚴重，台灣人都要排隊或是上網預購口罩，而其中有個新聞是某位小學男生，因擔心自己戴上粉紅色口罩會被同學笑，所以不想去上學。之後，陳時中部長與防疫五月天，大家都戴起粉紅色口罩聲援，還大聲疾呼：「顏色沒有性別，我們小時候最喜歡看的卡通影片，就是《粉紅豹》。」

朱家安語音微微上揚：「口罩在國外可是攸關生死的問題，但在台灣居然變成是顏色與造型的問題。一方面可見我們疫情的穩定程度，但另一方面它也就從原本是健康問題，轉變為性別平權的討論。」

小說家劉芷妤一邊似乎想大翻白眼，一邊努力沉住氣解析道：「因為我們的社會認定，粉紅色是女生的顏色，而男生的顏色則是藍色，才會有這樣的情況發生吧。但粉紅色真的是女生的顏色嗎？」她指出，在西方社會，紅色是血液的象徵，譬如紅酒在《聖經》裡面，就暗示著是基督的鮮血，象徵著犧牲。另外，早期英國的傳統軍人制服也是鮮紅色的，也就象徵著英勇無畏與犧牲。

「而粉紅色是比較淡的紅色，自然很適合小男生。在20世紀前期，在商業運用上，粉紅色都代表著小男生的顏色。藍色反倒屬於女性的顏色，因為給人纖細、憂鬱的感覺。所以，根本沒有人規定男生就不能粉紅色啊！」劉芷妤語氣激昂。

《故事》網站有一篇文章〈一個原本屬於男性的顏色──粉紅色的極簡史〉，便簡述了粉紅色這兩三百年來的演變，朱家安提醒讀者如果有興趣，歡迎找來閱讀。他述說：「其實，現代人對顏色的各種成見、看法，都跟商業文化的傳播力強弱有很大關係。被附加在顏色上的意義，無不是人類社會運作的結果。我聽過一種類似都市傳說的講法，曾經有國外男生因某個衛生棉廣告的緣故，一直誤會月經是藍色。」

劉芷妤的白眼也就止忍不住地翻騰起來，她詫奇不已，所以，女生是藍血人嗎？像倪匡寫的那本科幻小說《藍血人》？而關於顏色的喜好，自身較為偏愛綠色的劉芷妤說：「容易吸引我眼光的都是綠色，無論是衣服、包包或其他配件都是。至於口罩的話，我是滿想收集各種奇怪的花色，像什麼星星、豹紋或橘色之類的。」

「我的三歲姪子最喜歡的顏色也是綠色，他還沒有接受到這個社會的顏色指令，所以對他來講，跟我一樣都最喜歡綠色，就是很單純的『哇，我跟穀菇一樣耶！』這種開心的反應，而不會意識到這是男生的顏色還是女生的顏色。」劉芷妤認真地表示，顏色就是顏色，本身沒有性別之分，人們應該把自由還給顏色，而不是持續分類和規範。

因為《幽遊白書》裡進入黑暗武道會篇章的人物「鴉」，所以偏好黑色口罩的朱家安則又想到：「小時候彩色筆，裡面有一個皮膚色，其實比較像是粉紅色，怎麼畫都不像我自己皮膚的顏色。之前資生堂有個『全皮膚色系色鉛筆』的企劃，就強調了膚色有非常多種，根本不會只有一種。」他強調，強制性地把顏色劃分為單一的意義，委實不是適宜、正確的觀念。

「再說了，喜歡一個顏色，也不代表我們就得全部使用同一個顏色。像我衣服就都挑白色居多啊。我們會有很多原因，去決定自己要穿什麼、搭配什麼，所以終究顏色的意義和抉擇都必須回歸到個人。」朱家安口氣和緩地說著。

劉芷妤點頭贊同：「我曾經有非常多綠色的衣服，但現在少了，因為很容易全身都綠色，很難配得好看。綠色也有讓人覺得誇張的視覺效果，所以為了隱身在人群裡方便，我也漸漸學乖，會買些顏色相對來說比較安靜的衣服了。」

星座的印象判斷讓人容易怠惰，無法理解不同個體

朱家安開啟另一個話題：「星座和顏色的判斷標準，也有點像哦。說什麼人適合什麼顏色，就像說什麼星座就會有什麼個性。比如星座是雙魚，就會全部被認定為是懷疑論者，這很怪，因為有時候雙魚男也是很容易相信別人的啊。」

劉芷妤開玩笑地說：「如果你是個雙魚男，最好不要讓我知道哦。」她滿臉笑意地接著道：「我其實沒有非常相信星座，但很奇妙的是，只要聽到雙魚座男性這個組合，就會忍不住有點想皺眉頭。這應該就是星座的力量吧，總會讓人非常方便地一竿子打翻一船人。大部分人也都是聽聽就好，不用認真的態度，但心裡卻又真的暗暗分類了。如果我不喜歡雙魚男，一發現你是雙魚男便懶得跟你說了，就根本沒有機會理解你不是典型雙魚男，或者與其他雙魚男的不同。」

先說自己也不相信星座，理由很簡單，因為雙魚座的特色就是絕不輕易相信事情，朱家安旋即認真地說：「沒有啦，我不相信星座，是由於幾光年外的天體位置可以影響人類的性格和運勢，而且非常湊巧只影響跟我同一個時間地點出生的人，那麼遠的星座有這麼大的影響力嗎，以科學來說，完全匪夷所思。而顏色、星座的刻板印象，都容易讓人有怠惰的態度，因為會直接就下判斷。」

劉芷妤的星座是金牛，一般會被說是固執和愛錢，「但如果我立刻補上，我的上升星座是射手座，那別人對我的觀感大概立刻要往完全相反的那一邊去了。更不用說，還有月亮星座、水星星座等各種組合。」對於星座，劉芷妤會感到有趣，有時候也會參考星座運勢，今天該穿什麼顏色的衣服出門才會幸運，真的超級迷惘時，甚至會把自己的生活解釋得像是運勢裡的說明那樣，但她並非完全信仰者，「就只是覺得星座是一種浪漫的系統，偶爾可以關注一下的程度。」

她表情真摯地結語：「無論是星座或是喜歡的顏色，表面上讓我們很好歸類日常所見的人事物，但同時也容易讓我們的心智變得偷懶，不去仔細理解不同個體之間的複雜與多元。」

性別討論不是在開戰，而是試圖突破巨大的刻板印象框架

兩人隨後針對「男生可以戴粉紅色口罩，但可以穿藍色裙子嗎？」提出看法。

劉芷妤義憤填膺地講：「這當然是萬萬不行啊！網路不是流傳著『這麼可愛一定是男孩子』的話嗎？那如果男生穿了裙子，變得更可愛，不就太有競爭力了嗎？那女生怎麼辦？」說完她樂吱吱地笑著，明顯是反串、反諷。

沒有穿過裙子的朱家安，分享穿過最像裙子的是下半身圍浴巾，「另外，我外出時常做的下半身打扮是女性睡褲，就是那種七分、有小碎花的睡褲，很舒服。如果可以看開性別藩籬，就能更多選擇。女裝架上的，並沒有規範男性不能選擇吧。」

劉芷妤正色道：「要不要穿裙子是個人選擇，要對別人的個人選擇說可以或不可以，是很怪異的事。男孩穿裙子，放到現在的台灣看，當然是勇敢的事。但我期待的是，有一天男生穿裙子這件事無須被討論，也不用被視為勇氣的象徵。也許我們會討論男生穿藍色裙子並不可愛，其實應該穿粉紅色蕾絲百褶裙更適合之類的。又或是男生裙子的時候要穿安全褲嗎？我希望是這樣子更多元的討論，而不會是可以或不可以而已。」

「如果你在路上看到的男性都不穿裙子，你很容易覺得男生穿裙子很怪。事實上，台灣的確沒有什麼男生穿裙子。如果男生穿裙子，很容易被覺得怪異，因為他成為了少數，會遭受非常大的壓力。是以，我會說刻板印象往往有自我實現的特色。」朱家安舉例說明，因為社會期待女生從小要溫柔婉約，這些壓力造就許多女生真的長成比較溫柔婉約的樣子，於是社會就能反過來說女生本來就是溫柔婉約。

同樣情況也發生在要培養陽剛氣質的男生身上，只要在這方面表現不好，就容易被欺負。如此一來，缺乏陽剛氣質的男性，就更容易被說是不正常的少數。

朱家安肅容道：「這種會自我實現的刻板印象，具有逼迫人的特質，會讓不符合刻板印象的人變成少數。我們必須特別小心，不能僅僅基於多數、少數，就成為判斷正常和不正常的準則。」

「我覺得在一個刻板印象主導的社會裡，不管是什麼性別、性向，其實你都會有某部分被困擾，也可能受益，這可不是什麼父權或女權的自助餐啊。這就是刻板印象會帶來的效應。刻板印象是地圖砲，只要你可以有某部分被歸類，就是會被刻板印象砲到。我們可能身上都背負著很多刻板印象，性別是一個，種族是一個，地區是一個。」劉芷妤聲腔裡是滿滿的氣憤與悲傷。

劉芷妤以自身為例，有人說亞洲人數學比較好，但她會覺得啞口無言，因為她數學不好，抑或中文系的女生應該都溫柔婉約，她也會無言以對，因為她並非如此。此外，劉芷妤曾經遇到，她只是剪了很短的頭髮，卻在公車上被一位女士狂罵不正常的荒誕事件。而結了婚不生小孩的決定，也會被某些親戚見一次唸一次，種種凡此。

她無奈地說：「刻板印象地圖砲這種事，誰都會碰得上。但如果希望這個世界往更多可能的未來走去，那就是要開始覺察到自己有哪些刻板印象，並且不要讓這些刻板印象影響到我們的視野與行為。」

《女神自助餐》中有篇〈別人的孩子〉寫到，在一個擁擠車廂裡，大家在讚許一個爸爸自己帶小孩很有心的同時，也會轉頭就去罵另一個媽媽帶著小孩搞得車上很吵，不會教就不要生。劉芷妤神色凝重：「這些人都不會感覺到自己有雙重標準，為什麼呢？因為這就是刻板印象帶來的結果。刻板印象讓你以為世界上的生物，都是小孩生下來就自然而然會去愛他，也讓你以為做母親的照顧小孩是理所當然，做父親的照顧小孩就是媽媽賺到。但它真的是理應如此嗎？」

「社會認為媽媽應該照顧小孩，所以你會看到很多媽媽照顧小孩的情況，如果有照顧不周，社會會責怪媽媽，少數爸爸偶爾幫忙，就會受到稱讚。但這也會對男性造成困擾，我有異性組合的朋友，是爸爸帶小孩，他發現背著小孩上街出去玩很不方便，因為很多公共廁所的尿布台是在女廁。刻板印象不只影響我們怎麼行為，也影響我們怎麼評價其他人，最後，還影響我們怎麼形塑環境。不公平的刻板印象，形塑出來的環境就不會公平。」朱家安鉅細靡遺地分析。

唯他也從另一個面向提醒：「雖然我們在這裡講得好像刻板印象都很糟，但其實不全然是。在社會上，人需要刻板印象才能跟陌生人互動。你去便利商店買東西，知道可以安心把錢交給穿超商制服的人，這就是刻板印象在起作用。因此，並不是說所有刻板印象都不好，而是說我們可以思考各種刻板印象會不會有不好的後果。」

劉芷妤則認為，這一次的節目，不止是性別狀態的思索，更直逼了刻板印象的範圍，她神情沉穩地講：「我覺得這樣滿好的，因為很多時候，大家可能覺得支持性別平權就是在戰男女，但不是，真的不是啊！我們在對抗的，其實是一個很巨大的刻板印象框架。而性別只是構成這個框架的一部分。性別本身，也還有在刻板印象以外的其他面向可以討論。」

朱家安最後總結道：「關於性別的討論，其實有很多面向，光是一集的節目絕對討論不完。但我們希望透過今天的討論邀請大家可以多想一想，共同舒緩刻板印象造成的不公平結果。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀