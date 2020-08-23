《16個會後悔的溝通方式》：你的履歷很漂亮，但面試時總是拿石頭砸自己的腳？

文：基姆・佐勒（Kim Zoller）、凱芮・普雷斯頓（Kerry Preston）

【錯誤11 面試前毫無準備】

如果你沒準備好就貿然參加面試，你知道會有多大的損失嗎？有時你付出的代價是得不到那份工作！要知道，從你決定應徵某家公司的某份職位起，你就得開始為面試做好準備。你必須提前妥善規劃，盡可能去了解這間公司、思索他們認為需要哪種人才、你本身認為他們需要什麼樣的人才，以及你為何認為他們需要你這樣的人才。

在面試過程裡，你要展現出自信心，以及做好工作的能力。第一印象對於求職能否成功至關重要；面試官會根據他們對你的初次印象來判斷你的工作能力。切記，你給別人的印象當中，有百分之五十五是透過非語言的溝通。因此，你的態度和肢體語言、你的穿著、你帶來的東西，以及你展現自己與呈現資料的方式都十分重要。

你得想法設法給面試官留下良好印象，而你的態度、服裝和高度自信都是你能夠掌控的。既然這些都是你可以操控的事情，千萬不要給面試官任何機會留下負面印象。你的未來老闆要尋找的是充滿自信、能力十足的稱職人選。你若能為面試做好充分準備，定能讓自己在激烈競爭中勝出。

聽聽別人怎麼說

我們在報紙上刊登了一則徵人啟事，隨後收到了數百封履歷；我們幾乎立刻就找到人填補這個職缺。然而，我們又收到一封履歷信，感覺是個非常優秀的人。於是，我們打電話給這人、安排了一場面試。我們心想：「我們應該要安排一個職位給她！她實在太適合我們公司了。」結果，她穿著黑色短裙搭配Ｔ恤、腳上穿著涼鞋、連褲襪都沒穿就來參加面試。而且，如果她對我們公司能有多一點點了解，我們肯定會花更多時間與她交談，進而給她一份工作。面試中，她提到自己參加過好多次面試，但都沒有一家公司找她回去複試。 ——「形象力學」總裁基姆．佐勒與合夥人凱芮．普雷斯頓

這位求職者擁有一份非常漂亮的履歷，能力很強，又十分專業。然而，她每次去面試時，都等於拿石頭砸自己的腳，因為她沒有做好準備，還穿著不合宜的服裝。對於即將應試的公司提前做好功課非常重要，一旦沒做好準備就貿然前往面試，你可能要付出昂貴的代價！

非問自己不可的關鍵問題

我希望面試的結果是什麼？

我希望面試官如何看待我這個人？

我可以為這次面試做好什麼樣的準備？

我去面試的時候，什麼事情能讓我感到更有自信？

面試該穿什麼

除非有特別交代可以穿著商務休閒服，否則一定要穿著正式服裝。即使對方說可以穿著商務休閒服，你還是要慎重打扮，選擇商務休閒服裡偏正式禮服的那類衣服。

女性求職者的穿著

套裝：下半身搭配成套的裙子或長褲；選擇裙子套裝絕對不會出錯。

襯衫：襯衫必須要熨燙平整，而且不會透明到讓人看見內衣。

絲襪：一定要穿絲襪；但網眼褲襪或其他各種花俏絲襪不適合穿去面試。選擇膚色、黑色或藏青色的絲襪最為保險。

鞋子：鞋子要擦得發亮，而且沒有磨損痕跡。不露趾、不露腳後跟的包鞋最適合穿去企業面試。鞋跟高度不應超過二英寸（約五公分），顏色以黑色、棕色或藏青色為主。

手提包：可以的話，最好使用皮革製品。並且確保手提包上頭沒有刮痕或磨損。顏色以黑色、藏青色或棕色最為理想。

皮帶：選擇與鞋子或套裝顏色抑或質料相襯的腰帶。像那種有著浮誇扣環、鑲嵌寶石之類的花俏皮帶，都不適合在面試時穿戴。

絲巾應該要跟妳的套裝顏色協調，並且能達到畫龍點睛的效果。

飾品不要太過浮誇或是俗豔。別針上頭不應有太多七彩寶石或是尺寸過大；手上不應佩戴超過兩枚戒指（訂婚戒指和結婚戒指算是一枚），而且應該只戴在妳的無名指或小指上。

耳環不該太大或是太長。每隻耳朵上僅佩戴一只耳環就夠了！戴二只以上的耳環並不專業。

手鐲不該叮噹作響；踝鍊則不適合穿戴。

手錶應該要搭配金屬鍊條或皮革錶帶；運動手錶並不合適。

男性求職者的穿著

西裝：要穿整套西裝，而不是獵裝外套搭配長褲。穿比較保守的西裝，藏青色或灰色是你最好的選擇。

襯衫：穿著剛熨燙好的襯衫，最好選擇白色或淺藍色的襯衫。不要穿著有圖樣的襯衫（即誇張條紋、格子圖案或佩斯里花紋等等），或是顏色鮮豔的襯衫（即亮藍色、黃色、粉紅色或紅色等等）。

領帶：選用保守的領帶（例如，避免顏色太過明亮或是圖案太複雜的領帶）。

鞋子：穿著剛擦亮拋光的鞋子，確保表面沒有刮痕。

皮帶：如果你的褲頭上有皮帶扣環，就一定要繫皮帶！皮帶顏色應該要跟鞋子相襯。

面試該帶什麼

男性和女性都應該攜帶公事包或是作品資料夾；最好選用皮革製品。

攜帶公事包的話，就不要再帶手提包。

鑰匙應該放在公事包、手提包或作品資料夾裡。別放在口袋裡。

你的履歷應該準備好，隨時交給面試官細讀；上頭千萬不要有污漬或摺痕。

無論何時，都應隨身攜帶一支筆和一本筆記本。

肢體語言

當面試官跟你打招呼時，請面帶微笑、跟他的目光交流，並堅定專業地與他握手。

挺直你的身軀、不要彎腰駝背。你要傳達給對方的訊息應該是：你樂於交流，並且準備好開始談正事。

表達你對這次機會躍躍欲試的興奮感受。

不要擰絞你的雙手，這樣等於告訴別人你很緊張不安。

試著跟面試官做同樣的動作（例如，如果他往後坐靠著椅背，你也應該往後坐靠著椅背；如果他身體前傾，那麼你也應該跟著身體前傾）。

不要抖腿或用腳打拍子，同時保持雙腿併攏。

不要交叉雙臂在胸前，始終要展開以表示善意。

不要把玩原子筆、鉛筆、頭髮、別針等東西。

面試該說什麼

使用正面積極的語言；千萬不要提到以前經歷過的負面事件。

事先準備至少三個問題來問面試官，但在第一次面試時，千萬不要問到薪水。

輕鬆暢談你針對應徵職位做過的功課，以及你將來可以如何幫助到該公司。

面試該坐哪裡、該怎麼坐

除非對方請你坐下，否則別坐。

千萬不要碰面試官桌上的任何物品。如果有必要移動物品，先請求對方的允許。

保持腰背挺直，別彎腰駝背！

後續跟進

在面試結束時，詢問面試官何時可以跟進、查詢面試的結果。

面試當天務必寄送親手寫的感謝函。信中不妨提到面試時討論過的話題，藉此加深他們對你的印象。

面試官如果少於三人，請各別給每位面試官寫感謝函。如果超過三人替你面試，請將感謝函寄給主要面試官，麻煩他代為向其他面試官轉達你的謝意。此時，信中務必要逐一列出其他面試官的姓名。

後續跟進的感謝函範例

瓊斯先生，您好：

很高興認識您，也感謝您抽出寶貴時間談論（職位名稱）一職。這份工作聽起來十分有趣，期待未來有機會能與您和（公司名稱）合作。最後再次感謝您把我列為考慮人選。

基姆．佐勒敬上

書籍介紹

本文摘錄自《16個會後悔的溝通方式：想再往上，先避開連高階主管都會犯的錯》，時報出版

作者：基姆・佐勒（Kim Zoller）、凱芮・普雷斯頓（Kerry Preston）

譯者：胡琦君

你可能不會因為有禮貌而讓別人記住，

但你肯定會因為不禮貌而讓別人記住。

擁有28年培訓經驗的人際溝通雙權威聯手，

教你從「錯誤」的角度切入，善用交涉技巧，就能左右逢源！

《財星》500大企業教練╳培訓超過20萬人才

教你避開說話地雷區，善用溝通技巧，打造職場軟實力！

根據哈佛大學職業指導局針對數千名遭解僱員工所進行的一項研究指出，比起因為工作績效不佳而丟掉飯碗的人，那些因為人際關係處理得不夠專業而丟掉工作的人，足足多了一倍。

若想在今日競爭激烈的環境中脫穎而出，絕對需要深思熟慮和周全規劃。你不僅須具備傑出的工作技能，同時也須具備出色的人際關係能力。

先來自我檢測一下！你在生活中或職場上，是否也曾不小心犯過類似錯誤？

不大在乎自己給別人的第一印象

肢體語言使用不當，眼神飄忽不定

面試時緊張兮兮，講話容易結巴

總是記不住別人的名字

開會時遲到，未能適時發表意見

在節慶或生日時送錯禮物

針對以上常犯錯誤，人際溝通雙權威作者於書中提供有效解方：

第一時間打造最佳第一印象

無論是在生活中或職場上，你不會有第二次機會去打造第一印象。培訓超過20萬人的溝通雙權威作者指出，人們傾向於看重細節，尤其是未來有機會成為合作夥伴時；細節雖小，卻足以左右你的未來。本書將教你如何打造最佳第一印象，讓你能夠談成生意、獲得聘用，並使他人忠誠於你。

肢體語言看似微弱卻值得重視

根據科學實證，與他人互動時，有三個元素會影響我們帶給他人的印象，我們說出的話只占整體印象7%，語調占38%，非語言訊息及肢體語言則占55%。光是肢體語言，就可以透露出你的自信心、禮貌程度和情緒好壞。因此，適時展現適當的肢體語言，就能幫助你有更好的表現、傳遞強而有力的訊息。

成功拿到錄取通知的面試技巧

面試時把話說到面試官心裡的程度，決定了你被錄取的速度。作者將告訴你面試時怎樣的穿著最得體、如何提出有益自身的提問，以及各種面試必備技巧。

親筆寫感謝函就能帶來好關係

積極互動可以讓你跟他人建立穩固關係，進而確保你日後的成功。懂得何時該親筆寫卡片是一項難得的優勢，建立良好關係的關鍵就藏在這些細節裡。作者在書中提供了各式感謝函範例，讓你可以依照情境自行運用，只需花五分鐘親自寫張小卡，就能幫助你培養關係並獲取競爭優勢。

職場不可不知的會議禮儀

無論是出席或主持會議，與會人士對你的印象將會影響你們未來共事的機率，倘若有機會共事，也會影響你們之間的合作關係是否愉快。因此早在會議開始前，你就必須思考清楚該如何表達，才能對其他人產生最有利的影響。從座位安排、主持會議到發表意見，本書收錄詳細步驟，讓你掌握必知的會議禮儀。

讓自己好感度飆升的送禮方式

在職場上或日常生活中，舉凡節慶、婚禮、新生兒誕生、生日等特殊日子，經常會需要送禮。選購禮物必須慎重且深思熟慮，因為你送的禮物以及送禮方式，都會直接反映出你的形象。本書將告訴你如何挑選合適禮物，讓你能藉此良機，給收禮人留下深刻的美好印象。

擁有28年專業經驗、培訓超過20萬人的佐勒與普雷斯頓，於書中提供立竿見影的有效溝通技巧，讓你學了就能立刻派上用場，並完美圓融地對應各種狀況，足以與對手抗衡、進而在競爭激烈的職場上勝出！

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九