俄羅斯宣布全球首支武漢肺炎疫苗註冊，普亭：我女兒已接種，抵抗力滿滿

俄羅斯今（11）日宣布針對「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）的疫苗開發成功，已經為疫苗註冊，且俄國總統普亭的女兒已經接種。俄國政府承諾將會盡快開始量產，希望「任何想接種」的人都能接種俄國疫苗。

《俄新社》報導，有2個女兒的普亭表示，他的其中1個女兒參加了疫苗實驗，接種第1劑之後體溫上升到攝氏38度，隔天就降到37度以下；在接種第2劑之後，體溫略為升高，但之後就沒事了，現在女兒「感覺很好，抵抗力滿滿」。

普亭表示，不少試驗者接種之後，完全沒出現體溫升高或任何徵兆。據他所知，今天早上此款疫苗已經註冊，是全球首例；他知道這款疫苗非常有效，通過了所有必要的測試。

普亭說，希望在不久的將來，就可以開始量產疫苗，「任何有意願接種的人，都可以取用我們專家的研發和成就」。此外，他也祝賀了所有參與疫苗研究的專家。

這款疫苗由俄羅斯加馬列亞（Gamaleya）研究中心、國防部48個機構合作進行研究和臨床實驗。加馬利亞中心是俄國國家流行病學與微生物學中心，以蘇聯時期的科學家尼古拉‧加瑪列亞（Nikolay Fyodorovich Gamaleya）命名。

此舉等同宣告俄羅斯成為本次疫苗競賽的贏家。據約翰霍普金斯大學數據，俄國染疫人數累計約89萬人，為全球第4多，而病故人數則約1萬5000人。

《美聯社》報導，俄國先前曾表示，醫護人員、教師和其他高風險者將優先接種。

但《美聯社》表示，俄國國內外許多科學家對於此疫苗仍存有遲疑，因為此款疫苗在臨床實驗第3階段前就搶先註冊。通常第3階段實驗需要好幾個月、以及上千名受試者才能完成。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡