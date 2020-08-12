早稻田「永遠的十三號」：森喜朗敬重的偶像，日治時代的台灣橄欖球之光柯子彰

文：政治抓漏

台灣曾經有一位顏值爆表的運動明星，他的人生貫穿近代台灣史，他的人生是許多台灣長輩的縮影。森喜朗前首相來台悼念李登輝時，以他作為台日世代友好的象徵，希望兩國能超越彼此國籍，共同追求亞洲繁榮的相同夢想。

他帶來的橄欖球炫風遍佈日本帝國，讓台灣能夠揚眉吐氣，掃除身為殖民地人民的自卑。他也歷經228時期的殘酷，迷茫自己的身份認同。最終他將人生貢獻給台灣橄欖球運動，他就是台灣球星柯子彰。

1910年，柯子彰出生在台北市大橋頭，是家裡的老大，底下有兩個弟弟和四個妹妹，弟妹們都對柯子彰十分敬重。柯子彰從小身材高大，個性穩重且幽默，因此特別受到同齡人們的愛戴，奠定了後來擔任球隊隊長的底子。

柯子彰小學畢業後前往日本就學，因緣際會加入橄欖球隊，從此一發不可收拾，協助學校連續三年獲得全國高校冠軍。據說柯子彰不單單身材高大，運動神經也是天賦異稟，短時間就將橄欖球運動上手，被評為有大學實力的中學選手。

柯子彰考入早稻田大學商科後，帶領學校連續戰勝強敵明治大學獲得全國冠軍。大二入選日本代表隊，帶領日本代表隊打贏了加拿大隊和澳洲隊，成功破除「橄欖球是白人專利」的印象，被日本媒體譽為天才選手、台灣來的奇才。

1933年、1934年，連續兩年榮登新聞媒體選出的日本風雲人物榜。早稻田大學特別將橄欖球校隊13號「永久欠番」來表彰柯子彰的貢獻，日本橄欖球協會也將柯子彰列為歷代最傑出的15位選手，柯子彰因此成為許多日本人心中的偶像。

柯子彰的成功因素有五：過人的運動天賦、優秀的領導才能、明快的戰術指令、自創的獨門戰法，還有身為台灣人不服輸的努力與勇氣，不斷地練習再練習。

柯子彰之所以那麼努力，是因為自己代表著台灣人，想要為台灣人爭口氣，證明殖民地台灣不會比日本差，台灣人不會永遠輸給日本人。所以他只有一次又一次贏得勝利才能證明這一點。「要為台灣人正名！」這是他比賽時所抱持的堅定信念。

柯（か ka）！柯！柯！⋯⋯

勇猛的柯子彰走向賽場時，狂熱球迷會發出這樣的加油聲。

有別於其他日本選手，俊美的柯子彰不僅受到球迷們的歡迎，他還經常被女性支持者包圍，只要他出現就能引發少女們的連聲尖叫，這個小故事至今仍令人津津樂道。他以23歲的年紀擔任日本代表隊的隊長，目前仍保持日本代表隊最年輕主將紀錄。淪為殖民地的台灣，竟然有一個年輕小夥可以擔任日本代表隊的隊長，這對當時的台灣人是多麼大的鼓舞，帶給台灣人無比的自信心。

大學畢業後，受到日本政府重視的柯子彰被派往滿州建設鐵道，工作足跡遍佈吉林、瀋陽、滿洲等地，工作期間總共創立了八個橄欖球隊。也在這個時期，柯子彰和同樣工作單位的日本女性結婚。

由政治抓漏發佈於 2020年8月11日 星期二

但是命運總是不可捉模，二次世界大戰結束後，柯子彰以無可奈何的心情接受自己從日本人變成中國人，帶著日籍妻子返回台灣。由於能力出眾，柯子彰進入台灣鐵路局任職，處置戰後的諸多麻煩工作。

甫回台的他，帶著滿腔熱血想要報效台灣，或者說他的「國家」，所以特別努力工作，做出不少成績。但是兩年後，一場席捲全台的浩劫將柯子彰捲入苦海，讓他的許多努力一夕泡湯。

1947年2月27日，不當使用武力的國民政府查緝員打死路人，引爆兩年來台灣人民對執政當局不滿的怒火，包含官員貪污腐化、軍隊紀律敗壞、掏空民生物資、嚴重通貨膨脹、治安極度惡化等。憤怒的群眾包圍專賣局要求交出兇手，台北城的動亂越演越烈。2月28日，陳儀下達緊急動員令，禁止人民集會，武裝軍警、憲兵巡邏街頭，封鎖主要道路，台北市的聯外交通就此中斷。

群眾在台北車站武裝集會，湧入鐵路局搗毀辦公室、搶奪財物毆傷辦公人員。部分台鐵員工因不滿接收後鐵路局的管理，響應罷工，拆卸機件讓火車無法發動。當時鐵路局長陳清文不在台灣，鐵路局群龍無首，全台鐵路交通停擺，造成米糧運輸中斷。眼見台北城即將發生缺糧危機，部分民眾結夥武力霸佔糧倉不讓人靠近，民心更加浮動，局勢危急。

3月4日，鐵路員工代表提出組織「鐵路制度調整委員會」以恢復鐵路營運、維持鐵路秩序，獲得陳儀政府同意，柯子彰就是委員之一。委員會迅速地以專線聯絡、調度列車，使鐵路班次恢復營運。下午4點40分，第一班米糧專車由新竹駛入台北，終於平息了台北城的缺糧危機，避免缺糧爆發流血衝突，對於局勢穩定有很大的貢獻。

但是「鐵路制度調整委員會」就像「二二八事件處理委員會」一樣，只是陳儀用過即丟的工具。二二八事件爆發時，鐵路局無人主持大局，陳儀對鐵路無法通車相當焦急，發現委員會可以利用就姑且好言安慰鐵道局員工，其實對組織相當不友善，私下稱為「偽組織」。

陳儀表面上與台灣人虛以委蛇，私下則請蔣介石速速派兵鎮壓，毫不檢討自己的作為，完全推卸自己應負起的責任，將台灣人的命運推向地獄深淵。3月10日蔣介石的軍隊抵達後，台灣人的哭聲就再也沒有停過了。有了軍隊的撐腰，各地的自治組織都遭到整肅，連解決台灣糧荒有功的「鐵路制度調整委員會」也被秋後算帳。

軍隊進城隔天，柯子彰按時上班，鐵路警察告訴他人事有變，叫他趕快離開，但他仍執意前往辦公室看望同事。「鐵路制度調整委員會」會長張期華當場被打得遍體鱗傷，同事們請求放人，卻遭槍枝威嚇下跪受辱。張期華後來被羈押在東本願寺，罪名是「煽動員工霸工、組織調整委員會排斥國內人員、妨礙鐵路營運、聯繫叛徒」；柯子彰的罪名是「參與叛亂、秘密召集委員開會企圖破壞軍運。」

由於柯子彰是日治時期的高知識份子，他留學日本、娶日籍妻子的背景，更使他遭到國民政府質疑。調查人員後來數度上門將柯子彰帶走，受到凌虐的他卻對發生的事情隻字不提，獨自一人承受龐大的恐懼與壓力。如同許多受到白色恐怖的台灣人長輩一樣，柯子彰此後再也不談政治，所以我們也不知道他被帶走時到底發生什麼恐怖的事情，但是他的許多同事卻一去不復返，再也沒回到家中。

柯子彰剩下的人生專注於工作和推廣橄欖球，不復過往的光芒四射。雖然甘於平淡，他仍利用自己廣大的人脈與影響力提攜許多台灣人後輩，默默助人從不居功。也就在這個時期，他頻繁被日本友人邀去日本交流。森喜朗前首相的父親森茂喜，正是當年跟柯子彰在早稻田大學並肩作戰的隊友。據說柯子彰常常拜訪森家勉勵青年時期的森喜朗，這才有後來森喜朗親近台灣的契機，李登輝老先生方得以受到森喜朗首相的支持到日本治療心臟疾病。

柯子彰歷經人生輝煌，也有台灣長輩普遍擁有的認同混亂，雖然他內心始終堅信自己是台灣人，但總是淪落到不同政權的統治，滿腔熱血經常得不到地方發揮，或許這也是另一種台人普遍的「我不是我的我」。

2001年柯子彰結束了91歲的生涯，在病床上直到過世前，仍在筆記本上以流暢的日文持續書寫關於橄欖球的事情，最後一頁記下了「……傳球也分為快傳、長傳……grubber kick等數種」。對橄欖球的愛，讓他直到人生的最後一刻仍念念不忘，實在令人感動。

一生帥氣、從不喊苦的柯子彰先生就是上一輩台灣人的縮影，有才華有實力卻被認同問題與歷史因素困擾一生。好在先賢的努力、李登輝路線的堅持讓我們能走到今日，免於香港人今日面臨的恐怖。為了讓後代子孫不再經歷這些恐懼，我們一定要好好選擇未來的路，讓後世的柯子彰們能夠徹底發揮每個人與生俱來的天賦。

柯子彰先生雖然一生輝煌，但仍留下許多歷史沒記錄的空白，一想到這點，勾動那時候台灣人承擔的苦痛，心裡就有想哭的衝動，到底還有多少故事被埋沒在歷史的血跡中，他的親友消失了多少？至少我能替柯子彰先生紀錄至此，也不枉老前輩替台灣爭取的榮光。

部分資料來自永遠的十三號〜柯子彰管理員，請大家多多按讚支持，管理員會持續更新柯子彰先生的相關事蹟。

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核稿編輯：翁世航