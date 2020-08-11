印尼年底舉行地方選舉，逾6成民眾不認同政二代或家族成員參選

（中央社）印尼年底將舉行地方選舉，印尼總統佐科威的長子和女婿，副總統安明的女兒以及國防部長普拉伯沃的姪女都將投入選戰。近期民調顯示，約6成民眾不認同政二代參選地方首長。

印尼執政黨、即民主奮鬥黨（PDIP）今天正式支持佐科威（Joko Widodo）的女婿巴比（Bobby Nasution）參選北蘇門答臘省（North Sumatra）首府棉蘭（Medan）市長。巴比今年29歲，從事房地產相關行業。

巴比今年3月正式加入民主奮鬥黨。雅加達郵報（Jakarta Post）當時報導，他否認入黨是為獲得該黨支持他參選棉蘭市長，而是「跟隨岳父的腳步」。他稍早已獲得先前是印尼最大反對黨、即大印尼行動黨（Gerindra）支持參選。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2017年11月8日，佐科威夫婦出席女兒Kahiyang Ayu（右三）的婚禮，女婿是左三的Bobby Nasution。

大印尼行動黨是在印尼國會的第3大政黨，在創黨主席普拉伯沃（Prabowo Subianto）於2019年10月被任命為國防部長前，曾是最大反對黨。普拉伯沃在2019年4月第2度挑戰佐科威失利，他入閣後，大印尼行動黨也加入執政聯盟。普拉伯沃8日回鍋黨主席，外界認為是為2024年參選總統鋪路。

巴比加入民主奮鬥黨導致棉蘭市代理市長阿赫亞爾（Akhyar Nasution）退出民主奮鬥黨，轉而加入民主黨（Democratic Party）。民主黨表示，將與公正福利黨（PKS）支持阿赫亞爾，「對抗民主奮鬥黨的龐大政治聯盟」。

參選中爪哇省梭羅市長的佐科威長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）也獲得民主奮鬥黨、大印尼行動黨及其他主要政黨支持。吉伯朗今年32歲，是經營餐飲業起家的創業者，他決定和父親一樣，以參選梭羅市長做為從政起點。

民主奮鬥黨主席、也是前總統的梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）7月決定該黨要支持吉伯朗。吉伯朗曾表示絕不從政，他去年10月決定參選前，民主奮鬥黨梭羅黨部已提名71歲的梭羅市副市長艾瑪德（Achmad Purnomo）參選梭羅市長。

艾瑪德曾經對媒體表示，佐科威在總統府召見他，並告訴他，民主奮鬥黨支持吉伯朗。他說，蠻失望的，雖先前已獲得黨部提名，「我只能接受，還能怎麼辦？」

Photo Credit：AP/達志影像 2019年10月20日，吉伯朗（右）就開始出現在父親佐科威尋求連任的競選活動。

根據雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，就梭羅市長選舉而言，除公正福利黨外，其他政黨都決定挺吉伯朗。然而因公正福利黨在市議會沒有足夠的席次，無法提名市長參選人，吉伯朗可以說「沒有對手」。唯一可能挑戰他的，是仍在尋求民眾連署，獨立參選的服飾業商人巴吉奧（Bagyo Wahyono）。

有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）報導，民主奮鬥黨今天也決定支持普拉伯沃的姪女拉哈育（Rahayu Saraswati Djojohadikusumo）參選西爪哇萬丹省（Banten）南唐格朗市（South Tangerang）的副市長。印尼副總統安明（Ma'ruf Amin）的女兒席蒂（Siti Nur Azizah）則已投入角逐南唐格朗市長。

印尼年底的地方選舉預計12月9日舉行，將選出9個省的省長及縣市長等公職，選民人數約1億人。印尼共有34個省和特區，人口約2.6億人。

印尼羅盤報（Kompas）近期發表一份在7月底所做的民調，在553名受訪者中，61%不支持政治領導者的家人參選地方首長；28%的人認為家族政治是正常的，也是民主發展的一個過程；11%的人不了解家族政治的意義。另外，58%的受訪者希望立法規範家族政治，或完全禁止政治人物的家人參選。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範