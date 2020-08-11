麥當勞火大提告追討：前執行長隱瞞與多名女員工有性關係，還領12億元資遣費及股票

美國麥當勞前任執行長伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）去年爆發醜聞，傳出與1名女性職員有不當的性關係，遭董事會解僱，仍可領取高達4200萬美元（約新台幣12億美元）的資遣費和股票紅利等。然而麥當勞近期發現，伊斯特布魯克不僅與1人有性關係，還涉嫌滅證與誤導調查，昨（10）日決定提告追回資遣費和股票。

《紐約時報》報導，去年10月，麥當勞1名女性職員向公司透露，她和伊斯特布魯克有不當往來，包含互傳鹹濕露骨的簡訊、拍私密照等，雖然是合意、且沒有性行為，但她仍擔心會遭到公司處罰。

麥當勞雇用律師對伊斯特布魯克展開訪談調查，伊斯特布魯克承認此事，也保證絕無發生性行為。《華爾街日報》指出，他當時也保證沒有與其他員工建立性關係。律師們當時曾檢查他的公務手機和雲端帳戶，沒有發現其他證據，但是他們沒有檢查伊斯特布魯克備份在公司電腦伺服器裡的資料。

董事會判定「無故解僱」，願付資遣費

根據麥當勞的離職條款，如果伊斯特布魯克是「因故」而被解僱，例如「犯罪」或「欺瞞公司」，他就無法取得資遣費和員工認股的紅利。由於伊斯特布魯克承認和該名女員工的合意不當往來，且調查沒有其他收獲，麥當勞董事會將他的解僱處分判定為「無故解僱」，核准了他的資遣費和紅利，伊斯特布魯克於去年11月離職。

但條款其中1條也指出，若麥當勞日後發現離職員工有足以被免職的欺瞞行為時，公司有權追回資遣費。

Photo Credit：AP / 達志影像 麥當勞前執行長伊斯特布魯克。

就在上月，公司接獲通報，在伊斯特布魯克擔任執行長期間，還有1名女性與他有性關係。麥當勞因此重新展開調查，這次在伊斯特布魯克備份於公司伺服器的電子郵件中找到了數十張赤裸、半裸或露骨的照片和影片，更發現原來他總共和4名女員工有不當往來。

麥當勞表示，其中1名女員工與伊斯特布魯克展開這種性關係之後，伊斯特布魯克給了這名員工價值數十萬美元的股票。這是公司的特殊獎勵制度，高層管理人員有權將股票配給表現優異的員工，不需要經過董事會批准。

《華爾街日報》報導，麥當勞昨天向德拉瓦州法院提出告訴，控告伊斯特布魯克違反信用，涉嫌詐欺，要求追回資遣費和補償金，並凍結他收領股票紅利的權利。

《CNN》報導指出，伊斯特布魯克宣布離職時，薪資評估公司Equliar曾計算，他所有資遣費用和紅利總值高達4200萬美元；現在，據Equliar對《商業內幕》表示，評估幣值和股價之後，這筆金額已經漲到近5732萬美元。

麥當勞並未表示要向伊斯特布魯克追討多少金額或股票。Equliar分析，如果麥當勞追討股票的話，伊斯特布魯克損失更深重。

伊斯特布魯克功勞大，大型企業罕見追討執行長資遣費

而伊斯特布魯克對麥當勞其實貢獻不小。《紐約時報》報導，伊斯特布魯克2015年3月接掌麥當勞時，麥當勞正面臨低潮；而他推動各種創新改革，例如簡化工作流程、推出全天候早餐、觸控螢幕自助訂餐等，讓麥當勞再次擄獲顧客。在他任職期間，麥當勞股票大約翻漲1倍。

Photo Credit：AP / 達志影像 麥當勞前執行長伊斯特布魯克於2016年11月試用觸控螢幕自助點餐。

《華盛頓郵報》也指出，總部位於芝加哥的麥當勞是全球餐飲龍頭，在120個地區有近4萬個據點，市值超過1510億美元，伊斯特布魯克帶動的轉型功不可沒，過去他也備受麥當勞董事會主席赫南德茲（Enrique Hernandez Jr.）欣賞。

《華爾街日報》和《紐約時報》訪問的數名企管專家都指出，像麥當勞這樣的大型公司很少公開對前執行長追討費用。比較接近的案例是前迪士尼執行長奧維茨（Michael Ovitz），只任職14個月，就於1996年離開公司時領了1億4000萬美元的資遣費，讓股東氣憤提起訴訟，但法院2005年判決，雖然董事會這個決策很差勁，但仍有權支付資遣費。

另一類似案例是《哥倫比亞廣播公司》（CBS）前執行長孟維斯（Leslie Moonves），2018年因被指控涉嫌性攻擊和性虐待而被解僱。《CBS》認為孟維斯涉嫌誤導調查和滅證，拒付1億2000萬美元的資遣費，孟維斯不服，因而控告《CBS》。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範