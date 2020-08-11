紐西蘭時隔102天出現本土病例，最大城市奧克蘭明起封城禁足3天追蹤感染源

前天才歡慶100天沒有出現本土病例的紐西蘭，今（11）日晚間宣布最大城市奧克蘭（Auckland）出現4起本土病例，目前感染源不明，仍在追查中。總理阿爾登（Jacinda Ardern）立即下令奧克蘭明起封鎖3天，午夜12時起生效。

《BBC》報導，自2月下旬以來，紐西蘭累計逾1200例確診、22例死亡；最後1例本土病例出現在5月1日，此後都是境外移入，至本月9日達到100天無本土病例的里程碑。當時阿爾登和衛生部長布倫菲爾德（Ashley Bloomfield）皆表示，這雖是個值得紀念的紀錄，但絕不可因此自滿，仍應保持警惕。

而面對目前疫情，謹慎是正確的。《衛報》報導，阿爾登今晚宣布國內新增4例本土病例，最先確診的是1名奧克蘭南部居民，約50多歲，沒有國外旅遊史，昨天和今天分別進行了病毒採檢，結果皆為陽性。

當局也對他的家人進行檢驗，結果6人之中有3人驗出陽性，其中1人是學齡前的兒童。這4名確診者先前都沒有與其他任何病例的接觸史，其住家也不在檢疫隔離場所附近。目前相關單位正在追蹤他們的接觸者進行採檢。

奧克蘭明起封鎖3天，其他地區也需嚴守社交距離

阿爾登即刻宣布，奧克蘭自明起封鎖3天，以便追溯感染源和相關資訊。阿爾登表示，紐西蘭人口500萬人，奧克蘭地區就佔200萬人，政府不會輕易決定對國內最大城市實施三級警戒、進行封鎖，但是為求謹慎，需要給衛生官員3天時間來收集資訊。阿爾登強調，只隔離城市的一小區，不可能有效。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 紐西蘭102天無本土病例確診，人們恢復日常活動。圖為首都威靈頓街頭。

《澳洲廣播公司》（ABC）報導，進入三級警戒的奧克蘭將停班停課3天，酒吧等各種營業場所關閉，禁止10人以上聚會，非奧克蘭居民禁止入城；紐西蘭其他地區進行二級限制，嚴守社交距離措施，禁止100人以上聚會。

奧克蘭超市依舊維持營業，會提供外帶咖啡和餐點，但阿爾登呼籲人們不要急著去採購。但《衛報》報導，網路上已經出現人們湧入超市搶購物資的照片。

阿爾登強調，她絕對理解紐西蘭人的失望：

「我們一直都知道，我們有所計劃。我的請求是：不要灰心或沮喪。」

紐西蘭將於下月19日舉行大選，僅剩不到6周時間，目前各議員都努力造勢宣傳。阿爾登日前也曾前往奧克蘭，她表示自己接下來3天會留在首都威靈頓。《衛報》認為，若無法找到奧克蘭確診者的感染源而延長封鎖，或延遲大選，都不會影響阿爾登的國內支持度。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範