《世界大局‧地圖全解讀》：南海，世界上最重要的「海上十字路口」
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南海及其航道引來全世界的覬覦，成為紛爭的淵藪。中國對馬六甲海峽的依賴讓北京政府格外關注這個區域。此外，南海還蘊藏了大量石油、天然氣、礦產及漁業資源。
文：亞歷克西斯．鮑茲曼（Alexis Bautzmann）、蘿拉．瑪格麗特（Guillaume Fourmont）
南海自古以來即是多種文化與文明的交會地，也是全球重要的商業樞紐。南海及周邊海峽連結了東亞與歐洲、中東和美洲，其戰略意義與蘊藏的資源引來各國覬覦、滋生糾紛、動搖區域和平，而這個和平是建立在各方的商業算盤之上。
南海是世界上最重要的「海上十字路口」，東南亞國家靠著這塊海域出口貨物、取得原料供應（ 尤其是中東的石油與天然氣）。自1960年代起，東南亞各國經濟起飛，這一帶也成為首屈一指的商業熱區。身處中國與印度兩大文明匯聚之地，南海沿岸有伊斯蘭教國家，如印尼、馬來西亞；也有佛教國家，如越南、泰國、柬埔寨；以及天主教國家，如菲律賓。
上述條件使東南亞成為葡、荷、西、法、英等強權爭奪之地，除了泰國之外，所有地區都曾為列強的殖民地。雖然後殖民時期的動亂及冷戰阻礙了東南亞的發展，但這些國家都在1970年代以前，紛紛加入全球化的行列。為因應全球化，東南亞國協（ASEAN）於1967年成立，成員國包括緬甸、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國與越南。這個組織兼具政治、經濟與文化性質，除了緬甸與寮國以外，其他成員都濱臨南海。
馬六甲海峽：全球貿易航道的心臟
亞洲四小龍（ 南韓、香港、新加坡、台灣）和四小虎（ 印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南）的經濟起飛都與南海有關。在馬六甲海峽上，每天有近1,500萬桶石油經過，每年有6~8萬艘貨船穿梭其間。海峽總長800公里，船隻從南海經由這道海峽再穿越印尼群島，即可往來太平洋及印度洋。這是世界上第二大能源運輸通道，僅次於伊朗的荷莫茲海峽（Ormuz），也是重要國際貿易航道的心臟，因為馬六甲海峽可銜接主要港口，例如上海就是世界貨櫃運輸大港，2014年的吞吐量高達3,529萬個標準貨櫃（TEU）。
這個區域因為往來船舶繁忙、滿載財貨，成為海盜垂涎之地。因此，2004年大部分東南亞國家及日本、印度等國共同簽署了「亞洲反海盜及武裝搶劫船隻區域合作協定」（ReCAAP，The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robberyagainst ships in Asia），海盜問題雖有改善，但無法杜絕。
中國主張南海為其「歷史水域」
南海及其航道引來全世界的覬覦，成為紛爭的淵藪。中國對馬六甲海峽的依賴讓北京政府格外關注這個區域。此外，南海還蘊藏了大量石油、天然氣、礦產及漁業資源。越戰（1955~1975年）結束後，美國撤軍，蘇聯又在1991 年解體，南海的戰略布局正好出現缺口，中國便趁此機會，不斷設法讓南海局勢朝利於自己的方向發展。北京政府從1994 年起便屢屢阻礙越南鑽採油井。
中國認為依照歷史文獻，幾乎整個南海海域都應歸其所有，無視於周邊國家與南海緊鄰的地理關係及專屬經濟海域（EEZ），像是與越南爭奪西沙群島主權，與菲律賓及馬來西亞爭奪南沙群島。2010 年以來，這些散落在海上的零星小島成為危及區域和平的爭議焦點。2014 年，北京政府開始在南沙群島建造一些人工島，把珊瑚礁改造成空軍基地或軍港。
歐巴馬重返亞洲，再掀南海政治角力
同時，馬來西亞也在東南亞與通往波斯灣的入口之間部署海軍及經濟設施，以宣示其主權。美國政府不願讓中國主導這個區域的戰略布局，因此中國對馬來西亞的反擊必須顧慮華府的動向，而與中國發生主權糾紛的國家也期盼獲得美國軍事力量的庇護，這讓華府的立場更加堅定。
自2011年底，歐巴馬總統宣布重返亞洲後，美國勢力便步步進逼，例如推動跨太平洋夥伴協定（TPP），與亞太地區國家（ 包括越南、馬來西亞、新加坡）簽署自由貿易協定等。不過中國也沒閒著，開始串聯自己的利益網絡，提出一套野心勃勃的計畫，打算發展新的海上絲路，並於2014年成立亞洲基礎建設投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank），企圖成為亞太地區無可取代的金融支柱。
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書籍介紹
本文摘錄自《世界大局‧地圖全解讀》，野人出版
作者：亞歷克西斯．鮑茲曼、蘿拉．瑪格麗特
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒