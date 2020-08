《世界大局‧地圖全解讀》：南海，世界上最重要的「海上十字路口」

文:亞歷克西斯.鮑茲曼(Alexis Bautzmann)、蘿拉.瑪格麗特(Guillaume Fourmont)

南海自古以來即是多種文化與文明的交會地,也是全球重要的商業樞紐。南海及周邊海峽連結了東亞與歐洲、中東和美洲,其戰略意義與蘊藏的資源引來各國覬覦、滋生糾紛、動搖區域和平,而這個和平是建立在各方的商業算盤之上。

南海是世界上最重要的「 海上十字路口 」, 東南亞國家靠著這塊海域出口貨物 、取得原料供應( 尤其是中東的石油與天然氣)。自 1960年代起, 東南亞各國經濟起飛 , 這一帶也成為首屈一指的商業熱區 。 身處中國與印度兩大文明匯聚之地 , 南海沿岸有伊斯蘭教國家 , 如印尼 、 馬來西亞 ; 也有佛教國家 , 如越南 、 泰國 、 柬埔寨 ; 以及天主教國家 , 如菲律賓。

上述條件使東南亞成為葡、 荷 、 西 、 法 、 英等強權爭奪之地 , 除了泰國之外 , 所有地區都曾為列強的殖民地 。 雖然後殖民時期的動亂及冷戰阻礙了東南亞的發展 ,但這些國家都在1970年代以前, 紛紛加入全球化的行列 。 為因應全球化 ,東南亞國協(ASEAN)於1967年成立, 成員國包括緬甸 、 汶萊 、 柬埔寨 、 印尼 、 寮國 、 馬來西亞 、 菲律賓 、 新加坡 、 泰國與越南 。 這個組織兼具政治 、 經濟與文化性質 , 除了緬甸與寮國以外 , 其他成員都濱臨南海。

馬六甲海峽:全球貿易航道的心臟

亞洲四小龍( 南韓、 香港 、 新加坡 、台灣)和四小虎( 印尼、 馬來西亞 、 菲律賓 、 泰國 、越南)的經濟起飛都與南海有關。在馬六甲海峽上,每天有近 1,500萬桶石油經過,每年有6~8萬艘貨船穿梭其間。海峽總長800公里, 船隻從南海經由這道海峽再穿越印尼群島 , 即可往來太平洋及印度洋 。 這是世界上第二大能源運輸通道 ,僅次於伊朗的荷莫茲海峽(Ormuz),也是重要國際貿易航道的心臟 , 因為馬六甲海峽可銜接主要港口 , 例如上海就是世界貨櫃運輸大港,2014年的吞吐量高達3,529萬個標準貨櫃(TEU)。

這個區域因為往來船舶繁忙、 滿載財貨 , 成為海盜垂涎之地 。 因此,2004年大部分東南亞國家及日本、 印度等國共同簽署了 「 亞洲反海盜及武裝搶劫船隻區域合作協定」(ReCAAP,The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robberyagainst ships in Asia),海盜問題雖有改善 , 但無法杜絕。

中國主張南海為其「歷史水域」

南海及其航道引來全世界的覬覦, 成為紛爭的淵藪 。 中國對馬六甲海峽的依賴讓北京政府格外關注這個區域 。 此外 , 南海還蘊藏了大量石油 、 天然氣 、 礦產及漁業資源 。越戰(1955~1975年)結束後, 美國撤軍 ,蘇聯又在1991 年解體, 南海的戰略布局正好出現缺口 , 中國便趁此機會 , 不斷設法讓南海局勢朝利於自己的方向發展 。北京政府從1994 年起便屢屢阻礙越南鑽採油井。

中國認為依照歷史文獻, 幾乎整個南海海域都應歸其所有 ,無視於周邊國家與南海緊鄰的地理關係及專屬經濟海域(EEZ),像是與越南爭奪西沙群島主權 , 與菲律賓及馬來西亞爭奪南沙群島。2010 年以來, 這些散落在海上的零星小島成為危及區域和平的爭議焦點。2014 年, 北京政府開始在南沙群島建造一些人工島 , 把珊瑚礁改造成空軍基地或軍港 。

歐巴馬重返亞洲,再掀南海政治角力

同時, 馬來西亞也在東南亞與通往波斯灣的入口之間部署海軍及經濟設施 , 以宣示其主權 。 美國政府不願讓中國主導這個區域的戰略布局 , 因此中國對馬來西亞的反擊必須顧慮華府的動向 , 而與中國發生主權糾紛的國家也期盼獲得美國軍事力量的庇護 , 這讓華府的立場更加堅定。

自2011年底, 歐巴馬總統宣布重返亞洲後 , 美國勢力便步步進逼 ,例如推動跨太平洋夥伴協定(TPP),與亞太地區國家 ( 包括越南、 馬來西亞 、新加坡)簽署自由貿易協定等。 不過中國也沒閒著 , 開始串聯自己的利益網絡 , 提出一套野心勃勃的計畫 , 打算發展新的海上絲路 ,並於2014年成立亞洲基礎建設投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank),企圖成為亞太地區無可取代的金融支柱。

