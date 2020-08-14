2020/08/14, 國際

《世界大局‧地圖全解讀》：南海，世界上最重要的「海上十字路口」

《世界大局‧地圖全解讀》：南海，世界上最重要的「海上十字路口」
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南海及其航道引來全世界的覬覦，成為紛爭的淵藪。中國對馬六甲海峽的依賴讓北京政府格外關注這個區域。此外，南海還蘊藏了大量石油、天然氣、礦產及漁業資源。

文：亞歷克西斯．鮑茲曼（Alexis Bautzmann）、蘿拉．瑪格麗特（Guillaume Fourmont）

南海自古以來即是多種文化與文明的交會地，也是全球重要的商業樞紐。南海及周邊海峽連結了東亞與歐洲、中東和美洲，其戰略意義與蘊藏的資源引來各國覬覦、滋生糾紛、動搖區域和平，而這個和平是建立在各方的商業算盤之上。

南海是世界上最重要的「海上十字路口」，東南亞國家靠著這塊海域出口貨物、取得原料供應（ 尤其是中東的石油與天然氣）。自1960年代起，東南亞各國經濟起飛這一帶也成為首屈一指的商業熱區身處中國與印度兩大文明匯聚之地南海沿岸有伊斯蘭教國家如印尼馬來西亞也有佛教國家如越南泰國柬埔寨以及天主教國家如菲律賓。

上述條件使東南亞成為葡、西英等強權爭奪之地除了泰國之外所有地區都曾為列強的殖民地雖然後殖民時期的動亂及冷戰阻礙了東南亞的發展，但這些國家都在1970年代以前，紛紛加入全球化的行列為因應全球化東南亞國協（ASEAN）於1967年成立，成員國包括緬甸汶萊柬埔寨印尼寮國馬來西亞菲律賓新加坡泰國與越南這個組織兼具政治經濟與文化性質除了緬甸與寮國以外其他成員都濱臨南海。

馬六甲海峽：全球貿易航道的心臟

亞洲四小龍（ 南韓、香港新加坡、台灣）和四小虎（ 印尼、馬來西亞菲律賓泰國、越南）的經濟起飛都與南海有關。在馬六甲海峽上，每天有近1,500萬桶石油經過，每年有6~8萬艘貨船穿梭其間。海峽總長800公里，船隻從南海經由這道海峽再穿越印尼群島即可往來太平洋及印度洋這是世界上第二大能源運輸通道，僅次於伊朗的荷莫茲海峽（Ormuz），也是重要國際貿易航道的心臟因為馬六甲海峽可銜接主要港口例如上海就是世界貨櫃運輸大港，2014年的吞吐量高達3,529萬個標準貨櫃（TEU）。

這個區域因為往來船舶繁忙、滿載財貨成為海盜垂涎之地因此，2004年大部分東南亞國家及日本、印度等國共同簽署了亞洲反海盜及武裝搶劫船隻區域合作協定」（ReCAAP，The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robberyagainst ships in Asia），海盜問題雖有改善但無法杜絕。

南海
中國主張南海為其「歷史水域」

南海及其航道引來全世界的覬覦，成為紛爭的淵藪中國對馬六甲海峽的依賴讓北京政府格外關注這個區域此外南海還蘊藏了大量石油天然氣礦產及漁業資源。越戰（1955~1975年）結束後，美國撤軍，蘇聯又在1991 年解體，南海的戰略布局正好出現缺口中國便趁此機會不斷設法讓南海局勢朝利於自己的方向發展。北京政府從1994 年起便屢屢阻礙越南鑽採油井。

中國認為依照歷史文獻，幾乎整個南海海域都應歸其所有，無視於周邊國家與南海緊鄰的地理關係及專屬經濟海域（EEZ），像是與越南爭奪西沙群島主權與菲律賓及馬來西亞爭奪南沙群島。2010 年以來，這些散落在海上的零星小島成為危及區域和平的爭議焦點。2014 年，北京政府開始在南沙群島建造一些人工島把珊瑚礁改造成空軍基地或軍港

歐巴馬重返亞洲，再掀南海政治角力

同時，馬來西亞也在東南亞與通往波斯灣的入口之間部署海軍及經濟設施以宣示其主權美國政府不願讓中國主導這個區域的戰略布局因此中國對馬來西亞的反擊必須顧慮華府的動向而與中國發生主權糾紛的國家也期盼獲得美國軍事力量的庇護這讓華府的立場更加堅定。

自2011年底，歐巴馬總統宣布重返亞洲後美國勢力便步步進逼，例如推動跨太平洋夥伴協定（TPP），與亞太地區國家（ 包括越南、馬來西亞、新加坡）簽署自由貿易協定等。不過中國也沒閒著開始串聯自己的利益網絡提出一套野心勃勃的計畫打算發展新的海上絲路，並於2014年成立亞洲基礎建設投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank），企圖成為亞太地區無可取代的金融支柱。

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書籍介紹

本文摘錄自《世界大局‧地圖全解讀》，野人出版

作者：亞歷克西斯．鮑茲曼、蘿拉．瑪格麗特

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒