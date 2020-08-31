愛情依附理論（10）：光是「握著手」這樣簡單的動作，就可能緩解大腦的疼痛反應

談了這麼多關於依附的文章，我今天想要談談，關於依附的連結，到底為什麼這麼重要？除了能夠讓彼此擁有良好的人際關係之外，它甚至可以減輕我們生理上的痛覺，以及心理上的壓力。

在我們小時候遇到危險時，如果照顧者能夠適時出現、敏感覺察、給予支持，孩子獲得最大的助益是除了他們能夠冷靜下來不再哭鬧，其神經系統也能夠獲得舒緩，讓高漲的情緒冷靜下來。

也就是說，依附這一件事，本質上其實是一種情緒調節系統：當你有了一個好的依附對象，能夠適時地出現在你身旁，給予你愛與支持，那麼你將能夠在高漲的情緒裡平靜下來，從焦慮、憂鬱、生氣、難過等等情緒，走向平靜的情緒。

因此，John Bowlby與研究成年依附的學者Mikulincer、Shaver與Pereg便主張，依附關係本身具有安全預防（security-provision）與緩解壓力（distress-alleviation）的調節功能。

在Coan、Schaefer與Davidson於2006年發表的論文當中，便證實了依附連結作為一種情緒調節系統的神經學基礎，他們先是整理了許多過去關於情感連結與生心理調適的例子，其中包含了已婚人士若能夠有較高的婚姻品質，他們比較不容易感染疾病、更容易從傷害中復原，即便被診斷出威脅生命的疾病，他們也比較不容易因此病死（原論文為Coyne等人於2001年、Robles與Kiecolt-Glaser於2003年發表）。

為了讓一段好的人際連結與腦科學、神經學在情緒調適上有更緊密的證據，Coan、Schaefer與Davidson設計了這樣的一個實驗：讓16位高婚姻滿意度的夫妻進到實驗室，並讓妻子躺在功能性磁振造影（fMRI，functional Magnetic Resonance Imaging）之中，並在妻子的左腳踝或右腳踝上裝著電擊墊片。

在每一輪實驗開始時，螢幕上會出現一個符號，如果出現的是黑色背景與紅色「X」，則代表在4～10秒後，妻子有20％的機率會被電，如果出現的是黑色背景與藍色的「O」，則代表在4～10秒後，妻子不會被電。

這三位實驗者好奇的是，如果握著丈夫的手或陌生實驗者的手，會不會讓他們被電時的不愉快感下降呢？於是，他們在每一個實驗序列中，有可能會由先生握著他們的手、陌生實驗者握著他們的手，或是沒有握任何的手，然後在每一個實驗序列結束後，他們必須主觀評分剛才的實驗中，不愉快感和生理喚起感的程度。

實驗結果有幾個重大的發現，第一個是先生和陌生人的手都能降低神經對威脅的影響，但丈夫的特別具有力量；而在這16組參與者當中，即便他們的婚姻滿意度已經都很高了，但有最高婚姻滿意度的人，還是最能減少他們的神經對電擊的影響。

而根據功能性磁振造影的研究則發現，配偶和陌生人的手握著妻子的手，都對神經網絡對威脅線索的反應產生了基本的調節影響，特別是涉及與情感相關的區域，以及身體喚醒有關的結構；例如腹側前帶狀皮質，以及內臟和肌肉骨骼反應，如後扣帶迴、緣上迴、中央後迴。

而配偶又比陌生人的手，可以帶來更多的助益，例如可以進一步減弱與情緒調節有關的區域中，與威脅相關的神經活化（即右側背外側前額葉皮質，right dorsolateral prefrontal cortex，right DLPFC、尾狀核，caudate）。

更令人驚訝的是，在主觀經驗報告中也顯示了這樣的結果：儘管配偶和陌生人握手，都能減少妻子身體喚醒的減少；但只有配偶握的手，能夠降低做實驗時的不愉快程度。

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除此之外，這個實驗還發現，處於高品質關係中的人，能夠更有效率地調適大腦壓力反應的神經系統，包括疼痛處理的情感層面，其中包含右前島（right anterior insula）、上額額迴（superior frontal gyrus）和下視丘（hypothalamus）等區域。

也就是說關係品質越高的人，他們在握住伴侶的手時，他們大腦的這些區域作用地地越不強烈，讓他們越不容易感覺到痛覺。

事實上，不只這個實驗如此。在2018年時，Goldstein、Weissman-Fogel、Dumas與Simone等人，又做了另一個和痛覺與伴侶關係的實驗。他們招募了22對異性戀伴侶，年齡介於23～32歲之間，並至少交往一年以上。實驗者讓其中一些女方與男方牽手，另一些女方則沒有牽手，然後實驗者給予女方痛覺刺激，並透過EEG檢測男女雙方大腦的變化，同時也請女方填寫數字疼痛量表（NPS）。

實驗結果發現比起沒有牽手的伴侶，那些有牽手的伴侶在量表上表示更不容易感到疼痛；同時，伴侶雙方的腦波也會越同步，使得疼痛感降得越低。

透過這兩個實驗，讓我們發現，當伴侶有需求時，陪伴在伴侶的身邊，確實能夠調節與影響伴侶的壓力感與疼痛感；同時，若是彼此的關係越好，能夠給予的調節程度就越大。

好的依附關係，影響的不單單只是讓我們有一段良好的人際關係而已，它涉及的範圍包含了能夠讓我們有較平靜的情緒反應與壓力反應，甚至包含到彼此的痛覺反應。

當一個人能夠有一段良好的依附關係做靠山，他便能擁有一個好的安全避風港，在自己遭逢威脅時讓自己冷靜下來，在自己風平浪靜時，能夠自在地去探索這個世界。

參考資料

BOWLBY, J. (1982). Attachment and loss (Vol. 1, 2nd ed.). New York: Basic Books. (Original work published 1969).

MIKULINCER, M., SHAVER, P. R., & PEREG, D. (2003). Attachment theory and affect regulation: The dynamics, development, and cognitive consequences of attachment-related strategies. Motivation & Emotion, 27, 77–102.

Coan, J. A., Schaefer, H. S., & Davidson, R. J. (2006). Lending a hand: Social regulation of the neural response to threat. Psychological science, 17(12), 1032-1039.

COYNE, J. C., ROHRBAUGH, M. J., SHOHAM, V., SONNEGA, J. S., NICKLAS, J. M., & CRANFORD, J. A. (2001). Prognostic importance of marital quality for survival of congestive heart failure. American Journal of Cardiology, 88, 526–529.

ROBLES, T. F., & KIECOLT-GLASER, J. K. (2003). The physiology of marriage: Pathways to health. Physiology & Behavior, 79, 409–416.

Goldstein P, Weissman-Fogel I, Dumas G, et al. Brain-to-brain coupling during handholding is associated with pain reduction[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018: 201703643.

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航