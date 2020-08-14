【地球日和】EP01：當北極熊、美洲豹和鯨魚聚在一起，控訴著人類正在弄髒「藍星社區」

文：楊士範

北極熊、美洲豹和鯨魚，為什麼大家一起怒氣沖沖的坐在桌子旁邊開會，還要地球來評評理呢？

大家一起住的地方，名為「藍星社區」，是地球上所有生物共同居住的空間。一開始讓美洲豹怒氣沖沖的原因，則是因為人類在破壞「雨林樓」的樣貌，讓大家變得越來越難過。

「藍星社區」裡面還有「冰川樓」，我想你應該可以猜得出來是哪一位社區居民住在哪裡。而這個冰川樓狀況啊，比「雨林樓」也沒好到哪去，但到底有多恐怖呢？快點點選影片看下去吧：

以上其實不單純僅是一個擬人化的故事，也是我們現在的日常。雖然氣候變遷，地球暖化的議題和討論我們好像都常聽到，但是可能很多人會讀不下去太過嚴肅的討論或報導。關鍵評論網這次跟台大風險中心一起合作，試著用影片的方式來呈現關於我們所在的每日日常環境中的重要事情，我們幫這個節目取了一個名字：「地球日和」。

這一集我們從氣候變遷、地球暖化開始，雖然是各種控訴，讓大家瞭解氣候變遷的影響和急迫性，但其實未來也不是完全沒有改變機會。下一集我們會用另外的形式來討論我們自身可以做出什麼改變，讓氣候變遷影響變小，並且說明台灣主要的碳排放來源有哪些。

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核稿編輯：陳韻安