拿中資在台發展統戰、動員走路工抗議，共和黨主席等人遭北檢以《反滲透法》起訴

共和黨主席周克琦、副主席朱俊源、莆仙同鄉會理事潘俊源，涉收受中國資金，在台為共和黨造勢、陳抗並發展統戰。北檢今天偵結，依《反滲透法》提起公訴，並沒收受資助所得22萬元。本案是繼士林地檢、新北地檢後，第3起《反滲透法》起訴案件，並為台北地檢第一件依《反滲透法》起訴案件，也是第一件政黨主席因收受中方資金動員造勢被訴的案件。

1人200元動員群眾參加抗議

根據起訴書指出，莆田同鄉會常務理事潘進東，原本是中國人，依親來台後，獲取台灣的身分，經常往返兩岸，獲聘為莆田市陶瓷藝術館副館長，接受福建省莆田市台辦資助指導，依指示執行兩岸文化交流案，預算提報台辦交流科陳科長審核，由台辦薛姓副主任同意執行。

起訴書說明，共和黨主席周克琦，去年10月20日聯絡莆田同鄉會理事朱俊源、潘進東2人，提供該黨台北市長參選人的相關抗議及選舉造勢活動，以及「世界民主運動大會」的資料，要求2人動員群眾，前往活動地點君悅飯店抗議，並藉此為該黨台北市長參選人造勢。

周、潘討論去年10月25日至27日活動3天的抗議及造勢活動細節、費用；如何透過臉書直播及抖音及網路媒體宣傳，潘將活動通報台辦薛姓副主任後，潘在10月24日將4萬5000元交給周，即於25日至27日大會活動期間，安排該黨市長及市議員參選到場，以每人每天200元或250元代價，動員30至65名群眾參與抗議活動。

被動員的數十名群眾，當天穿黃色背心、拿旗幟，前往君悅飯店對面的廣場，針對由美國國家民主基金會所主辦的「世界民主運動大會」進行舉布條抗議等親中反美的統戰活動，同時替共和黨的台北市長及北市議員候選人造勢及拜票。

事後周克琦將3天將在台的統戰及造勢活動成果的影音和照片，以及參與人數等資料，傳給朱、潘2人，潘再以微信傳給「江海寄余生」的中方人士，陳報績效，之後就收到「江海寄餘生」的人頭帳號轉匯來台的人民幣5萬元資助；總計周涉接受資助4萬5000元、潘涉資助17萬5000元，合計22萬元，檢方均建請法院宣告沒收。

「世界民主運動」全球大會自1999年啟動，由美國國家民主基金會主辦，是促進民主人士合作的全球網路，第11屆大會由台灣民主基金會、勵馨基金會、台灣同志熱線、台灣資訊環境研究中心（IORG）、台灣青年民主協會合辦，並於去年10月25日至27日在台北登場，有來自70國、約300名民主倡議者、政策制定者和學者專家齊聚。

會議主題包括討論如何應對威權主義的挑戰，倡導民主團結；該次大會也是武漢肺炎疫情爆發以來，台灣舉辦最大型的民主國際會議。開幕式嘉賓包括2021年諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）、身兼台灣民主基金會董事長的立法院長游錫堃、台灣青年民主協會理事長張育萌。

當時有多個團體包括新黨、勞動黨、統一聯盟黨、夏潮聯合會等到場外抗議，譴責民進黨借美國國家民主基金會之手，以「民主」之名圖謀製造兩岸敵對，呼籲台灣民眾應清醒抵制美國國家民主基金會的迷魂湯；並指出美國國家民主基金會與美國官方的關係緊密，在世界各地打著「民主」旗號介入當地政局，在台灣則與民進黨當局假借民主、倚靠美國、圖謀「台獨」相互呼應，給台灣社會發展造成巨大的傷害和破壞，值得高度警惕。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航