拿中資在台發展統戰、動員走路工抗議，共和黨主席等人遭北檢以《反滲透法》起訴
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事後周克琦將3天將在台的統戰及造勢活動成果的影音和照片，以及參與人數等資料以微信傳給「江海寄余生」的中方人士，之後就收到轉匯來台的人民幣5萬元資助。
共和黨主席周克琦、副主席朱俊源、莆仙同鄉會理事潘俊源，涉收受中國資金，在台為共和黨造勢、陳抗並發展統戰。北檢今天偵結，依《反滲透法》提起公訴，並沒收受資助所得22萬元。本案是繼士林地檢、新北地檢後，第3起《反滲透法》起訴案件，並為台北地檢第一件依《反滲透法》起訴案件，也是第一件政黨主席因收受中方資金動員造勢被訴的案件。
1人200元動員群眾參加抗議
根據起訴書指出，莆田同鄉會常務理事潘進東，原本是中國人，依親來台後，獲取台灣的身分，經常往返兩岸，獲聘為莆田市陶瓷藝術館副館長，接受福建省莆田市台辦資助指導，依指示執行兩岸文化交流案，預算提報台辦交流科陳科長審核，由台辦薛姓副主任同意執行。
起訴書說明，共和黨主席周克琦，去年10月20日聯絡莆田同鄉會理事朱俊源、潘進東2人，提供該黨台北市長參選人的相關抗議及選舉造勢活動，以及「世界民主運動大會」的資料，要求2人動員群眾，前往活動地點君悅飯店抗議，並藉此為該黨台北市長參選人造勢。
周、潘討論去年10月25日至27日活動3天的抗議及造勢活動細節、費用；如何透過臉書直播及抖音及網路媒體宣傳，潘將活動通報台辦薛姓副主任後，潘在10月24日將4萬5000元交給周，即於25日至27日大會活動期間，安排該黨市長及市議員參選到場，以每人每天200元或250元代價，動員30至65名群眾參與抗議活動。
被動員的數十名群眾，當天穿黃色背心、拿旗幟，前往君悅飯店對面的廣場，針對由美國國家民主基金會所主辦的「世界民主運動大會」進行舉布條抗議等親中反美的統戰活動，同時替共和黨的台北市長及北市議員候選人造勢及拜票。
事後周克琦將3天將在台的統戰及造勢活動成果的影音和照片，以及參與人數等資料，傳給朱、潘2人，潘再以微信傳給「江海寄余生」的中方人士，陳報績效，之後就收到「江海寄餘生」的人頭帳號轉匯來台的人民幣5萬元資助；總計周涉接受資助4萬5000元、潘涉資助17萬5000元，合計22萬元，檢方均建請法院宣告沒收。
「世界民主運動」全球大會自1999年啟動，由美國國家民主基金會主辦，是促進民主人士合作的全球網路，第11屆大會由台灣民主基金會、勵馨基金會、台灣同志熱線、台灣資訊環境研究中心（IORG）、台灣青年民主協會合辦，並於去年10月25日至27日在台北登場，有來自70國、約300名民主倡議者、政策制定者和學者專家齊聚。
會議主題包括討論如何應對威權主義的挑戰，倡導民主團結；該次大會也是武漢肺炎疫情爆發以來，台灣舉辦最大型的民主國際會議。開幕式嘉賓包括2021年諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）、身兼台灣民主基金會董事長的立法院長游錫堃、台灣青年民主協會理事長張育萌。
當時有多個團體包括新黨、勞動黨、統一聯盟黨、夏潮聯合會等到場外抗議，譴責民進黨借美國國家民主基金會之手，以「民主」之名圖謀製造兩岸敵對，呼籲台灣民眾應清醒抵制美國國家民主基金會的迷魂湯；並指出美國國家民主基金會與美國官方的關係緊密，在世界各地打著「民主」旗號介入當地政局，在台灣則與民進黨當局假借民主、倚靠美國、圖謀「台獨」相互呼應，給台灣社會發展造成巨大的傷害和破壞，值得高度警惕。
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核稿編輯：翁世航
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。