台捷外交最高層級：捷克參議長8月底訪台，「台灣迷」布拉格市長也一起來

繼日本前首相森喜朗、美國衛生部長艾薩訪台之後，本月底再有一重量級外賓即將來台，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）將於29日率領約90人代表團訪問台灣。最新消息傳出，隨行的還有友台的布拉格市市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）。

（中央社）捷克首都布拉格市長賀瑞普宣布，將隨捷克參議院議長維特齊在月底訪問台灣。這將是自稱「台灣迷」的賀瑞普在一年半之內第二度到台灣訪問。維特齊和賀瑞普兩人不畏懼中國施壓，一同訪台，對台灣以及台捷關係而言意義非凡。

賀瑞普於台北時間今天清晨（布拉格11日深夜）在臉書貼文說，他喜歡為共同目標與他人合作，一起努力，例如深化與外國夥伴的聯盟關係。他說，維特齊邀他一起訪問台灣，他已接受，並且相信此行「對大家都有益處」。這則貼文還附上捷克與中華民國的國旗，以及2個代表「讚」的小貼圖。

賀瑞普曾在2019年3月首次以市長身分訪台。他說，再次訪台的個人行程與維特齊所率的代表團略有不同，其中包括會見台北市的代表。由於北京方面硬要布拉格接受「一個中國」的立場，布拉格市府在賀瑞普的主導下，在去年中止與北京的姊妹市關係，改與台北市結盟。

Photo Credit: 中央社 台北市長柯文哲（左）今年1月與布拉格市長賀瑞普（右） 在布拉格簽署姊妹市協定。

中國方面為此曾對布拉格和捷克祭出報復手段，包括片面取消布拉格愛樂等4個樂團在中國的巡迴演出，但賀瑞普不為所動。

維特齊8月29日將率約90人的代表團首次訪台。他與賀瑞普分屬不同的在野黨，但兩人對於與中國關係的立場，都與親中的總統齊曼（Miloš Zeman）截然不同。

維特齊訪台，帶領捷克重返友台路線

捷克參議院議長訪台一波三折。維特齊以前，捷克前參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）原擬今年2月訪問台灣，不幸在出發前猝逝，柯佳洛的遺孀和女兒指控，是捷克總統齊曼和中國大使館威脅他不要訪台，導致他承受不小壓力猝逝。中國是捷克第二大進口國，捷克總統總理和總統擔心，柯佳洛訪台將給捷克企業帶來麻煩。

在柯佳洛過世後，維特齊成為新任參議長，捷克參議院並在5月20日表決，以50票贊成、1票反對通過提案，支持維特齊出訪台灣。參議院當時也明言，中國阻撓議長訪台是干涉捷克內政，且議員訪台符合捷克長期的外交利益。

捷克參議院議長是捷克政壇，僅次於總統、第2高階的職位，維特齊此次訪台，將成為捷克有史以來訪台最高層級的官員，從外交意義上來看，是帶領捷克重返中斷7年的前總統哈維爾（Václav Havel）路線。

Photo Credit: AP / 達志影像 捷克參議院議長維特齊。

《中央社》報導，捷克前總統哈維爾任內曾是歐洲對台灣最友好的國家，哈維爾在1995年於聯合國大會發表談話時，呼籲聯合國應給台灣一席之地，他任內還接待過時任行政院長的連戰到訪，以及在前總統李登輝卸任後邀請李登輝伉儷訪問捷克。哈維爾也於卸任後在2004年訪問台灣，表達對台灣民主轉型的肯定。

不過現任總統齊曼2013年上任後，政治情勢丕變，因經濟實用主義而倒向中國。

齊曼對中國的友好在歐洲政壇獨樹一幟，任內訪問過中國7次，包括2015年參加「中國人民抗日戰爭勝利70週年」的閱兵式，成為在場唯一的歐盟國家領袖，中國國家主席習近平也在2016年專程訪問捷克首都布拉格，當時布拉格街頭五星旗飄揚，兩國首都締結為姊妹市。

捷克也在2015年與中國簽署「一帶一路」建設備忘錄。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 捷克總統齊曼（左）2017年拜訪中國。

在中方要求下，捷克聲明不支持西藏獨立和尊重「一中政策」，為兩國關係鋪路，位居中歐地理中心的捷克，從此成為中國進入歐洲的門戶。中資企業聘用卸任高官擔任顧問，大舉收購捷克的啤酒廠、房地產和媒體，相對的，捷克首富卡爾納（Petr Kellner）擁有的捷信集團則成為中國第一家提供消費金融貸款的外資企業。

然而齊曼的親中路線在國內也備受爭議。每年一到3月，捷克都有上百城市配合西藏流亡政府升起雪山獅子旗，抗議北京對藏人的壓迫，而關注西藏議題的捷克海盜黨市議員、後來成了布拉格市長的賀瑞普上任後，也大動作扭轉中國相關政策，2018年底開始推動刪除與北京姊妹市協定的一中條款，更在去（2019）年3月親訪台灣，讓北京十分惱火。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（右）去年3月在總統府接見捷克布拉格市長賀瑞普。

維特齊在接受《中央社》專訪時表示，6月初宣布訪台後，來自國內部分人士和北京的壓力就從沒停過，但從政本來就需面對壓力，他已習慣。維特齊也說，若他的訪台行足以啟發其他歐洲國家，他將非常高興，畢竟歐洲與台灣共享自由、民主、人權等價值，而做任何事情，「總是有人得當第一個」。

而《風傳媒》報導，捷克總統府發言人奧夫恰切克（Jiří Ovčáček）對維特齊訪問台灣則稱，如同出訪烏克蘭東部分離地區頓內次克（Donetsk）。

捷克參議院長大陣仗訪台，聚焦電子業

捷克參議院議長維特齊此次訪台，預定8月29日搭乘台灣民航包機自布拉格直飛台北，9月5日返抵捷克，訪團成員約90人，包括科研人士、議員和企業界代表，訪團預定與台灣洽談人工智慧、航太、現代化廢棄物處理等合作項目，也將考察台灣防疫工作，交流經驗。

經濟部官員表示，捷克企業對台灣EMS（電子製造業）大廠興趣濃厚，多位捷克企業代表，希望訪問期間，能夠與台灣企業交流、商談。

經濟部統計，捷克為台灣在歐洲的第4大投資國，投資規模僅次於德國、荷蘭與英國；2019年時，台捷雙邊貿易額近8.2億美元，台灣出口產品金額為4.54億美元，從捷克進口產品金額約3.65億美元。指標性製造業包括鴻海、華碩等大廠均在當地設廠投資。

Foxconn in the Czech Republic: a wonderful story by Chinese journalist Ning Hui looking at the presence of the world's largest contract electronics maker, Taiwan's Foxconn, in Europe. https://t.co/YBLNRAC561 pic.twitter.com/A8M12TMC48 — Echowall (@projectechowall) January 16, 2020

台廠從1995年起就掀起赴捷克投資的浪潮，目前以EMS廠為投資主力，鴻海、華碩、宏碁、友達等企業，都已在捷克布局。官員指出，捷克可能希望藉這次訪問，加深與台灣企業的合作。

因應疫情，維特齊表示全團成員出發前將自主隔離2週，並通過2次病毒採檢，防疫要做到超過100%，以確保大家的健康安全。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範