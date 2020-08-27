協助產後排除惡露、收縮子宮的「生化湯」，服用時該注意什麼？

報導：黃慧玫｜圖片設計：Scott｜諮詢專家：王瑜婷（奇美醫學中心中醫部主治醫師）

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新生命的到來是莫大的喜事，而華人在《周禮》便對婦女產後調養有所著墨。藉由對產婦的飲食及生活調養，再帶入中醫臟腑經絡氣血變化的看法、食藥的結合，以及融合現代醫學觀念，逐漸成為華人生活文化重要的一環。

其中，生化湯是最為人熟知的一帖產後用方。奇美醫學中心中醫部主治醫師王瑜婷表示，統計研究顯示，約有九成的婦女在產後有使用過生化湯的經驗，顯示生化湯在產後調理的地位。

古人認為女性在產後，因失血導致經絡臟腑血虛，而容易受到寒氣侵襲。但此時最重要的任務是將在子宮內積留的惡露排淨，而寒邪有凝滯的作用，恐導致惡露無法順暢排出，進而導致腹痛，影響產後身體，尤其是子宮的復原。

王瑜婷指出，生化湯目前多認為源自於南宋《女科秘要》，在明末清初的《傅青主女科》廣泛流傳，組成包括當歸、川芎、炮薑、桃仁與炙甘草。

藉由當歸、川芎、桃仁具有活血化瘀，當歸則有補血的作用，一方面促進凝滯的瘀血流動，一方面補生產時流失的血；並配合炮薑的溫經散寒止痛功效，幫助溫通凝滯之血瘀。

從現代醫學角度來說，生化湯可幫助產後子宮收縮以及惡露的排除，還能夠藉由抑制血小板聚集和擴張血管來改善血液循環。而臨床使用時，中醫師會評估產婦的狀況，對生化湯中的藥物組成進行加減。

生化湯究竟該怎麼用？王瑜婷說明，必須從生產方式、使用時間點、使用天數，以及加減法來看。

首先會先考慮生產方式。如果是剖腹產，由於在生產過程中，婦產科醫師會協助清除其惡露，因此殘留在子宮內的惡露量極少，生化湯的開立通常不超過五帖，目的在於清除滯留在胞絡內的細小血瘀。

而自然產的產婦，通常會在子宮收縮劑使用完畢之後開始使用。如果沒有使用子宮收縮劑，以目前中醫婦科專業中醫師的經驗來說，生產後或產後三日內開始使用，都能夠幫助產婦排除惡露。

使用天數則視產婦的氣血狀態而定。王瑜婷指出，氣血偏弱的產婦，一般來說開立的生化湯帖數較多，但通常不超過7帖。主要在於根據產後子宮、或者生殖系統的恢復情況而定。

曾聽聞有些產婦在未諮詢合格中醫師的情況下，聽從中藥店建議，使用一個月的生化湯。她直言，這在中醫師眼中，是相當有風險的事。

因為生化湯主要功能是在於「袪瘀生新」，也就是說，當瘀血排淨後，才有良好的子宮環境來增生子宮內膜。但如果不停的使用同一副生化湯，沒有適時加減或更方，反而可能破壞子宮內膜的重新生成，造成產後反覆陰道點出血的狀況。

《傅青主女科・產後編》的記載中，對於生化湯的應用其實十分靈活。產後昏暈，會加入帶有理氣的黑荊芥；若有冒虛汗或喘的狀況，則會在加補氣的人參；產後半個月仍有下腹痛硬，則加入活血定痛的延胡索、荊三稜等；產後大魚大肉或飲食失節導致消化不良，便會根據食物性質加入消導藥如神麴、麥芽、山楂等……因此生化湯在臨床上的使用並非死板一成不變。

至於產後陰道反覆出血的狀況，是否適合使用生化湯？王瑜婷指出，必須要看出血的時間點。

如果哺乳媽媽惡露已經轉為淡黃色或白色，但在哺乳中或哺乳後仍有少量陰道暗褐色分泌物，這是因為哺乳時寶寶吸吮刺激泌乳激素分泌，進而抑制下視丘分泌性腺釋放激素，而降低對卵巢的刺激導致不排卵。但產後復原期間，卵巢分泌的少量黃體素及雌激素會促進子宮內膜增生，而因吸吮刺激而分泌的催產素會促進子宮收縮，導致少量子宮內膜剝落而出血，屬於正常現象。

如果在產後4～6周後仍有惡露不止的狀況，就必須要注意惡露的氣味是否異常、夾雜膿樣分泌物、血塊多、腹痛、甚至發燒等症狀。除了考慮子宮是否有發炎感染等可能，建議必須就醫，不可擅自服用活血化瘀藥。

若惡露不止但未伴有異味或膿樣分泌物、血塊、發燒、腹痛，卻伴有產婦的乳汁減少、面色蒼白、倦怠無力等情況，可能與中醫所說「氣虛不能攝血」有關，就可使用生化湯。但必須加上補氣的藥物，如人參、黨參，以幫助子宮恢復良好的子宮收縮能力。

王瑜婷提醒，適當使用生化湯，可以幫助排除惡露、改善子宮內環境，調理產後體質。故若有使用需求，建議必須經由合格中醫師處方，避免自行購買。

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