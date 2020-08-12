黎智英等人獲准保釋，周庭：「爭取香港民主自由，我無悔」

香港「8.10大搜捕」多名涉違《國安法》被捕者獲准保釋。

香港警方國安處前日（10日）拘捕9男1女，包括壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭、前學民思潮成員李宗澤等人，指其中5男1女違反《國安法》第29條「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪。

前「香港眾志」成員周庭在被扣留超過24小時，在前「香港眾志」秘書長黃之鋒陪同下，於昨晚11時獲准保釋離開警署。

周庭透露，她的保釋條件為繳交2萬港元保釋金、18萬元人事擔保以及沒收護照，並於9月1日返警署報到。她指出是次調查警方並未抽取其DNA樣本，但一如以往有留下指紋資料，惟目前仍未知護照何時能取回。

周庭坦言對是次拘捕感到非常突然及不明所以，更形容此次被捕是「最驚嘅一次」，質疑是警方是以言入罪及無中生有。她稱警方指她自7月至今，利用社交媒體勾結外國勢力，認為理由空泛，沒有具體指明她是何時，以何種社交媒體犯法。

她提及自《港區國安法》實施後，對被打壓或被捕已有心理準備。她指被扣留時，在冷冰冰的地方亦收到很多來自世界各地的鼓勵；她相信港人將面對更嚴峻的狀況，指爭取民主必然是不容易的事，希望港人要小心，「參與香港社會運動當中，能夠成為爭取香港民主、自由一分子，我係無悔嘅。」

周庭除是次涉嫌違反《國安法》外，早前已承認一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」罪，仍在等候判刑。

而壹傳媒創辦人黎智英由前日早上9時許遭鎖上手銬帶離住所，被拘留近40小時後，今日（12日）零時20分左右在旺角警署獲准保釋。

Photo Credit: AP/ 達志影像

黎智英的保釋金額有多種說法，他自己離開時表示保釋金額為30萬元。不過，《東方日報》報道指黎智英的保釋金額50萬元，5000萬元資產亦遭凍結。而《Now》新聞則報道，黎智英要30萬現金及20萬元人事擔保。

黎智英步出警署時高舉雙手，期間被大批記者包圍，情況有點混亂，他其後乘車離開。黎智英步出警署期間，多名市民晚上到旺角警署外聲援黎智英，他們手持《蘋果日報》，高呼「撐蘋果撐到底」。

Photo Credit: AP/ 達志影像

警方周一早上拘捕黎智英等人，指他們涉嫌干犯「勾結外國或境外勢力危害國家安全及串謀欺詐」；警員其後帶同黎智英等人回到壹傳媒辦公大樓進行調查，又帶同黎智英到西貢，搜查他的遊艇。

而昨晚，黎智英的次子黎耀恩和長子黎見恩先後獲准保釋，而壹傳媒行政總裁張劍虹昨晚也獲釋。

張劍虹在被扣留逾30小時後，獲准以10萬元保釋。離開警署時，他感謝香港讀者以「浴血長城」保衞《蘋果日報》，對讀者「爆買」《蘋果日報》一事表示「好感動，覺得香港人好可愛」。他又說「艱險我奮進，困乏我多情」，表示自己「頂得住」。

張劍虹形容，見證警方以國安法進行大搜捕，目睹《蘋果日報》遭大肆搜查，是他一生從事傳媒行業以來最惡劣、最凶險的狀況。

除了黎智英三父子和壹傳媒4名高層外，警方周一也逮捕了前「香港眾志」常委周庭、「我要攬炒」團隊成員李宇軒及前學民思潮成員李宗澤，3人同被指涉嫌「勾結外國或境外勢力危害國家安全」。

李宗澤其團隊在Facebook發帖「報平安」，指李宗澤獲保釋，他的保釋條件與周庭一樣，須繳交2萬港元保釋金、18萬元人事擔保以及沒收護照，並於9月1日返警署報到。

另外，警方周一晚開記者會交代案情時透露，案件涉嫌有3名集團高層資助一個由2男1女營運的組織「要求外國制裁」。《無綫新聞》昨日引述消息報導，指黎智英及多名傳媒高層涉嫌資助「我要攬炒」團隊，資助金額「逾百萬港元」。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex