支持黎智英而「惡意炒股」，是香港人替殘存的自由爭最後一口氣

文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，現居德國）

「我兩手空空來到這裡，我所得到的一切都歸功於此地的自由。或許，現在是到了我回報這一自由的時候了。」在不久前接受法新社採訪時，香港傳媒大亨黎智英這樣說。8月10日，他因為政治異議被捕。這句話在社群網站廣為流傳，令人落淚。

當日被捕的還有另外九人，其中包括黎智英的兩個兒子，以及年輕的社運領袖周庭。曾經與周庭比肩抗爭、如今流亡英倫的羅冠聰在臉書上回憶說：「他們都有著與普通少年一樣的追求，聽K-Pop、買高達、食甜品時露出滿足而稚氣的笑容。」同樣令人唏噓。

更加令人感動的是香港人的抗爭意志。黎智英旗下壹傳媒股價當日短暫急跌之後迅速回升，一路狂漲，最高漲幅竟曾達344.44％，全日升183％。第二日，繼續飆漲，截止下午1時半漲531.37％，是港股最大升幅股票。

警方搜查壹傳媒大樓之後，《蘋果日報》編採工作繼續，以黎智英被捕做頭條，標題為「蘋果一定撐落去」。印量由兩星期前的七萬多份漲到35萬份，隨後再次加印至55萬份。市民們排長隊購買，甚至整疊買下供人免費取閱。

殘存的自由還能用多久？

此情此景，讓我想到1989年初夏中國城市的街頭。當時，成千上萬的市民或解囊捐資，或贈送飲食，或者加入遊行，或阻攔軍車，支持學生民主運動。

但是，那只是中共統治七十年歷史中的零光片羽。在此前此後的大多數時間，無數報紙、雜誌或網站被關閉，無數媒體人受打壓，無數異議人士被關押，無數民主鬥士遭酷刑，普通民眾要麼沉默地躲開，要麼成為統治者任意提拉的木偶，甚至成為刺殺良心犯的武器。

香港人的不懈抗爭，固然因為他們長期在自由社會培養的獨立、正直、勇氣和堅毅，同時也是因為，這裡還有殘存的自由。我不禁悲哀地想到，不知道極權將他們訓練成為內地人，還需要多長時間。

在內地，關閉一家報紙或者網站輕而易舉，只要一紙通知，甚至一個電話。宣稱要跟美國政府打官司的TikTok母公司字節跳動，2018年就被中國當局要求永久關閉旗下應用「內涵段子」，不僅不敢抗議，而且還乖乖檢討整頓。

假如媒體人因為政治問題被整肅而媒體沒有被關閉，也絕對不會允許出現香港人這種排隊買報的壯觀場面。內地的社會控制已經充分條塊區隔，層級分明，只需要給報攤、單位、公司或者居委會打個招呼，大多數民眾就會被牢牢控制住。剩下少數堅持抗爭的勇者，交給警察看起來就行。

至於股市上「用錢投票」，讀者應該還記得2015年夏天股市連續幾周下跌，公安部副部長孟慶豐帶隊赴證監會，排查「惡意賣空股票與股指期貨的線索」。「惡意炒股」、「尋釁滋事」等多款罪名任意取用，總有一款適合你。

如果北京絞殺香港自由的暴行不被阻止，那麼香港內地化的速度一定會加快。殘存的自由將不復存在，香港徹底淪為內地城市；殘存的勇者將備受摧殘，正如內地被關押的無以數計的異議人士一樣。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

美國制裁讓北京更加肆無忌憚？

上週五（8月7日），美國財政部宣佈制裁包括港澳辦主任夏寶龍、香港特首林鄭月娥在內的11名中港官員。本週一（8月10日），中國外交部宣佈回擊，制裁包括共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）和盧比歐（Marco Rubio）在內的11名美國官員。

輿論認為，北京的報復不止於此，對黎智英、周庭等民主抗爭人士的大抓捕也是其中之一。

那麼，美國的制裁有作用嗎？如果有，是否是讓北京更加肆無忌憚的反作用？

我們看看中國外交部的變臉表演，就不難明白，近期美國的強硬舉措對北京並非如風過耳。「戰狼外交」的象形大使趙立堅露面少了，看上去溫文爾雅的汪文斌站上舞台。

向來扮演鷹派角色的中國國務委員兼外交部長王毅出來「接受新華社專訪」，用詞空前和緩，還表示「中方將以冷靜和理智來面對美方的沖動和焦躁」，「南海是地區國家的共同家園」，而不再是「老祖宗留下來的基業，一寸都不能丟。」

其實中國就是一個擴大版的北韓。對於核心利益——核武器發展，北韓金家王朝從來沒有放棄。但是，被國際社會的制裁所苦的時候，它又會表演讓步，作出和談的姿態，與美國總統川普（Donald Trump）握手言歡，登上國際媒體頭條。由此，它修復了和中國的關係，繼續得到支持。然後，它我行我素，繼續試射導彈，威脅全球和平。

打壓香港民主運動，就是中共的核心利益。同時，在不動搖專制根基的前提下，它在很多方面都可以讓步。正如王毅提出四點框架所言，不僅要「避免對抗」，而且還要「拒絕脫鉤」。

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