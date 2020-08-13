【圖卡】高雄市長補選懶人包：票怎麼投？參選人的政見是什麼？

高雄市長補選將在這個週六（8月15日）舉行，這也是1994年直轄市的地方首長開放民選以來，第一次舉辦的市長補選，有3位來自民進黨、國民黨和民眾黨的候選人參選。在投票進入最後倒數的此刻，《關鍵評論網》整理幾個重要須知，讓你一次看懂這次高雄市長補選：

如果韓國瑜提出罷免無效的訴訟，那高雄市就不能舉行補選，直到一審、二審的司法程序結束定讞；不過由於韓國瑜並未提起訴訟，因此中選會經討論後，依法決定在8月15日舉行補選。

這次除了民進黨提名在2018年以15萬票輸給韓國瑜的前行政院副院長陳其邁、國民黨徵召高雄市議員李眉蓁，台灣民眾黨也首次參與地方的首長選舉，提名在高雄已經連任五屆的資深親民黨議員吳益政。

他們3個人又分別對高雄的未來規劃提出哪些政見呢？

陳其邁延續自己在中央時擔任行政院副院長的許多大型公共建設的規劃，口號強調要「2年拼4年」，讓高雄趕上進度，除了科技園區、交通建設外，陳其邁也很關注高雄的文創發展，並曾表示如果當選，一定會全力支持高雄的音樂祭「大港開唱」恢復舉辦。

更多陳其邁政見

吳益政在政見發表會時，提出自己要解決「極端氣候」、「極端政治」以及「貧富差距」三大高雄問題；長期關注綠能、環境議題的他，也提出許多和循環經濟、永續城市有關的政見。另外吳益政也認為，高雄最大問題就是財政，他除了在競選過程中一直呼籲中央將縣市合併後高雄少領的統籌分配款818億「還給高雄」外，並多次提及統籌分配款問題。

李眉蓁強調自己會延續韓國瑜市政府的「清廉執政」，並和中央合作，持續推動高雄各大公共建設，並解決高雄「五缺」問題（缺水、缺電、缺地、缺財、缺工），並在政見中提出要解決高雄的空氣污染、長期缺水民眾需要買飲用水等問題，最引人注目的應該是李眉蓁期望將高雄打造成「蘭姆酒都」來促進高雄的觀光發展。

高雄市長補選共設置1823個投開票所，相較於今年6月6日的罷免投票，有少部分設置地點變動，為方便選舉人查詢投開票所地點，建置投開票所查詢系統。選舉人可至高雄市選委會或中選會官網查詢。

由於目前仍在防疫期間，高雄市選委會也特別公告當天投票現場的防疫措施。選委會也提醒民眾，8月5日起已不得發（散）布選舉民調 臉書、LINE轉傳也會觸法，可能被處50萬元以上500萬元以下罰鍰。8月15日投票日當天，高雄市公有路邊及路外平面停車場暫停收費。

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核稿編輯：楊士範