懂得拒絕才能專注，不讓彼此尷尬的「婉拒四步驟」

朋友是個平面設計師，原本在一間設計公司做得挺開心的，殊不知上次聚會突然嚷嚷著快受不了了。原來他的部門近期人事調動，團隊調來了個公司資深同仁。那同事總想著要討好主管、好在年底的時候爭取升遷，所以很多不合理的專案都一股腦地答應下來。

「她最喜歡晃過來說：『欸，幫我設計個海報吧！簡單就好，不礙事吧？』但她不知道，海報設計視覺上要突出又協調，需要花上我多少時間？！」朋友嘟囔著：「一次、兩次幫忙，我倒沒什麼，但已經好幾次了！我自己原本的設計都要加班才能完成，好累！」

同桌的朋友都勸他好好拒絕對方、說出自己的難處，不然這樣一直加班也不是辦法。只見他露出更苦惱的表情：「但我一想到她是為了工作請我幫忙，就不好意思拒絕啊！而且想到如果我說『不』，那場景會有多尷尬？」

在職場上，這樣的狀況並不罕見：自己明明已經很忙了，但同事突然有事請你幫忙，我們或許常因為不好意思拒絕，而硬著頭皮答應下來。結果，反而耽誤了自己手上的工作，事後感到懊惱的之餘，可能還會氣自己有些懦弱、為何連一個「不」都說不出口。

如果以上的情況對你來說不陌生，你並不孤單，很多人都是如此。

但拒絕人為何這麼難呢？

身而為人，我們大多需要確定自己有被同儕群體接納，並藉此建立起歸屬感、發展出我們在社會中的身份與階層。因此我們難以拒絕他人，有時是想避免生活中和同儕間的衝突和僵局，並且希望能夠被喜歡的人所接納。

另外，有些時候，我們會想到對方可能會非常失望，而不忍心拒絕。但現實是，我們的精神與體力都是有限的，不可能滿足所有人的需求。

蘋果電腦創辦人賈伯斯（Steve Jobs）曾在接受美國商業週刊訪談時，說過一句話，大意是：「只有學會說不，你才能專注在那些真正重要的事情上。」 這說明了如果要獲得職涯或生活任何層面上的成功，我們不能一昧地say yes，懂得「適當拒絕」是讓我們能專注在真正重要的任務的關鍵之一。那要如何委婉、不讓彼此尷尬的說「不」呢？

這邊提供給有這類困擾的朋友一個「婉拒四步驟」：

第一步：停頓

當對方說出了一個讓你為難的要求，在回應的時候，我們可以運用表情和一些發語詞。比如說露出沈思的表情並且發出「嗯……」的聲音，停頓至少三秒再回答。這時候大部分的人，已經可以隱隱感受到你不是那麼方便、甚至有些困擾。而這樣的開場，也可以讓你有些空檔去思考自己的狀況，並醞釀接下來的台詞。

第二步：讓對方知道你理解他的的處境

倘若你面對的是一個你想跟他維持良好關係的人，而對方平常為人也挺溫和的，只是這個請求來的不是時候。那你可以用更同理的方式，讓他知道你是有思考過他的立場的。比如：「我知道你最近接了很多專案、非常忙碌，也確實需要有個人幫忙設計海報。」或者簡單一句：「我明白你的意思。」然後再接「但是⋯⋯」。

第三步：堅定說出自己的不便

你可以老實說出近期手上需要優先處理的事情，但切記不要帶著抱怨的語氣。如實的說出你的困難，例如：「我最近手上有三個專案在忙，而且最近家人身體不好需要照顧，沒辦法再像以前那樣加班了。」

這個時候大部分的人都應該要知道，你真的沒空幫忙了。

第四步：提供替代解決方案

最後一步，也是讓這個對話能夠比較圓滿結束的步驟是「提供其他意見」。像是：「你可以試看看問其他公司裡的設計師，或者我可以幫你問問看認識的接案設計師！」

若是難度較低的問題，你也可以建議對方：「你可以上網搜尋看看有幾款免費工具，應該可以解決你現在的困難喔！」

用1，2，3，先停頓，理解對方的處境，說出自己的困難，然後提供其他替代方案。這樣你就可以在不失禮貌的前提下拒絕，也讓對方理解你無法幫忙的難處。

也許一開始開口拒絕，我們都會非常緊張。但可以試著每次開口前提醒自己為什麼要拒絕對方。前陣子有本書《努力了多久才可以喊累》上面有句話是這麼寫的：「你體諒別人的為難，只好為難了自己。」當我們答應他人的要求，隱藏成本不僅僅是自己的心力還有與你所珍惜的人相處的時間。為了自己所珍視的人事物，不要氣餒，高明而委婉的拒絕是可以被練習的！

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本文經軒言文創授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航