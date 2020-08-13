車禍時別跟「三寶」起爭執：記得申請這三寶，釐清肇因賠償沒煩惱！

國情統計通報，2019年光是1月至7月全台車就發生19萬起車禍，根據報導指出，2019年度交通事故死亡及受傷人數共45萬7382人，平均每日有8名騎士因為交通事故喪命，車禍其實是最頻繁常見的意外，但發生時，你知道該怎樣保障自己嗎？

哭笑不得的三寶群，你遇過幾種？

汽機車用路人最怕交通事故，但車禍天天有，奇葩也特別多！不是自己小心就OK，遇到三寶飆仔不閃遠點，倒楣吃虧就在眼前！這些心酸血淚你就算沒遇過也一定都聽過：

專業碰瓷讓你有苦難言，不專業碰瓷無語問蒼天

就是要尬車拚速度！整個城市都是飆仔的練車場

紅綠燈、交通規則只是裝飾，我是主宰你奈我何

上秒喝酒博感情，下秒酒駕賭自己跟別人的命

以為車子都有自駕功能，熬夜不睡還憑感覺上路

新聞跟行車紀錄器每天都在播送不同的事故，有的啼笑皆非，有的讓人心碎；但扣除天災或其他不可抗拒因素，其實最常見的多半還是雙方沒注意或反應不及肇事，當意外飛來，躲都躲不掉就這麼發生時，先別急著跟天兵們爭得臉紅脖子粗，你知道車禍後當事人有「三寶」可以變成秘密武器嗎？

車禍申請這三寶，釐清肇因賠償沒煩惱！

遇過車禍的人都知道，報警後警察會到現場進行測量、拍照，也會做酒測、筆錄等蒐證，當這些都處理完的時候，警察會先給當事人一張單據（當事人也可以主動跟警察索取）。

這就是第一寶：「道路交通事故當事人登記聯單」，車禍發生30天後，當事人可以照著登記聯單上的指示去申請第二寶：「道路交通事故初步分析研判表」，這時候會看到警察初步判定的肇事責任，但這個不具有法律效力；如果當事人想要更確定肇事責任，或想要重新審核肇事結果，可以自費申請第三寶：「車禍鑑定報告」。

Photo Credit: 中央社

以上這三寶就是車禍當事人可以用來保障自己權益的好東西！可以順利和解當然最好，但如果要走上調解或訴訟，證據在手，就不怕對方耍賴、威脅、恐嚇，但上述這些單據全部都是要經過報警才能取得或進行後續申請，切記不管大小車禍，報警都是第一要務！

很多人會覺得如果只是小擦撞，沒有造成很大的損傷，尤其又在上班途中趕時間，就會選擇摸摸鼻子算了，或是私下當場給點錢賠償後了事，但這樣的作法其實超級危險啊！萬一你走後對方不認帳，又捅一刀告你肇事逃逸，這時候沒有單據、沒有第三人證明，很容易就跳到黃河也洗不清！

所以無論如何，車禍後一定得先打電話報警，千萬不要私下和解，才不會引發後續糾紛，甚至被告唷！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航