「香港製造」改成「中國製造」：國安法通過後，香港外資銀行的「雙面困境」

《港區國安法》施行以來，香港與中國「一國兩制」的分野不再，對香港經濟、金融業帶來的衝擊逐漸浮上檯面。美國海關昨（11）日宣布，自9月25日開始，香港貨物出口到美國，產地要改寫為「中國製造」，長遠來看將影響香港經濟。另外因美國對中國官員祭出制裁令，傳出在香港的外資銀行如花旗、渣打已經擴大對客戶的審查，但這些在香港營業的銀行若對中國官員做出制裁，有可能違反《港區國安法》，觸怒中國。

美國海關暨邊境保護局（CBP）11日發布通知，指出繼美國總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）7月簽署《香港自治法案》行政命令後，美國認定「香港不再享有高度自治，因此不再保證繼續享有與中國不同的特殊待遇」，因此由香港製造、出口到美國的貨物將不再能貼上「香港製造」標籤，產地必須標明為「中國」。

通知指出，進口商將獲得45天的過渡期，在9月25日前必須對香港製造的貨物進行註記。美方還規定，若港製品未按規定標示，將在美國港口面臨10%的加重關稅懲罰。

《路透社》報導，這份公告也意味，未來香港企業將和中國出口商一般，如果製造的產品被列入美國貿易戰的制裁清單，將一同受到美國貿易戰的關稅懲罰。香港《南華早報》報導，目前美國對中國施加的關稅懲罰，只適用於價值5500億美元的中國製品。若再加上香港製品，代表美國制裁範圍將擴大，不過增幅不大。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

香港作為轉出口中心的重要性遠高於直接貿易，香港主要擔任中國物流窗口，是中國進出口貨品的重要通道，如今香港出口貨物中只有1%是由當地生產。

經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）分析師馬瑞特（John Marrett）表示：「從大方向來看，這顯然不是好事。但也沒那麼重要，因為總體金額很少。」根據香港貿易發展局的數據，去年香港製貨物出口至美國的金額為4億7100萬美元，僅占香港包含轉出口在內的總出口額0.1%。

不過香港中華廠商聯合會發言人則指出，獲授權發出「產地來源證」的香港機關是遵照香港產地來源規則簽發文件，而規則是按照國際認可慣例及標準而訂定的，多年來行之有效，美國現在要求「香港製造」改為「中國製造」，港商除了需要更改包裝之外，令簽發「產地來源證」引起混亂，對廠商造成很大不便。

而關於美國研擬將香港製造產品強制標示為「中國製造」，對於台商是否會有影響？台灣經濟部長王美花表示，台灣貨品運到香港絕大多數為轉口，「台灣製造」的產品並不會受到影響。

在香港做中國官員生意很難？傳花旗已凍結相關帳戶、渣打擴大審查

隨著美中在香港議題上的對峙進一步升級，美中雙方已開始對方官員實施制裁，美國日前以損害香港自治、限制香港人民言論與集會自由為由，宣布制裁香港行政長官林鄭月娥等11名中港官員，根據美方制裁，被制裁的中港高官在美資產，無論直接或間接持有，只要超過一半權益，就會被凍結，且必須向財政部外國資產管制辦公室（OFAC）報告，不過這倒讓在香港營業的外資銀行傷透腦筋。

Photo Credit: 中央社

《彭博》11日報導，熟悉此事的消息來源指出，花旗集團已經採取措施，凍結與11名制裁對象有關的帳戶；另1名消息來源也表示，渣打銀行也正在檢視銀行是否與任何被制裁官員有關，將監控相關交易，並補充表示，渣打已經暫停制裁對象開立新的帳戶。對此，花旗發言人向《彭博》表示，「我們定期對全球客戶帳戶進行評估」，並拒絕對香港進一步評論；渣打發言人則拒絕對此評論。

報導指出，現在歐美外資銀行無論是在維持香港業務或擴張中國業務都是在走鋼索，同時，包括中國銀行、中國工商銀行等中資銀行也可能因美元需求而受影響。

由於根據美方規定，銀行將禁止與受制裁的個人進行業務往來，但遵守這項命令的同時將會違反香港最近實施的國安法；該法明文規定，不得對香港和中國實施制裁或採取其他敵對行動。

《港區國安法》第4節「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、第29條就指出： 「直接或間接接受外國或者境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或其他形式的支援實施以下行為之一的，均屬犯罪。」行為包括了「對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。」此處的「進行制裁」，有可能包括外資銀行將若干中港官員列為拒絕往來戶。

Photo Credit: 中央社

《彭博》消息來源指出，目前銀行正進行額外審查，以應對政治人物可能面臨的制裁，從香港到華盛頓，所有律師正在仔細鑽研法律條文，試圖在2項法律中找到空間，因為如果觸犯相關法律，可能面臨罰款，甚至失去營業執照。

顧問公司Quinlan & Associates執行長Benjamin Quinlan指出，對銀行來說，把一些人從客戶名單去除非常困難，而且「儘管你從美資銀行轉到像滙豐這樣的銀行（編按：匯豐為英資銀行），它們在國際上也都有業務，包括美國、香港和中國。」

新聞來源：

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：Alvin