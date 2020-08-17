找回地方的「關係人口」：日本吸引定居的23個鄉鎮客製化計畫

在民間多樣的討論與倡議過程裡，日本總務省在2018年「移居、交流政策的檢討會」報告中，指出有必要建立「關係人口」，他不是長期的「居住人口」，也不是短期的「交流互動人口」，而是與地區有著多層次連結的人口，最重要的是持續為地方故鄉帶來貢獻與關心。

關係人口的人口樣貌，可以是住在隔壁城鎮的近居者、曾經同鄉但現今住比較遠的遠居者，剩下的則是沒有地緣關係，但曾經在地方工作短居，以及那些參與地方商務、志工、休閒活動的，像風一樣的人。

檢討會報告書提出政府針對關係人口的政策有三方向：一是協助都市中想要移居地方的人，滿足他們的移居需求，減少每一階段移居所需的成本。二是引導地方積極串連自己的關係人口，共同來建立對故鄉地方的新想法和貢獻。三是整頓地區環境，開啟更多「故鄉」的深度合作，培育以地方為中心的串連協調者與策劃製作人，共同開發研修和專案。

針對這樣的方向，總務省於2018年提出了2.5億元的「創出關係人口」計畫，分別補助三種在地對象：一是挖掘在地底蘊的地方公共團體，二是故鄉納稅的投資者，三是與地方合作的都市人才。在2019年則是多了兩個補助對象：外國人與都市的非營利組織和大學，希望透過「深化關係型」和「擴大視野型」計畫可以串連地方內外能量，攜手解決地方的課題。

深化關係型之一：挖掘在地底蘊的地方公共團體

Photo Credit: AP / 達志影像

深化關係型之二：故鄉納稅的投資者

北海道上市幌町的「增加應援人口」計畫，整理故鄉納稅的納稅人名單，善用這些名單做顧客關係，舉辦移居體驗、交流促進會等活動。北海道標茶町推動「騎馬俱樂部」，讓故鄉納稅人可以前來參加騎馬活動。 秋田縣橫手市的「應援圈」計畫，善用地方誌「橫手fun通信」的讀者，開辦應援市民學校，推動定期的應援研討會做提案，並實踐提案，同時也到東京去舉辦活動，參加者是所有故鄉納稅人、應援市民和移居者。 岩手縣花卷市的「故事逆參勤交代」計畫，與東北開墾合作出版「物品物語通信」，協助故鄉納稅回饋品的生產者闡述產品故事，舉辦編輯訪問旅遊、產品工廠考察與體驗。 山形縣最上町的「應援推動」計畫，包括故鄉納稅感謝活動、首都圈及仙臺圈的故鄉納稅報告會。 福島縣天榮村的「第三故鄉關係人口」計畫，建立故鄉納稅和群眾募資投資人名單，寄送回饋品、村民護照和工作小組，隨時發送在地情報和活動資訊，招募考察和專案工作者，同時將廢校整理成短期移居體驗場所。 新潟縣新發田市和魚沼市舉辦「新潟know村」計畫，在首都圈舉辦新潟講座、開辦新潟縣故鄉會員應援團、在地導覽和縣內的創業家留學團，並固定發行故鄉新潟應援通信。 熊本縣天草市的「故鄉天草元氣」計畫，推動故鄉住民登錄制度，發行故鄉住民卡、寄送傳單和情報誌，舉辦限定抽選的天草居住體驗旅遊、天草航空特別優惠、首都圈活動，以及限定的特製名片和限地支援者活動。同時搭配故鄉媒合平臺協助企業和住民交流。

深化關係與擴大視野型：與地方合作的都市人才

參考資料：國土交通省國土政策局，《地方への人の流れを促進し、地域の定住人口・関係人口を増やすために》 | 編譯：謝子涵

除了關係人口計畫之外，總務省也推動了鄉村打工換宿補助、都市中小學農山漁村遊學計畫、試辦企業衛星辦公室、以及地方協力企業家計劃，不斷串連都市與鄉村的企業和學校。

此外，國土交通省也整理出關係人口的矩陣圖，目的有兩個，就是讓更多人與地方社會和經濟產生關聯，並且加長人在地方停留的時間，盡可能讓地方內外的人有更多連結與交流。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航