找回地方的「關係人口」：日本吸引定居的23個鄉鎮客製化計畫
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在日本，關係人口這一個關鍵字「有交流以上、定居未滿」之意，而找出並吸引這些對地方事務「有關心也有關係」的人，就是日本地方創生吸引人口的一大工作，其中包含了這3個種類的26種「客製化」方式。
在民間多樣的討論與倡議過程裡，日本總務省在2018年「移居、交流政策的檢討會」報告中，指出有必要建立「關係人口」，他不是長期的「居住人口」，也不是短期的「交流互動人口」，而是與地區有著多層次連結的人口，最重要的是持續為地方故鄉帶來貢獻與關心。
關係人口的人口樣貌，可以是住在隔壁城鎮的近居者、曾經同鄉但現今住比較遠的遠居者，剩下的則是沒有地緣關係，但曾經在地方工作短居，以及那些參與地方商務、志工、休閒活動的，像風一樣的人。
檢討會報告書提出政府針對關係人口的政策有三方向：一是協助都市中想要移居地方的人，滿足他們的移居需求，減少每一階段移居所需的成本。二是引導地方積極串連自己的關係人口，共同來建立對故鄉地方的新想法和貢獻。三是整頓地區環境，開啟更多「故鄉」的深度合作，培育以地方為中心的串連協調者與策劃製作人，共同開發研修和專案。
針對這樣的方向，總務省於2018年提出了2.5億元的「創出關係人口」計畫，分別補助三種在地對象：一是挖掘在地底蘊的地方公共團體，二是故鄉納稅的投資者，三是與地方合作的都市人才。在2019年則是多了兩個補助對象：外國人與都市的非營利組織和大學，希望透過「深化關係型」和「擴大視野型」計畫可以串連地方內外能量，攜手解決地方的課題。
深化關係型之一：挖掘在地底蘊的地方公共團體
- 北海道五個町聯合舉辦的「故鄉支援」活動，透過產業、運動體驗，促進町與町之間的認識與再發現，參加者多為親子。北海道夕張市的「夕張Likers!」社群平臺，希望利用網站與SNS創造歷史、情報交流平臺，並提供共同名片設計讓粉絲可以共同宣傳。
- 岩手縣的住田町「你也是住田町的粉絲嗎？住田圈計畫」舉辦喜愛住田的大使交流會、導覽、以及宣傳誌。
- 秋田縣鹿角市的「鹿角家族」計畫，3年間因為「地域協力隊」計畫而有100人移居，組成一個新的團體，擁有家族證，遵守家訓、召開家族會議、農業體驗、首都圈交流居住等體驗活動。
- 新潟縣柏崎市的「柏崎市大學」計畫提供短期地方學以及實習課程給首都圈的人參加。長野縣泰阜村長期與當地NPO舉辦年約2000參加的「山村留學」計畫，提供環境志工研修、里山體驗、山村文化教育、與在地聚落居民交流等活動，也與大學合作青年教育。
- 岐阜縣郡上市推動建構「關係人口平臺」計畫，包括要有在地的體驗型考察會、自發性的社群活動、並建構關係人口的管理系統，不只增加遠距的城鎮幫手，也培養在地擁有解決問題能力的人才。
- 鳥取縣日野町、香川縣三木町「故鄉住民票」，讓町內出身者、通勤通學的人、同鄉會以及故鄉納稅捐贈者獲得住民票，登錄後可獲得故鄉住民卡、登錄紀念品、月報、町內公共設施使用優惠、町內活動訊息，此外還有定期舉辦鄉會懇談會、月報的季節實體交流會。
- 愛媛縣西条市「自立循環型關係人口平臺」計畫，善用SNS建構出「Love Saijo紛絲俱樂部」，讓市外的市民和企業加入，市內外共同出資成立在地特產開發與商業活化基金，招募農林業生產者，一起在都市開辦移居展覽與活動，支持移居者在地創業。
- 福岡的うきは市「東京うきは應援團」計畫，凡是喜歡うきは市的人可以加入，獲得贈品，以及在地有魅力的職場、家族、朋友的情報。同時能連結在地的支援團體，包括道之驛、合作企業、產學大學、DMO等單位。
- 鹿兒島縣肝付町因為有「宇宙航空研究開發機構宇宙科學研究本部」，因此推動「宇宙共和國」計畫，營造「宇宙之町-離宇宙最近的城鎮」，組了We Love Kimotsuki Rocket Party，召募銀河聯邦共和國國民享有特別定期情報與聚會。
深化關係型之二：故鄉納稅的投資者
- 北海道上市幌町的「增加應援人口」計畫，整理故鄉納稅的納稅人名單，善用這些名單做顧客關係，舉辦移居體驗、交流促進會等活動。北海道標茶町推動「騎馬俱樂部」，讓故鄉納稅人可以前來參加騎馬活動。
- 秋田縣橫手市的「應援圈」計畫，善用地方誌「橫手fun通信」的讀者，開辦應援市民學校，推動定期的應援研討會做提案，並實踐提案，同時也到東京去舉辦活動，參加者是所有故鄉納稅人、應援市民和移居者。
- 岩手縣花卷市的「故事逆參勤交代」計畫，與東北開墾合作出版「物品物語通信」，協助故鄉納稅回饋品的生產者闡述產品故事，舉辦編輯訪問旅遊、產品工廠考察與體驗。
- 山形縣最上町的「應援推動」計畫，包括故鄉納稅感謝活動、首都圈及仙臺圈的故鄉納稅報告會。
- 福島縣天榮村的「第三故鄉關係人口」計畫，建立故鄉納稅和群眾募資投資人名單，寄送回饋品、村民護照和工作小組，隨時發送在地情報和活動資訊，招募考察和專案工作者，同時將廢校整理成短期移居體驗場所。
- 新潟縣新發田市和魚沼市舉辦「新潟know村」計畫，在首都圈舉辦新潟講座、開辦新潟縣故鄉會員應援團、在地導覽和縣內的創業家留學團，並固定發行故鄉新潟應援通信。
- 熊本縣天草市的「故鄉天草元氣」計畫，推動故鄉住民登錄制度，發行故鄉住民卡、寄送傳單和情報誌，舉辦限定抽選的天草居住體驗旅遊、天草航空特別優惠、首都圈活動，以及限定的特製名片和限地支援者活動。同時搭配故鄉媒合平臺協助企業和住民交流。
深化關係與擴大視野型：與地方合作的都市人才
- 岩手縣一關市和釜石市舉辦「岩手縣關係人口」計畫，在首都圈舉辦說明會、地方問題解決型講座後，於一關和釜石舉辦實戰活動、再到回到首都圈辦媒合活動，最後至當地開業。富山縣南礪市推動「應援市民制度2.0」計畫，設置在地的導師，企劃在地活動與講座，製作登錄網站分析人口資料、發行關係人口小手冊。
- 福井縣福井市、鯖江市、美濱町、若狭町的「幸福度日本第一都市人才相遇連結」計畫，共同宣傳在地的專案，包括市中心街區營造、在地產品企劃公司、在地資源品牌化、里山里海湖創業等活動。
- 島根縣高津川流域的益田定住自立圈（益田市、津河野町、吉賀町）舉辦「以都市交流為基礎創造高津川流域關係人口」計畫，同樣是在東京舉辦講座和工作坊，再到地方舉辦過夜的協力實踐活動，促進國內機場的都市交流。
- 島根縣邑南町推動「羽須美粉絲」計畫，透過廢棄的JR三江縣舊址，在當地開辦講座和導覽，透過廢線的場域講述日本人口減少與過疏化問題，從中累積新的鐵道迷和交流關係人口。
- 長野縣小布施町、長野市和小川村推動「信州羈絆人口創生平臺」，推動為期半年的地方實踐專案提案，包括在首都圈的募集說明會、長野活動合宿、在地實驗以及提案，如同參與式地方專案。廣島縣福山市的「在地居民x外部人才x地方大學生」計畫，透過講座平臺和企劃實踐活動，了解在地問題。
- 德島縣美馬市、佐那河内村、美波町推動「全國阿波舞『連』關係人口」計畫，希望跳舞的同時，不只是觀舞、還能做地方議題講座和討論，甚至彼此傳遞訊息、體驗當地活動，讓喜愛日本祭典的人也能了解德島縣。
- 熊本縣南小國町的「建構溫泉觀光地方議題關係人口」計畫，為期四個月的講座，挖掘當地議題、找尋解方、在地實際導覽然後做提案報告。
除了關係人口計畫之外，總務省也推動了鄉村打工換宿補助、都市中小學農山漁村遊學計畫、試辦企業衛星辦公室、以及地方協力企業家計劃，不斷串連都市與鄉村的企業和學校。
此外，國土交通省也整理出關係人口的矩陣圖，目的有兩個，就是讓更多人與地方社會和經濟產生關聯，並且加長人在地方停留的時間，盡可能讓地方內外的人有更多連結與交流。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航