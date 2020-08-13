細數「東方之珠」的現況與未來，台灣可能成為香港人的桃花源嗎？

文：雜魚（臉書粉絲團）

香港這個都市，一直以來給國際的印象很鮮明，是個崇尚高度自由且司法獨立的商業天堂，在國際貿易組織所賦予「獨立關稅」的優勢下，很多想與中國做生意的外國企業都會至香港設立公司，使國際資金不斷流入這座高度商業化的都市。

但近年，香港面臨重大困境，2019年「反送中」、2020「港版國安法」，一國兩制逐漸褪去了顏色，使港人自豪的「東方之珠」在未來的道路上貌似迷思了方向，人民嚮往的明天也蒙上一層灰。先不講什麼民主自由，這裡談實際點的問題，還是出在經濟方面所受到的衝擊，將是你我不可忽視的現象。

東方之珠的現況與未來

早期中國在國際間的貿易較為閉鎖，為了維護本土公司的利益，對外的商業交流顯得保守。而香港在早期作為中國對外的貿易管道裡，具有得天獨厚的優勢，因為香港擁有「獨立關稅」這項利器。較低的進貨成本增加企業獲利的空間，使做跨國貿易的企業在出口到中國內地時，都會藉由香港作為中繼站。具香港政府投資局（InvestHK）統計，去（2019）年在港的外資企業高達9040家，香港無疑是國際資金最佳的停泊港口。

除結稅外，外企選擇在港設立公司而不是中國，有一部分的原因還是在「司法獨立」。這次中美貿易戰的核心爭議之一，就是中國疑似長期運用政策法令，強迫在內地營運的外企移轉科技產品的核心技術，讓許多國際大廠利益受損。而在港設立公司不僅可以參與中國市場，又可以確保企業本體的商業機密與資產不受政治干預。

自由的商業氛圍，奠定了香港成為「世界第三大金融商業中心」的領導地位

事實上，中國改革開放後，中國各級城市對外貿易更加頻繁，香港對於中國的實質的經濟影響力正在逐漸下降。而習近平新推動的「粵港澳大灣區發展規畫綱要」中指出，香港將與廣州、深圳和澳門並列為四大中心城市。在政令中載明，須配合中國各項經濟活動發展，香港的經濟獨立之路將備受挑戰。近期，中國在全國人民大會上強行通過港版國安法，讓美國產生極大的反彈，未來恐取消香港「獨立關稅」的優惠。

美國這一制裁手段，恐讓中國未來對港政策會更加強硬，香港離「一國兩制」將會更加遙遠。兩國之間的神仙打架，受傷最深的還是香港人民，他們將何去何從？香港GDP九成以上都是仰賴服務業，而稅制的變化迫使在港流通的商品失去價格魅力。

變動同時也影響這座城市科技轉型的節奏，香港做為國際金融重鎮，一直有意發展科技與新創領域。過去輸往中國的半導體都仰賴香港這最重要的集散地，未來是有機會把科技市場建構起來。但隨著這座城市即將被中國化，只要該項技術有採用任一項美國的軟硬體技術，各國輸往香港的科技產品將被美國列管。實際上，就算美國不干預，國際科技廠也會擔心敏感科技機密外流。

我想很多人認為，影響真的有這麼大嗎？的確，我同意帳面上的經濟數字跳動或許只是一時，但背後所隱藏的癥結點在於香港若真被貼上「中國」的標籤，那會很大程度影響國際投資香港的信心。

在港版國安法發布前一段時間，很多中國新創公司準備到香港上市，中國單方面認為是刺激港股的興奮劑，操盤手們摩拳擦掌準備收割，但背後的底層邏輯卻十分有趣：為什麼中資以前不來，現在才來？

早期那些中資都跑去美國上市，但「瑞幸咖啡」做假帳的醜聞爆出後，美國投資人遭受巨大損失，中國企業在國際間的形象蕩然無存，「瑞幸咖啡」甚至被納茲達克證交所強制下市。美國參議院已通過法案，設置更嚴格的會計審查制度，讓中國企業到美國上市的難度將大幅增加，所以，這些中資才來香港。

這樣的資金流到底是刺激香港股市的利多，還是收割香港人民的財富？

不管如何，香港的「中國化」若持續進行，大概率上將會迫使非中國資金向外逃亡，在「中美貿易戰」、「反送中罷工集會」、「港版國安法」一系列組合拳的衝擊下，早已千瘡百孔的香港，還能承受多少傷害？

反觀，台灣在這一次中美貿易戰，令人意外的獲取很多好處。

為什麼可以考慮移民台灣？

台灣在全球地位低微，商業行為也備受大國限制，長期在各國夾縫中求生存的困境，也讓台灣培養出堅韌的生存力。就光看去年中美貿易戰，兩大經濟體互相衝撞，中、美參與全球產業鏈太深，各國經濟成長皆大幅緩速。然而台灣的GDP受惠於轉單效應，大幅向上提升，跌破很多國際評鑑組織的預期。

Photo Credit：雜魚 2019年亞洲國家GDP比較

另外，台商為了搶到轉單效應這個風口，大舉回台掃工業土地，刺激廠辦交易市場。光是2019年整年銷售的工業地金額就高達800億新台幣。延續去年的氣勢，今年第一季商業不動產的買賣交易中，高達九成都是工業地與廠房的交易案。

中華民國政府也為迎接大批資金回流，所實施的「歡迎台商回台三方案」。截至目前為止，共有473家廠商回台，預計投資台灣金額高達9891億新台幣。

熱錢大幅回流台灣，讓新台幣持續升值，雖然短期內不利於出口，但其中大量的金流的標的是工業設廠，有利於整體經濟發展與資金循環，創造更多就業人口。顯示台商所帶來的不只是經濟成長，也讓台灣這片土地更有價值。

我們可以觀察到，台商不是只有回台灣一種選擇而已，因為像是與香港制度相似的新加坡，或是人力成本低廉的東協都是很好的選擇。但是是什麼原因讓他們回來台灣？

我想除了看好台灣發展之外，還是長期在外，受當地政府牽制過多，把一部分生產線移回自己家鄉，分散政治風險，我認為算是一種長期的資產配置。當然，站在台灣的立場，這肯定是刺激經濟的好現象。

武漢肺炎凸顯台灣的醫療價值

這次「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情肆虐全球，全球累積確診人數破2000萬人，死亡人數高達74萬人次，在台灣的部分確診人數480人，死亡人數僅7人（按：數字為8月12日的最新數據）。

一直以來台灣的醫療體系就非常完整，人民健保制度備受國際推崇，是各國學習效仿的對象。他國因為隔離而造成的經濟閉鎖，今年首季GDP普遍下滑，甚至負成長；而台灣卻是亞洲主要國家中少見的正成長，如下圖所示。

Photo Credit：雜魚 2020年亞洲國家首季GDP較

香港人來台喜歡的城市？

香港人在台設籍人數，在去年突破1萬1000人次，創下歷年最高增幅。多數港人偏好新北市，因鄰近台北市，工作機會較多；加上新北的交通建設完善，房價又比台北市便宜。其次像是台中、台南、高雄也是港人適合宜居的行政區。

此外，有很多僑外自資在這波疫情跟中美貿易戰期間，來台購買豪宅，顯示這些華人資金看好台灣的豪宅市場。

Photo Credit：雜魚 全台重劃區分佈

最讓香港的朋友嚮往台灣的原因，還是這裡社會所散發的自由氛圍。像是中華民國2020年6月6日，很多高雄市民因不滿市長在就任高雄市長期間參與總統選舉，民間組織WeCare在高雄發起罷免活動，高雄市長韓國瑜被正式罷免，為自由民主畫下歷史的新頁。這是在很多先進的民主國家都無法做到的。

對於台灣人來說，香港人移入也有助於增加更多的經濟成長動能。或許台灣還有很多地方需要改善，不管是在經濟面還是人才培育等等都還有待加強，但透過近期的經濟成長數字，國際間開始發現台灣作為一個民主國家，具備良好的體質與潛力。

講這麼多，我的重點還是想表達，香港人並不孤單，台灣隨時歡迎你們。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航