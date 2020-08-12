盧卡申科五度連任，白羅斯永續鐵腕統治？

白羅斯總統大選於8月9日結束，現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）獲得約80%選票，迎來第五度連任。盧卡申科亦稱選舉結果已成定局，指自己以壓倒性的勝利擊敗其餘4名對手。

然而，今次選舉白羅斯並未有開放予外國觀察員或候選人的競選團隊監票。不少白羅斯群眾對選舉結果不滿，質疑當局選舉舞弊，並於投票時間結束後走上街頭，首都明斯克及多個城市均爆發大規模抗議活動，反對盧卡申科操縱選舉結果。防暴警察以武力鎮壓示威者，使用橡膠子彈、催淚彈及水炮鎮壓。此外，當地網路訊息亦受到干預，資訊流通受到限制，相信盧卡申科連任後必定會對白羅斯人民採取更強硬的管治手段。

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鐵腕統治26年 打壓異己絕不手軟

盧卡申科年少時於蘇聯軍隊服役，退役後長期參與農業發展活動，於1990年當選「白羅斯共和國最高蘇維埃」（白羅斯國民議會的前身）代表，展開其從政生涯。1991年，白羅斯正式宣布獨立，並於1994年舉行首次總統大選，年僅35歲的盧卡申科成為白羅斯的首任總統，之後幾次的總統大選也由他順利連任。自白羅斯獨立以來，就只有他一人曾經登上國家元首之位。

然而，盧卡申科並未有帶領白羅斯在經濟和民主上得到改善，他更於1996年延長總統任期，再於2004年取消限制總統不得連任多於兩屆的憲法規定，以鐵腕統治手段令白羅斯成為世界上其中一個最受爭議的威權政府。

Photo Credit：AP/達志影像 盧卡申科

威權政府對於打壓異見者一向不遺餘力，但在推動經濟及民生卻顯得力有不逮。自盧卡申科上任後的26年來，白羅斯因獨裁政治而遭到歐盟實施制裁，經濟發展遠遠落後西歐，就算對比於十多年前加入歐盟的中東歐國家也有一段不少的距離。

白羅斯國內的反政府聲音日益上升，就連建制內亦有人希望透過參選，阻止盧卡申科再度連任。曾擔任白羅斯駐美國大使的塞普卡洛（Valery Tsepkalo）本來有意參選，但最終因擔心其自身及家人安全，放棄參選並流亡近年和白羅斯關係轉差的俄羅斯。

另外兩位參選人巴巴里卡 （Viktar Babaryka）及季哈諾夫斯基（Siarhei Tsikhanouski）已被逮捕及取消參選資格，近日聲勢浩大的哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tsikhanouskaya）則是季哈諾夫斯基的妻子，以「代夫從軍」的政治素人身分，成為唯一反對派挑戰盧卡申科政權。

Photo Credit：AP/達志影像 季哈諾夫斯基（Siarhei Tsikhanouski）及其妻哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tsikhanouskaya）。

疫情扭轉局勢 民望跌至新低

今年3月新冠肺炎疫情於歐洲肆虐，正當各國忙於制定不同措施控制疫情時，盧卡申科卻對歐洲國家的封城措施「一笑置之，嗤之以鼻」。在疫情仍未蔓延至白羅斯時，盧卡申科堅持新冠肺炎只是普通傳染病，聲稱伏特加和焗桑拿可以有效對抗疫情，認為經濟、體育及社交活動需要如常，更親身落場打冰上曲棍球，國內的足球聯賽也照常舉行，成為當時全歐洲唯一仍然進行的足球聯賽。

然而，輕視疫情為白羅斯帶來了沉重代價，國內現時多達68,850人染病，按人口比例計算比鄰國波蘭嚴重5倍。當地人民本來已經對白羅斯的醫療系統不信任，在疫情於國內爆發後群眾紛紛自救，主動執行社交距離及減少外出，以免被疫情波及。

面對政府防疫失敗及經濟不景，加上一直以來的高壓政策，白羅斯人民終於作出大規模的反撲。

選舉前夕反對派候選人斯哈諾夫斯卡婭在首都明斯克舉行大型集會，據報多達6萬人參與其中。加拿大艾伯塔大學（University of Alberta）的白羅斯問題專家馬普斯（David Marples）更指出這是盧卡申科執政以來的最大型抗議活動，支持變革的力量正在國內醞釀，選舉結束後多個城市的大型街頭抗爭就應驗了馬普斯的說法。

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國際社會冷漠 盧卡申科永續統治

雖然國內反對派的勢力正在壯大，但盧卡申科仍然堅持其一貫打壓異見人士的態度。據人權組織「Viasna」估計，由今年5月至今，白羅斯多達2,000人因反政府活動而被拘捕。然而，白羅斯於國際社會上欠缺地位，亦未有對其他國家帶來太大威脅，大部分國家均對盧卡申科的行為只表示關注，而未有展示更強硬的態度。

歐洲多國一方面呼籲白羅斯要尊重人權，但另一方面卻害怕孤立政策會令白羅斯與俄羅斯走得更近，甚至採用更大武力鎮壓異見人士。以波蘭和立陶宛為例，兩國曾經發表聯合聲明，呼籲白羅斯尊重人權及與反對派進行對話，但未能阻嚇盧卡申科政權繼續打壓異見者。

此外，波蘭一方面為《白羅斯通訊社》 （Belsat TV）提供資金，並為白羅斯反對派領導人提供庇護，甚至為白羅斯人提供工作機會，但卻未有對盧卡申科作出任何外交攻勢，甚至願意與該國進行經濟合作。由此可見，在國際社會的冷漠對待下，未來5年盧卡申科將繼續以鐵腕手段管理白羅斯，65歲的他更大有可能永續其於白羅斯的統治權，延續其「獨裁者」的地位。

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責任編輯：Alvin

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