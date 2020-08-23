《化解孩子的「對立反抗」》：重點不在於生氣，而是孩子「如何表達情緒」

文：王意中

收起「不要生氣」這句話

生氣，很自然。生氣，是可以的。重點不在於生氣，而是孩子「如何表達情緒」。

既然生氣是一件很自然的事情，我們也不希望壓抑、否定孩子的情緒（請允許孩子可以與各種情緒共存），那麼請先將「不要生氣」這句話收起來，放在倉庫裡，不要拿出來用。

關於生氣，你需要知道的四件事

一、情緒表達：「到底孩子怎麼生氣，你才不會生氣？」我常常在演講中，向家長與老師反覆強調這個概念。我們關注的是，孩子如何表達他的情緒。

二、情緒調節：留意孩子發脾氣是否會持續很長一段時間，以觀察情緒調節是否出了問題，無法適時緩和下來。當孩子的情緒一直很難平復，請思考：孩子在日常生活中，是否缺乏一些讓自己的情緒從激動狀態下，逐漸回復、維持平穩狀態的能力。

三、找出生氣的「前置刺激」：為釐清孩子生氣是屬於「情緒表達」，還是「社會性的支配、掌控」，要找出孩子生氣的前置因素，比如當孩子突然發脾氣時，可以往前推三秒鐘，以判斷誘發他生氣的因素是什麼。

四、「解讀系統」扭曲了：你發現孩子常常生氣？請你想想看：是否孩子的想法（解讀系統）出了問題？是否他總以不合理的負面思考看待事情，做出對自己不利的解釋，而扭曲對方的用意？

拆除「易怒」的地雷

為什麼孩子總是易怒？請找出孩子在日常生活中，「不生氣」的時段，與他在這些時段從事的活動內容。同時思考，是否大人的關照讓孩子更陷入生氣情緒中。

為了減少孩子易怒的情況，我們得想一想：哪些話，我們可以說；哪些話，我們不需要多說。而我們在說話之後，要停頓下來，仔細觀察孩子的反應，避免一波又一波刺激孩子的生氣情緒。

如果大人自己隱約感受到陣陣氣憤襲來，這時最好的方式，就是先不開口說話，保持沉默，這也是讓自己心情維持平穩的一種適當方式。

嘮叨的父母加上易怒的孩子……對立反抗的衝突勢必會發生。

放慢說話的速度

與容易生氣的孩子互動時，「察言觀色」非常重要。在講話的過程中，先不急著一次說太多的話，當我們一句一句慢慢說，多少有機會停頓下來，觀察孩子的反應，接著可以慢慢地修正自己接下來的說話方式。

我要強調，親子關係、師生互動，是一種非常「細膩」的過程。

鎖定這個原則：當孩子好好說的時候，我們就好好回應，讓孩子瞭解他使用友善的方式，同樣地也可以換來我們對他的友善。

謝絕刺激

孩子的情緒一直沒有辦法平復下來，怎麼辦？

關於這一點，可以先思考：孩子生氣的當下，周圍的爸媽、手足、老師或其他孩子，是否在旁邊添油加醋，不斷地給予言語上的刺激。

有時，孩子的氣很難消，是因為不斷受到刺激，以致有些孩子很難讓自己的情緒恢復平穩。這也是為什麼遇到孩子情緒當頭時，我們大人第一時間要保持冷靜。

當我們保持冷靜，當我們減少過多的言語刺激，等於提供了孩子一種「降溫」的方式，他便能免於多花精力或心思，去處理周圍的刺激，如此他才有機會讓情緒慢慢地平復下來。

讓情緒回穩的練習

一、大人先示範「冷靜」

大人如何讓自己冷靜？這真的需要修練，可以找出自己過去的冷靜方法，仔細思考自己曾用哪些方法變得冷靜。我想一定有，只是需要我們特意回頭去想，並且將這些方法拿出來，勤加練習。

我們可以這樣來想：我們期待孩子能夠冷靜，那麼，我們必須先對孩子示範「冷靜」是怎麼一回事。

簡單來說，如果我們大人都無法冷靜下來，又如何讓眼前情緒激動的孩子平靜下來？

二、帶孩子練習「冷靜」

除了大人找出自己曾經用過的冷靜方法，也不妨想想看，以前孩子在什麼情境下，情緒較易趨於平穩，例如：安靜地獨處，散散步，吹吹風，翻翻繪本，聽聽音樂……或是靜靜地看著眼前的靜物，讓自己的情緒在這專注的當下，慢慢地平穩下來。

一旦孩子在日常生活中多練習了，在適當時間就更能做出該有的反應，而不致讓情緒一直處於波動狀態。

多製造情緒平穩的狀態

我常建議家長與老師，多製造讓孩子的情緒可維持相對平穩的狀態──仔細留意在什麼樣的情境下，孩子的心情最平穩，拿出紙筆或手機，試著條列記錄下來。

我相信，當一個孩子在一天裡，多數的時間都能夠維持情緒平穩，他的情緒調節及控管，應該是比較穩定的。

消除緊繃的氣氛

我們需要隨時做自我覺察及審視：家裡與教室裡的氣氛，是否一直處於緊繃狀態？大人與孩子情緒的反應，是否一直表現出激動、不滿、憤怒、浮躁，彷彿隨時受到一丁點刺激，就會引爆生氣氫彈？

所謂「緊繃的氣氛」，簡單地說，就是當我們回到家或在教室時，是否會感到自己處於一種滿是張力，就像充滿瓦斯的狀態；有時候，一句話令人動輒得咎，覺察到自己的情緒很容易被撩撥起來，而讓彼此的關係變得更加惡化。

要消除緊繃的氣氛，可以從調整說話的技巧著手，試著把原本語調往上拉高的方式，調整成往下壓。

並且，自我練習覺察，覺察自己在說這些話時，情緒是否也跟著浮現上來。

當我們能試著心平氣和地表達自己的意見，可想而知，孩子也比較容易心平氣和地聽我們把話說完。

我也常常提醒大家這件事：我們不希望哪些行為、情緒在孩子身上出現，最簡單的方式就是，我們自己不要出現這些行為及情緒。

相關書摘 ▶《化解孩子的「對立反抗」》：動不動就躺在地上哭鬧的孩子，該怎麼處理？

書籍介紹

本文摘錄自《化解孩子的「對立反抗」》，寶瓶出版

作者：王意中

第一本專門為「對立反抗」孩子教養問題所寫的書，最讓家長、老師頭痛又心痛的教養難題，終於有了解方。一本談親子與師生，從幼兒園、小學、國中到高中，「對立反抗」的預防、脫困、見招拆招及關係修復。

Photo Credit：寶瓶

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航