《化解孩子的「對立反抗」》：動不動就躺在地上哭鬧的孩子，該怎麼處理？

文：王意中

孩子為何多此一舉？其實是啟動「社會性掌控」

我們來想一個問題：為什麼孩子哭的時候，要躺在地板上？

孩子是否面對每一個人都如此？還是只針對特定的對象，比如面對媽媽或特定的老師時，才會躺在地板上？

如果是後者，也就是孩子會看「人」來決定躺不躺，首先要特別留意：是否只要孩子躺在地上哭，你就會做出一些孩子所「預期」你會出現的反應，例如：扶他起來，告訴他不要哭；或大人乾脆就妥協了──你要什麼，我就給你，你不要，那我們也算了。

再來，可以想一下：孩子躺在地上哭的過程中，除了哭之外，是否會邊哭邊說出他的一些需求？這些需求，有的是他想要的，比如「我要手機」、「我要出去玩」、「我要抱抱」，或者有些事情是他嫌惡的，例如「我不要吃菜」、「我不要拼圖」、「我不要寫字」、「我不要看醫生」等。

如果在那當下，孩子很明確地表達出了想要的或拒絕、嫌惡的，那麼躺在地上哭，是加強了孩子表達需求或不想做的力道。

若孩子常常躺在地上哭，當他又這麼做時，觀察一下他躺的地方：是周圍都沒有人呢？或者他躺下去的地點，多半是人來人往的大門口？

有些孩子躺下去，主要只是「躺給你看」，還是會在意別人怎麼看自己。因此，當周圍的人注意到自己時，有些孩子會覺得羞愧、不好意思，很容易就會起身。

然而，有些孩子特別挑人多的地方躺，這點釋放出一個訊息：人愈多，你愈怕、愈擔心別人的反應，因此，你就愈容易與孩子妥協。

有些「自我主張」，必須受到規範

對立反抗孩子往往想要按照自己的方式來做事情，然而，在日常生活中、學習上與團體裡，有許多方面是需要被規範的。

因此，孩子得不時地調整自己與周圍環境間的關係，以符合規範。

當孩子表達出他的想法時，我們是否曾經接受？或者我們是用說服的方式，讓孩子願意順從指令？如果讓孩子感受到「被尊重」，他的配合度及配合的意願，相對就會比較高。

至少，當孩子提出想法及要求時，我們不直接地斷然拒絕。

比如這篇開頭故事裡的阿豪，媽媽可以聽聽看為什麼他想要繼續在沙坑玩，聽聽孩子怎麼說。這當然不等於我們就要立即答應，我們也可以把自己的顧慮和考量讓孩子瞭解，並協調是否有其他的替代方案。

當我們以比較溫和的語氣與孩子對話、以比較幽默的方式對待孩子，孩子當然也沒有必要再以憤怒、生氣的方式，挑戰大人的底線。

如何終結「哭鬧反應」？

當孩子躺下哭了，還有一點可以觀察：以往大多在什麼樣的情況下，孩子會停止哭泣？

例如是大人妥協了（你只要一躺，要什麼我都給你；你不想做的事，我們也算了）；還是大人加以安撫，他的情緒就緩和了；或者是大人透過轉移的方式，比如他原本躺在地上哭，見大人拿出了食物和玩具，受到吸引而爬了起來。

觀察孩子是如何止住眼淚的，是在提醒我們自己是否很容易對孩子「妥協」。

優先考量「安全」

孩子躺下去哭之後，是否做出了一些更加強烈的舉動？例如用頭撞地板、咬自己、打自己的頭等。

請注意孩子的情緒控管是否出現了明顯的失控，因而在那當下，他控制不了自己邊哭邊去撞頭，無法做出比較適當的情緒反應。

面對孩子的哭鬧反應，需要優先考量的是「安全」，例如讓孩子頭部不會受傷。在處理過程中，請特別提醒自己保持沉默，不要太過於嘮叨或講道理，以預防更加刺激孩子，或讓孩子認為大人出現了妥協的反應。

此時，「無招」勝有招

若孩子總是用躺下去的方式表達情緒，其實也表示他明顯缺乏其他適當的情緒表達方法。因此，平常大人需要花時間，引導孩子遇到問題時，練習用適當的方式解決與溝通。

如果孩子還是常常躺在地上，那麼你真的要留意了，對於孩子來說，「躺在地上」還真的非常有效果，也難怪他動不動就使出這一招必殺絕技。

孩子處在「掌控」的狀態，這時的對應方法是，我們盡可能地繼續做當下在做的事情。必要時，把你原先對孩子強調的話，再說一次。

在「抱」與「不抱」之間拿捏

「媽媽，我要抱抱！」當孩子這麼對你說，他是在對你情緒掌控，還是找下臺階？

孩子大哭大鬧地無理取鬧之後，眼看情勢不對，對你嚷著「媽媽，我要抱抱！」，面對這種情況，媽媽往往不知該如何是好，在抱與不抱之間，猶豫不決。

我們可以先思考，孩子是在什麼情況下大哭大鬧的。

例如，當他說：「媽媽，我要手機！媽媽，我要手機！」孩子是使用了強烈的情緒手段，想要讓你妥協，把手機給他。

這時，除非你想妥協，不然最好採取冷處理的方式，表情嚴肅，冷靜地看著孩子，這是在傳達這樣的訊息：「很抱歉，你用了這種不適當的方式威脅我，門都沒有，媽媽不吃這一套。」

孩子發現這麼做以前有效，現在卻拿你沒轍，你竟然沒有出現他預期的反應時，他便很容易脫口說出「媽媽，我要抱抱！」

當孩子說出這一句話時，請仔細觀察他的行為表現。

一、孩子在找臺階下，尋求和解

第一種狀況是孩子說：「媽媽，我要抱抱！」──講完之後，立刻張開手臂，朝你的方向前來，並且抱住你。

這時，對於這句「媽媽，我要抱抱！」的解讀，傾向於孩子在找臺階下，化解尷尬的氣氛。

因為他剛剛用了「媽媽，我要手機！媽媽，我要手機！」的方式，起不了作用，發現媽媽竟然沒有反應，頓時場面弄僵了，親子之間的氣氛凝重。

孩子走過來要你抱，建議你就好好抱著他，無論你的情緒在當下多麼激動起伏。你可以輕輕地，稍微把手放在孩子的背上，等待他的情緒略為舒緩，再以堅定的語氣告訴他，後續他應該要做什麼（可以確定的是，接下來不可能讓他玩手機）。

孩子大哭大鬧，雖然沒有獲得媽媽的妥協回應，但找了一個臺階下之後，這件事情就先到此結束。

二、孩子在尋求逆轉的局面

第二種情境是孩子說：「媽媽，我要抱抱！」──他卻待在原地不動，等著你，要你過去抱他。

在這種狀況下，對於這句「媽媽，我要抱抱！」的解讀，傾向於孩子想要第二次機會，藉由要求的方式，進行社會性掌控，希望能夠逆轉剛才他失分的局面。

當孩子說「媽媽，我要抱抱！」，而你也真的過去抱他，他發現你竟然妥協了，當下的局面便從原先的零比一，翻轉成一比一，打成了平手。

於是在延長加賽後，他很容易又拋出這一句「媽媽，我要手機！媽媽，我要手機！」，再度啟動掌控模式，要讓你妥協，交出手機。

在無理取鬧地吵完之後，這一句「媽媽，我要抱抱！」，正是反映出孩子懂得察言觀色、懂得瞭解媽媽的反應，使他在面對不同情境時，有了不同的思考及應變策略。

在「抱」與「不抱」之間，請家長謹慎判斷。

相關書摘 ▶《化解孩子的「對立反抗」》：重點不在於生氣，而是孩子「如何表達情緒」

書籍介紹

本文摘錄自《化解孩子的「對立反抗」》，寶瓶出版

作者：王意中

第一本專門為「對立反抗」孩子教養問題所寫的書，最讓家長、老師頭痛又心痛的教養難題，終於有了解方。一本談親子與師生，從幼兒園、小學、國中到高中，「對立反抗」的預防、脫困、見招拆招及關係修復。

Photo Credit：寶瓶

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航