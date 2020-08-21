《深入最禁忌的消化道之旅》：暴食者「吃到最高點」的能力是經由練習而來，還是天生的？

文：瑪莉．羅曲（Mary Roach）

吃太飽：吃死自己的學問

一八九一年四月二十二日，在斯德哥爾摩城裡，一名五十二歲的馬車夫吞下整罐鴉片處方藥。L先生（姑且稱之）被房東發現後送醫，醫護人員忙成一團，使出各種對付服藥過量的工具：漏斗、一截管子，以及溫水，試圖把藥物稀釋並排出體外。這種技術現今稱為洗胃，當時的病例報告則稱為「胃的漂洗」（gastric rinsing）。如此形容治療程序有點故弄玄虛，彷彿L先生的胃是女性貼身衣物，只需要沖沖水。但完全不是這麼回事。病人癱坐在椅子上幾乎神智不清，醫護人員把水灌進病人的胃，一連灌好幾次。每次灌水，胃都似乎還能再裝進更多水，這種跡象顯示，L先生的胃應該有漏洞。

如果你把吃定義成把東西放進嘴裡然後吞下去的機械動作，你就可以說L先生因為吃藥丸，結果把自己吃死了。一般來說，這是把自己吃死的唯一方法。胃裡裝太多東西以至於撐破，幾乎是不可能的任務，因為身體會有一系列保護性的反射動作。當胃撐到超過某種程度，比如吃了聖誕節大餐、喝了一大堆啤酒，或是被瑞典醫護人員努力裝滿了水，胃壁的伸張受器會提醒大腦，此時大腦便發出聲明說：「已經吃飽，該停止了。」大約在同時，還會進行「暫時性下食道括約肌鬆弛」，或是打嗝。胃部頂端的括約肌會暫時放鬆、排出氣體，回復到安全及紓解的程度。

有可能需要更嚴格的手段。「很多人吃東西會遠遠超過那個臨界點，包括我自己有時候也會。」研究消化不良的專家瓊斯（Mike Jones）說。他是胃腸專科醫生兼維吉尼亞聯邦大學的醫學教授。「也許他們藉由飲食來紓壓。或者單純就是：『你知道嗎？那個檸檬派實在是好吃到不行。』」身體發出的警告跡象愈來愈明顯：肚子痛、想嘔吐，末了終於發出最後通牒——反胃吐出來。健康的胃在尚未達到臨界點之前，就會趕快把胃清空。

除非有什麼原因讓胃無法清空。以L先生的案例來說，就是鴉片在礙事。L先生的驗屍解剖完成後，基艾貝格在某德國醫學期刊發表案例報告，他寫道，病人「顯示出嘔吐的強烈衝動」，但一直做不到。基艾貝格是當地大學的醫學教授，為人小心謹慎。我請了一位叫英格柏格（Ingeborg）的人來翻譯，請他把基艾貝格的論文大聲念給我聽。光是描寫L先生的胃和十道平行的破裂傷口，就占了整整兩頁半的篇幅。埋首於論文的英格柏格讀到一半忽然抬起頭說：「因此我認為清洗並未發揮作用。」

L先生的胃是基艾貝格所遇到第一個因為裝太滿而破裂的例子。他寫道，這個案例「在文獻上是獨立事件」。醫學界必須了解來龍去脈，好讓未來的洗胃人員對其危險性有所警惕。到底是水量多寡、還是水流強度影響較大？「為了進一步釐清，」基艾貝格繼續說：「我必須利用屍體的胃來做實驗。」英格柏格輕呼一聲，「這樣的實驗我進行了很多次。」那年春天，斯德哥爾摩城裡無人招領的屍體，總共有三十具被送到基艾貝格的實驗室，任由擺布成「半坐姿」固定在椅子上。基艾貝格對於細節錙銖必較的精神令人佩服。這種坐姿的設計，不知是為了模仿L先生接受治療時的姿勢，或者只是反映出讓屍體假裝晚宴賓客抬頭挺胸的困難度？

暴食者與職業大胃王都是專業大吃客，他們經常挑戰身體的極限。我有個疑問：這種「吃到最高點」的能力是經由練習而來，或者某些人的胃（我說的可不是我老公艾德）天生就比較有順應性？

二○○六年，醫學界對此展開研究。梅茲找來一位頗具分量的大胃王亞努斯（Tim Janus，當時在圈內排名第三，以「Ｘ食者」為名），以及另一位身高一八八公分、體重九十五公斤的研究對照組，讓兩人在十二分鐘之內盡可能吃下最多的熱狗，梅茲則在過程中觀察他們的胃。利用高密度的鋇劑和螢光透視鏡，梅茲能追蹤熱狗的去向。他原先的理論我倒沒想過：這些食量超大的人，清空胃的時間比一般人來得快。換句話說，他們的胃可能很快把食物從後門丟出，送往小腸，好挪出更多空間。不料，結果卻是完全相反。兩小時後，Ｘ食者的胃只清出所吃食物的四分之一，而對照組食者的胃（較符合一般人的胃），卻已經清空四分之三的食物。

對照組食者在第七份熱狗吃到一半時，告訴梅茲說，要是再吃一口他就要吐了。從螢光透視鏡上看來，他的胃幾乎沒有比一開始大多少。相形之下，Ｘ食者輕鬆吃下三十六份熱狗，甚至還一口吞入兩份。他的胃在螢光透視鏡上看來，變成「極度擴張、充滿食物的皮囊，占據了大部分的上腹部」。他聲稱一點也不痛，更不覺得反胃，甚至不覺得飽。

但是問題依然存在：到底是食量大的人天生就有順應性很強的胃，或是胃在他們積年累月拉撐下改變了（如同某些種族的三倍唇盤）？他們是一開始就沒有不舒服的感覺，還是習慣性忽視大腦的訊號？對於我們這些普通人來說，這就意指：愈常飲食過量，就會愈來愈飲食過量。

梅茲有個理論，但尚未證實，灌水或許可以用來治療消化不良——有些人一吃東西就會胃痛，儘管他們看起來很健康。二○○七年某研究顯示，和健康、無消化不良症狀的志願對照組相比，消化不良的患者只要喝相當少量的水，就有飽脹感。這些人能否參考職業大胃王的經驗，藉由對胃的調理，逐步訓練讓自己能舒服的吃多一點？「我認為這應該值得一試。」梅茲說。

讓我驚訝的是：胃容量大的人不見得會肥胖。《肥胖外科手術》（Obesity Surgery ）期刊的研究報告指出，病態肥胖的人和非肥胖對照組的研究對象相比，胃的大小並沒有顯著差異。人的體重取決於荷爾蒙、新陳代謝、熱量消耗及熱量燃燒，而不是胃的容量。除了比賽之外，丹馬克堅持不吃過量，即使他從沒覺得吃飽過。他指出，吃飽停下來不管要花多大意志力，要繼續不停的吃，需要的意志力更大。

更讓人驚訝的是，醫學文獻上找不到任何大胃王胃部破裂的案例報告。繞了一大圈，又回到一開始的L先生和我的原點。大體說來，並不是吃了多少東西會讓你沒命，而是你吃的是什麼——尤其你吃的是整整十打、裝在乳膠套裡的古柯鹼。我們等一下就來看看。

書籍介紹

本文摘錄自《深入最禁忌的消化道之旅》，天下文化出版

作者：瑪莉．羅曲（Mary Roach）

譯者：黃靜雅

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我們大多數人一輩子都沒有正眼瞧過自己身上的器官，那是我們所擁有最珍貴、最神奇的東西。等到出了什麼毛病，才會想起它們的存在。—— 瑪莉．羅曲

有好幾個世紀，消化道的英文就是「供給營養的運河」（alimentary canal）。

想像一下，你的晚餐正沿著一條靜謐蜿蜒的水道漂流，這樣的畫面多麼宜人啊。消化與排泄不再令人感覺不適或厭惡，倒像是在萊茵河上巡遊般愜意。

消化系統深處蘊藏著豐富的傳奇故事

充分咀嚼可以降低國債嗎？

如果唾液充滿細菌，為什麼動物要舔自己的傷口？

自殺炸彈客為什麼不把炸彈暗藏在直腸裡？

為什麼胃不會把自己消化掉？

脆脆的食物為什麼吃起來很「續嘴」？

便祕會不會要人命？貓王是否死於便祕？

人們喜歡吃雞皮和豬皮，為什麼對吃鯨皮卻猶豫半天？其實我們的菜單是由文化構成。而文化對於替代品，一向不太留情。

要說完全咀嚼有什麼好處，就是可以讓人吃東西的速度變慢。如果有人想要甩掉一些體重，這是有幫助的。

人體是大型、會動的容器，裡頭裝的正是我們最嫌惡的物質——鼻涕和唾液。倘若這些物質留在自身範圍內，我們就不覺得噁心。

爽脆的食物有獨特的吸引力。因為牙齒咬碎食物是一種破壞作用，人們因而獲得樂趣，或減輕壓力。

要學會說這套「味語」裡的風味語言，就如同聽管弦樂團演奏，一開始你聽到的是整體的聲音，聽久了，你就會聽出巴松管、雙簧管、弦樂等結構。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航