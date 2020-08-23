《跨能致勝》：「刺蝟」專家的長期預測奇差無比，具有蜻蜓複眼的「狐狸」才是最佳預測員
我們想讓你知道的是
泰特洛克借用哲學家伊賽亞．伯林的概念，提出了兩種暱稱：一個是觀點狹隘的「刺猬」，只知道「單一重要大事」；另一個是「狐狸」般的整合派人士，「對於許多事務都略有涉獵」。這兩種暱稱紅遍整個心理學界與情報蒐集的社群。
文：大衛．艾波斯坦（David Epstein）
許多專家從不承認自身判斷裡的系統缺陷
一九八四年，針對美國與蘇聯的關係，美國科學院國家研究委員會展開一場會議。菲利浦．泰特洛克是新任心理學家暨政治科學家，年僅三十歲，是當時最資淺的委員。他專心傾聽其他委員討論蘇聯意圖和美國政策。著名的專家侃侃而談，表達頗具權威的預測。泰特洛克猛然意識到，這些人實際上經常相互牴觸，無法接受反對意見。泰特洛克決定檢驗專家預測。
當時冷戰如火如荼，他展開研究，蒐集了兩百八十四位高學歷專家（大多數有博士學位）的短期和長期預測；這些專家平均有超過十二年的專業資歷。研究問題涵蓋國際政策和經濟，而且為了確保這些預測具體實在，這些專家必須針對未來事件給予特定「或然性」（Probability，亦稱概率）。在足夠的時間裡，泰特洛克必須蒐集足夠的預測，才有辦法將「好運厄運的興衰起伏」與「真實技能」分開考慮。這項專案延續了二十年，內含八萬兩千三百六十一個未來預測的概率估算。研究結果推理思考出一個詭譎多變的世界。
平均而言，這些專家是非常糟糕的預測員。他們的專業領域、年資、學術學位等，甚至就某些人的機密資訊取得管道而言，這些全都沒有差別。他們的短期預測很差勁，長期預測也很低劣，在各式領域的預測也不佳。若有專家宣稱某些未來事件極其艱難或近乎不可能辦到，卻僅有十五％的時間點會發生這些事。若專家宣告某件事必然發生，卻有超過四分之一的時間，這件事不會發生。
丹麥諺語曾經警示：「世事難料，尤其是未來之事。」說得可真沒錯。業餘愛好者與專家相互較量，他們也不是能夠預見未來的千里眼，但至少較不可能說未來事件極其艱難或必然發生，較不會讓自己出錯，變成眾人笑柄而需要事後彌補。換成是專家，他們會相信彌補過錯就能挽回。
即使面對自己的成果，許多專家從不承認自身判斷裡的系統缺陷。假若他們成功了，就會自攬全功，認為是自己的專業知識促使他們洞悉這個世界。就算離譜到完全沒有擊中事件要害，也總是認為差一點就猜中了；他們堅稱自己肯定明瞭狀況；而且，如果僅有一小件事大相逕庭，他們也會堅持己見，認為沒錯。或者，如同埃利希，他們的認知理解是對的，只是時間軸略短了些。
勝利之時，自己居功厥偉；一旦遭遇失敗，總是認為只不過是有點運氣不佳，僅是再次偏離勝利而已。專家自認維持不敗地位，同時卻又一輸再輸。泰特洛克做出結論：「說來奇怪，專家自認是有多麼厲害的預言家，而實際上情況又有多好？這兩者之間存在逆反關聯。」
在名望與精確度之間，也存在著「有悖常理的逆反關聯」。在發表個人意見的粉絲專頁和電視節目上，若專家愈有可能經常提出自己的預測，愈有可能鐵定出錯。或者，不一定總是出錯。更確切地說，一如在泰特洛克與共同作者合著的《超級預測》一書裡，言簡意賅的這句話：「大致就像一個擲飛鏢的黑猩猩那樣精確。」
在泰特洛克研究裡，早期的預測都是與蘇聯的未來有關。有些專家（通常是自由開放派人士）認為米哈伊爾．戈巴契夫是真正有決心的改革家，將有能力改變蘇聯，暫時保持蘇聯的完整性；但也有專家（通常是保守派人士）覺得蘇聯對於改革無動於衷，就其本質而言，頗具毀滅性，而且喪失合理性。
雙方人士皆有對錯，戈巴契夫確實帶來了真正的改革，使蘇聯向世界敞開大門，並賦權給公民。但那些改革解開了俄羅斯境外共和國嚴密封鎖的力量，而使這項體系喪失合法性。愛沙尼亞首先發難，宣布國家主權獨立，蘇聯之下的力量分崩離析。對於蘇聯迅速解體，兩派的專家陣營完全大感意外，而他們對於事件進程的預言也糟糕透頂。然而，這些專家內還有一小群人，設法想像更多未來發生之事。
不同於埃利希和賽門，這一小群人並不歸屬於單一途徑。他們能夠採納每項主張，將顯然矛盾的世界觀加以整合。他們一致贊同戈巴契夫是真正的改革家，況且蘇聯早已失去俄羅斯境外的合法性。這些整合派人士有人實際上已經預知，蘇聯解體早就近在眼前，而真實的多項改革正是催化劑。
幾乎在所有事務上，這些整合派人士的表現優於同儕；不過，尤其在長期預測方面，他們澈底打敗同儕。最後，泰特洛克借用哲學家伊賽亞．伯林的概念，提出了兩種暱稱：一個是觀點狹隘的「刺猬」，只知道「單一重要大事」；另一個是「狐狸」般的整合派人士，「對於許多事務都略有涉獵」。這兩種暱稱紅遍整個心理學界與情報蒐集的社群。
刺蝟專家具有深度，但很狹隘。有些此類專家耗費生涯鑽研單一問題。如同埃利希與賽門，他們透過自身專業的單一視角，針對世界如何運作，形成頭頭是道的理論，然後歪曲每項事件，套進自己的理論裡。根據泰特洛克說法，刺蝟專家在自身專業的某項傳統裡「專心致志，殫精竭慮」，並且「想要促成遙不可及的公式化解決方案，處理定義不清的疑難雜症。」
效果如何並不重要，他們是依成敗論英雄，以此來證實論點沒錯，更進一步依偎自己的想法。若是預料過往之事，他們卓越出眾，但如果是預測未來，可就宛如丟擲飛鏢的黑猩猩了。與此同時，泰特洛克寫道：「狐狸般的專家博採眾長，汲取大量傳統優點，還能接受模糊性與矛盾性。」刺蝟狹隘專精一面，而狐狸的範圍跳脫單一學科或理論之外，也體現了廣度。
令人難以置信，在自身的專門領域內，刺蝟專家的長期預測表現奇差無比。隨著他們在自身領域累積資歷且聲譽卓著，實際上表現更差。他們所需著手應付的資訊愈多，就愈可能以任何說詞套用到自己的世界觀裡。這倒是給了刺蝟某種醒目好處。透過自己偏好的細小孔洞看待每項世界大事，也就容易針對過往，塑造令人信服的說詞，以堅定不移的權威高談闊論。換句話說，他們提高了電視節目收視率。
具有蜻蜓複眼的狐狸，是最佳預測員
泰特洛克顯然是一隻狐狸。他是賓夕法尼亞大學教授。我前往費城，到他家中拜訪。我們熱絡閒聊，談起他與同仁之間的往來手腕，也提及他的妻子，同時也是合作夥伴的芭芭拉．梅勒；芭芭拉不但是心理學家，也是顯赫的決策制定學者。泰特洛克會從某一方向展開某事，然後質問自己，再來改變觀點和立場。至於心理學上的熱門爭論，他借鑒於經濟學、政治學和歷史等方面的知識，提出某個速成觀點，然後緊急煞車，並且注意到：「關於人性以及構築良善社會的必要方法，要是你的假定與人不同，你就會以完全不同的角度看待一切。」
若有新的想法闖進會談，他會迅速說出「且讓我們說說彼此的主張吧」。因此，他能夠從不同的學科專業、政治面或情感面的角度，啟發出許多著眼點。他就像把玩Instagram社群網站濾鏡一樣，試用不少點子，直到難以分辨實際要相信哪一種為止。
他長期研究專家的判斷力，於二○○五年發表成果。這些成果吸引了美國情報高級研究計畫署的注意力。這是政府組織，針對美國情報社群最艱難的挑戰，支援相關研究。二○一一年，美國情報高級研究計畫署推出一項為期四年的預測循環賽，由五名研究學者各自領導團隊，彼此競爭。只要覺得契合，每個團隊都能招募、訓練、進行實驗。
長達四年的時間裡，在每天早上九點東岸標準時間，團隊會發出預測。所提出的問題都頗有難度：有多大機會，歐盟某個成員將於某個預定日期退出？日經指數走勢是否以高於九千五百點收盤？東海發生海軍戰艦衝突，奪走超過十人性命的可能性有多大？預測專家可依自己意願，盡可能經常更新預測。但是評分系統會依照時間推移，針對精確度進行獎賞。所以，若是在問題結束日期前的最後一分鐘才提出偉大預測，價值就沒那麼高。
泰特洛克和梅勒主導的團隊稱之為「優良判斷力計畫」。與其招募深受表彰的專家，在這項競賽的第一年，他們開放徵求志願人士。經過簡單篩選後，他們邀請三千兩百個人展開預測。從這些人之中，他們辨識出一小群最像狐狸的預測員。這些人是聰明人士，興趣十分廣泛，有閱讀習慣，卻無特殊相關背景。他們依據這些人所言，權衡團隊預測，以此澈底擊潰競爭對手。
在第二年，「優良判斷力計畫」隨機安排前幾名「超級預測專家」，分成十二個線上隊伍，讓他們能夠分享資訊和想法。他們大力潰擊其他大學主導的團隊，美國情報高級研究計畫署會剔除倒數幾名的競爭者。根據泰特洛克所言，這些志願人士來自一般大眾，有管道「以維持機密性的餘裕」取得機密資料，打敗了資深的情報分析師。（儘管如此，他曾參考《華盛頓郵報》的報導指出，比起一群情報社群分析師，「優良判斷力計畫」的績效較佳，高出三○％。）
在個人方面，最佳預測員不僅宛如狐狸，他們具有特質，使自己成為格外有效的協力合作者，合夥分享資訊，討論預測。每位團隊成員依然必須進行個人預測，不過，整個團隊的集體表現也受到評分。平均來說，在個人預測裡，小型超級團隊預測員的精準度高出了五○％。超級團隊打敗了大批群眾的智慧（這一大批人的預測經過平均計算），他們也打敗了「預測市場」；在預測市場裡，預測員「交易」未來事件的後果，就像股票一樣，而市場價格呈現了群眾預測。
在預測地緣政治和經濟方面的事件時，由於其複雜程度，似乎也使一群只專精一處的專家有存在的必要；當每位專家促使團隊極端深入某項領域，但卻適得其反。如同漫畫書創作者與新技術專利發明人，在面臨不確定性之時，個人的廣度也就至關緊要。最像狐狸的預測員本身就能使人印象深刻，但如果群聚在一起，他們堪稱團隊最高理想的典範；他們不僅身為一份子集結成隊而已，還貢獻更多心力。
與他們幾番談話後，可以明顯發現「優良判斷力計畫」的最佳預測員有幾項特質，使他們成為深具價值的隊友。他們很聰明，不過泰特洛克一開始面對的刺蝟專家也是如此。他們能輕鬆不費力而提出數字，預估這個國家的貧困率或那一州的農耕地比例。而且他們也有幅度範圍。
史考特．伊斯特曼說他「絕不僅是融入單一世界」。他在奧勒岡州長大，參加多項數學競賽與科學競賽，但是在大學時代，他修讀英國文學和美術。他是自行車技師、房屋油漆工、房屋油漆公司創辦人、百萬美元信託基金機構經理人、攝影師、攝影學教師、羅馬尼亞大學講師，科目範圍從文化人類學到公民權利都有。最獨特的是，他還擔任羅馬尼亞中部，阿夫里格小鎮鎮長的首席顧問。擔任該項職務期間，他處理一切事務，協助整合新技術到當地經濟體、應對媒體、參與中資企業領導人協商等。
伊斯特曼說他的人生就像一本寓言故事，從每項經驗中汲取心得。他告訴我：「我認為，油漆工的經驗或許最有助益。」房屋油漆工作提供機會，使他可與多種多樣風格的同行和客戶產生互動，範圍從庇護所難民到矽谷億萬富翁都有；如果他在這些人的家裡施工期較長，他會與這些人談天說地。他形容這是一片沃土，可蒐集眾多觀點。不過，就地緣政治預測而言，房屋油漆工作大概並非唯一的啟迪之方。如同他的隊友，伊斯特曼在所到之處都持續蒐集觀點，一貫添加到自己的智識範圍；所以對他來說，任何地方皆是沃土。
預測敘利亞的發展時，伊斯特曼異乎尋常的神準，卻很訝異得知俄羅斯是他的弱點。他專研俄羅斯人，也有某位朋友曾任俄羅斯大使。他說：「在這方面，我應該算是處於有利地位，可是我卻遭遇為數不少的問題，這是我最弱的領域之一。」他學到一件事：頻繁專精某項主題，不一定產生豐碩的預測成果。
他提到：「所以，假如我知道團隊裡有人是某項學科領域專家，我會非常樂意接近他們，向他們請教問題，探詢他們挖掘何事。但我不會只是說『好的，生物化學家說某種藥物可能上市，所以他的話鐵定沒錯』通常，如果某人太過深入成為內幕人士，反而難以接收良好觀點。」伊斯特曼向我描述，最佳預測員的核心特質就像：「對萬事萬物保有赤子之心，好奇心旺盛。」
艾倫．卡森斯專為出庭律師研究詐騙案。她的研究範圍從醫學到商業都有。她兼具廣泛興趣，包括歷史文物蒐集、刺繡、雷射光蝕刻、撬鎖等。她還為那些理應晉升獲得榮譽勳章（有時候會）的退伍軍人，進行公益研究。她的領悟力正好與伊斯特曼相同。依她之見，只專精一處的專家是非常寶貴的資源，「但必須了解，這些專家可能有盲點存在。於是，我試圖向他們請益『事實』，而非『意見』」。如同博學的創新者，伊斯特曼和卡森斯求知若渴，汲取專家經驗，再加以整合。
超級預測者以極端斯文的敵對方式，在網路上互動切磋，彼此不同調，爭論不休。卡森斯告訴我，即使偶爾有人會說「你確實滿腹經綸，但我覺得不合情理，請你說明一下」他們也不會介意。「協定一致」並非他們心之所向，他們企求積聚觀點，愈多愈好。泰特洛克提出一幅令人印象深刻，卻不太美麗的蜻蜓複眼圖片，形容最佳的預測員是「具有蜻蜓複眼的狐狸」。蜻蜓複眼是由數萬顆眼球晶狀體構成，每一顆都有不同的視角，然後在蜻蜓腦內合成影像。
我見過某次預測討論。在二○一四年某段極度波動的時期，針對美元與烏克蘭格里夫納幣之間匯率的單日收盤價，某個團隊試圖預測最高價格。這個價格將會少於十？
介於十與十三之間？或是超過十三？討論一開始，某位隊員為這三種可能性各別提出百分率預測，還分享了一篇《經濟學人》雜誌文章。另一位隊員插話附和，提出某個彭博新聞連結和網路上的歷史數據，還提供三種不同的概率預測，其中最受偏愛的是「介於十與十三之間」這一項。
第三位隊友信服第二位的主張。第四位隊友分享了烏克蘭財政困境的相關資訊。第五位隊友對大家說，關於匯率如何變化或是否不變，這項議題更廣泛，並牽涉到世界事件。一開始起頭談論的那位隊友再次發言；他被前述那些人的主張說服了，也修改自己的預測，不過依然認為他們高估了「超過十三」這項可能性。他們持續分享資訊、挑戰彼此、更新自己的預測。
兩天後，某位具有特定金融專長的隊友看到，格里夫納幣在事件當中依然走勢強勁，而他原本以為走勢肯定疲軟。他臨時通知隊友，說這種情況正好與他預料之事截然相反，而他們有必要知道他的認知有誤。最厲害的預測員願意大刀闊斧澈底改變計畫，與政客形成對比。這個團隊最後鎖定「介於十與十三之間」，當作最被看好的堅實選項，而他們是對的。
在單獨的工作成果方面，從二○○○年到二○一○年，德國心理學家捷爾德．蓋格瑞澤匯編了年度「美元兌換歐元」的匯率預測；該項預測是由二十二家最具聲望的國際銀行進行，如巴克萊銀行、花旗集團、摩根大通集團、美銀美林集團等。每一年，每家銀行預測年末匯率。關於這些推測，蓋格瑞澤向世界最著名的某些專家請教，然後做出簡單結論：「美元兌換歐元」的匯率預測毫無價值可言。
在十年裡，其中有六年的時間，真實的匯率不會落入所有二十二家銀行預測的整體範圍內。過程中，某位超級預測員迅速注意到匯率走勢裡的某項變化，他深感困惑，於是進行調整；而在蓋格瑞澤分析的這十年裡，大型銀行的預測卻錯失了每一個走勢變化。
書籍介紹
本文摘錄自《跨能致勝：顛覆一萬小時打造天才的迷思，最適用於AI世代的成功法》，采實文化出版
作者：大衛．艾波斯坦（David Epstein）
譯者：林力敏、張家綺、葉婉智、姚怡平
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰