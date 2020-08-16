國民黨為什麼哀悼廣島原爆75周年？當年，中華民國一度想加入軸心國

今年8月6日是廣島原爆75周年的日子，中國國民黨在Twitter上發表哀悼文，遭到許多泛藍支持者砲轟。尤其是親共藝人黃安，甚至還直接嗆聲要求國民黨改名為「台灣國民黨」，讓筆者看了好氣又好笑。第一，在廣島上空投下原子彈的是美國人又不是中國人，您黃安效忠的中共今天那麼討厭美國，又積極拉攏日本，腦子是不是還沒有跟著貿易戰以後的世界局勢轉彎？

二來，黃安先生您有加入國民黨嗎？如果沒有的話又關您何事？如果您是國民黨黨員的話，那麼又為什麼哀悼一下廣島人民，就被您要消遣改名為台灣國民黨呢？還是您認為台灣兩個字就必然與日本軍國主義聯繫到一起？黃安先生您是台灣人吧？而且還是本省人吧？為什麼台灣兩個字就讓您那麼討厭？純粹是為了向中共表忠誠嗎？

國民黨為什麼紀念廣島原爆？這個問題筆者留待文末討論，但是國民黨領導下的中華民國政府，還真的有人提出過參加軸心國的構想。這裡提到的中國國民黨，並不是1940年3月隨汪精衛一起在南京成立親日政權的國民黨人，而是跟著蔣中正一起退守重慶的陳立夫與孫科等黨國大老。他們為什麼提出加入軸心國的建議呢？這一切還要從80年前的法國投降談起。

Photo Credit: AP / 達志影像 在長崎爆發的另一顆原子彈

從對立到和解的德蘇兩國

從第一次世界大戰結束到第二次世界大戰爆發以前，象徵極右的法西斯主義與象徵極左的共產主義彼此鬥爭廝殺，幾乎貫穿了整個歐洲甚政治的主流。無論是納粹德國還是日本帝國，都是揮舞著反對共產主義的大旗向周邊國家發起侵略戰爭的。由德國和義大利兩大法西斯國家扶持的佛朗哥將軍，也在西班牙與背後有蘇聯力挺的共和國政府打了一場轟轟烈烈的代理人戰爭。

日軍對中國展開全面侵略後，蘇聯為了防範德國與日本聯手從東西兩側進攻瓜分俄羅斯，不得不向反共的國民政府提供軍事援助。史達林無論有多麼看不起蔣中正，都還是需要仰賴中央軍的力量牽制日本。然而德日聯手瓜分蘇聯卻不是史達林最害怕的，他所最害怕的是美英法三國與德義日一起進攻蘇聯，那才是真正足以撲滅共產國際的「災難」。

英國首相張伯倫的「禍水東引」和蔣中正的「禍水北引」戰略，都讓蘇聯人深信資本主義國家，包括蔣中正的國民政府不會真心與蘇聯合作抵抗法西斯。為了避免美英法與德義日結盟包圍蘇聯，史達林決定先發制人同德國、日本建立盟友關係，或者至少確保蘇聯能在德國對英國，日本對中國的戰爭中保持中立。所以自西班牙內戰結束後，德國和日本都先後跟蘇聯達成了和解。

先是德蘇兩國外交部長，於1939年8月23日簽署了《莫洛托夫—里賓特洛甫條約》（Molotov–Ribbentrop Pact），雙方共同瓜分了波蘭，並彼此確立了在歐洲的勢力範圍。蘇聯甚至還在希特勒默許下，對波羅的海三小國和芬蘭發動了侵略戰爭。直到希特勒撕毀條約，在1941年6月22日向俄國進攻以前，蘇聯都被視為軸心國的一份子。

《莫洛托夫—里賓特洛甫條約》的簽署，不只讓德軍在進攻丹麥、挪威、比利時、荷蘭與法國的過程中無需顧慮後顧之憂，還讓歐洲各國的共產黨人就此轉向，從原先反對納粹的立場轉而支持德軍對抗本國政府。以法蘭西戰役為例，德軍就得到了法國共產黨的支持，才能勢如破竹奪下巴黎。而法國的戰敗，也讓重慶國民政府內部出現了與蘇德合作的聲音。

Photo Credit: AP / 達志影像 《德蘇互不侵犯條約》簽約

學習德國還是效法蘇聯？

歐洲政局和戰局的發展，對國民黨內部的派系鬥爭都帶來了巨大的影響。自第一次世界大戰結束以來，德國不只歸還了一切在中國的租界和治外法權，而且還受到《凡爾賽和約》的百般剝削與羞辱。德國遭受到的種種不平等待遇，讓經歷了鴉片戰爭、甲午戰爭還有八國聯軍的中國人感同身受，很自然就對德國產生好感。

1918年10月29日起，德國爆發共產主義，由右翼軍人組成的民兵團體自由軍團起身抵抗德共，展現了捍衛德意志傳統文化的驚人意志力。蔣中正十分看重德國的反共經驗，特別聘請德國軍事顧問培訓中央軍，墨索里尼和希特勒向全球推廣的法西斯主義，也被以騰傑為代表的國民黨右派青年視為挽救中華民族的不二法門。

直到抗戰爆發以前，德意志軍國主義思想確實曾經在中國引領風騷。郝柏村就坦承對德國的崇拜，是他當年報考軍校的原因：

當時我們年輕一代的人，鑒於日本的侵略，熱血沸騰，非常羨慕德國，崇拜希特勒。此際的中國，不僅外患嚴峻，而且內部分裂割據，所以渴望有一個強力的領導，以統一全國，抵禦外侮。擁護領袖，服從領袖，是當時年輕人的共同思想，蔣公就是我們渴望的民族領袖。

由於30年代的民主國家，都身陷經濟大蕭條的泥沼之中，無法對中國伸出援手，國民黨右派只能把希望寄託在德國身上。親近德義的代表人物，除了「藍衣社」的騰傑、鄧文儀等少壯派軍官外，還有不少文人也是希特勒的崇拜者，比如早年追隨汪精衛，後來跟著蔣中正來到台灣，成為「反共鐵人」的谷正綱。

根據中國學者楊天石的發現，孫科、張群、王寵惠、朱家驊與齊峻等黨內巨頭，同樣是主張中德結盟的「親德派」。有「親德派」當然也有「親蘇派」，一來國民黨北伐時代曾經接受過蘇聯援助，雙方關係雖然在蔣中正宣佈清黨後全面惡化，但是主張重建關係的聲音在黨內卻也一直存在，尤其是在德國與日本關係日益緊密之後，主張聯合蘇聯抗日的聲音逐漸成為主流。

抗戰爆發之後，蘇聯取代德國成為國民政府的主要援助國，主張徹底倒向蘇聯的聲音逐漸興起。親德的右派和親蘇的左派，從意識型態的角度上來看應該水火不容才對。然而除了對中國共產黨的態度有所差異之外，其實雙方不只沒有衝突，關係其實還很合得來。甚至很多人，同時兼具親德派與親蘇派的身份，如前面提到的孫科，在抗戰爆發後就擔任中蘇文化協會總會長，專門推動對蘇關係。

Photo Credit: 民國二十六年二月東南日報新廈落成紀念特刊 @ public domain 1937年的陳立夫

大陸聯盟 vs. 海洋聯盟

同時兼具親德派與親蘇派身份的，還不是只有孫科而已。CC派領袖陳立夫就大力主張中國應該同時與蘇聯、德國交好。早從1935年開始，陳立夫就被賦予了與蘇聯談判的任務，希望能促進國共兩黨停戰，一同對抗侵略中國的日本。同時他也積極拉攏納粹德國，希望能透過德國的壓力迫使日本停止侵略中國，因為他知道中日戰爭對中國的長久未來不利。

換言之，無論是孫科還是陳立夫，也不論是黨內的親德派還是親蘇派，他們奮鬥的最終目的都是為了中國的利益，或者確保中國國民黨對中華民國的永久統治。而根據日本作者保阪正康所寫的《昭和的怪物》一書，陳立夫不只是想與德國、蘇聯維持友好關係，還想進一步拉攏日本與中國合作。出於這個目的，陳立夫曾在抗戰爆發之初積極介入中日兩國的和談工作。

由於中日雙方的外交聯絡管道已經斷絕，只能依靠雙方共同的朋友德國穿針引線。陳立夫在1991年接受保阪正康訪問時，表示他對德國特使陶德曼（Oskar Trautmann）做了以下發言：

現在世界真正的敵人是兩大國，一個是赤色帝國主義的蘇聯，一個是白色帝國主義的英國，如果不打倒這兩個國家，則世界不會安寧。

查覺到納粹德國厭惡蘇聯，又想要與英國爭奪西方世界大主地位的陳立夫進一步強調：

看起來好像我中華民國與日本首先開戰，但應該要馬上休戰，兩軍一起進攻蘇聯。這兩個國家應該首先一起打倒史達林。同時，德國必須進攻英國。日本、中國與德國合作，解放英國在亞洲的殖民地。用這樣的方式開創新的世界地圖。

陳立夫是中國對蘇談判的經手人，蘇聯又是中華民國抗戰初期的第一大援助國，他的這番話很明顯是講給德國人聽的，目的是要德國壓迫日本趕緊停戰，並非要與軸心國一起打倒蘇聯。以陳立夫為代表的國民黨右翼民族主義者，確實想要創建新的世界藍圖，但這個新的世界藍圖不是以打倒蘇聯、德國甚至日本為目標，而是英國！

如果真的還要再加一個國民黨右翼想要打倒的霸權國家進去，那麼一定也是美國而不是蘇聯。畢竟從國民黨純粹的大中華主義角度出發，給中國帶來百年國恥的第一個國家不是日本、德國或者俄國，而是向中國強制推銷鴉片的英國。站在陳立夫等「純粹國民黨人」的認知上，如果中國人沒有被鴉片麻痺，就不會有後來慘遭其他列強侵略瓜分的悲慘命運。

留學過美國的陳立夫，知道美國不只在文化與外交思維上傳承了英國，而且還在第一次世界大戰結束後主宰了資本主義的世界秩序，同樣是中國必須要打倒的國家。如果不把盎格魯－撒克遜人建立的「舊世界秩序」打倒，中國永遠無法擺脫列強的枷鎖。所以站在他的角度出發，如果能夠讓日本、德國、蘇聯與中國結盟，共同打倒英美霸權自然是再好不過的了。

德國與蘇聯擁有全世界最強大的陸軍，可以在歐洲、地中海重創英國的殖民勢力。日本帝國海軍則可以在中國廣大的人力與天然資源支持下，把美國勢力趕出西太平洋。中國還可以在蘇德與日本的協助下，發展自己的現代化陸上和海上軍事力量，實現最終的「大國崛起」。一個如此天衣無縫的計劃，陳立夫卻不敢如實的報告給陶德曼，只因為他知道德國和蘇聯彼此之間並不對盤。

Photo Credit: AP / 達志影像

法國淪陷後帶來的契機

讓孫科和陳立夫等人無比振奮的是，德國與蘇聯終於在1938年8月23日結成了同盟。接著德蘇兩國瓜分了歐洲，連原本被視為歐陸第一強權的法國，也在1940年6月22日向德軍投降。第三共和的投降，帶來的是統治越南的法國總督轉而支持維琪法國，並依照日本要求關閉了滇越鐵路，切斷了國民政府取得戰略物資的一大管道。

滇越鐵路關閉後，英國害怕日本趁機進攻香港、馬來半島、緬甸與印度等英屬殖民地，也在1940年10月宣佈暫時關閉滇緬公路。英國人如此自私自利的行為，讓國民政府內部的親英美勢力整個被親德蘇勢力壓制了下去。陳立夫與孫科等人，趁機向蔣中正委員長提出趁蘇聯跟德國結盟的機會，趕緊加入軸心國的建議。

透過與德國結盟，中日之間的戰爭狀態可以解除，然後中德再協助蘇聯同日本和解，徹底解除國共雙方的對立態勢。如此就能建立一個以德國、蘇聯、中國和日本為主體的大陸聯盟，對抗以英美為代表的海洋聯盟。保阪正康感嘆道：

日本、中國、德國三國聯手打倒蘇聯和英國，接下來三國再與美國對峙，這對軸心國而言是最有效的方式，如此想來，陳立夫的方案某種程度合乎邏輯。

顯見保阪正康對於陳立夫的邏輯摸得不夠透徹，因為陳立夫的戰略觀中，並沒有打倒蘇聯的這個選項。或許陳立夫確實希望協助白俄復國取代赤俄。但那個的優先順序也絕對排在打倒英美之後。而蘇聯與日本的和解，也確實在1941年4月13日伴隨著《日蘇中立條約》的簽署實現了，就只差蔣中正要不要做出加入這個軸心國集團的最終決定。

假若蔣中正真的做出這個選擇，那對同盟國而言將會是史詩級的災難，等同於今天中共提出的一帶一路戰略，在80年前提早實現。中國只要停止了對日本的抵抗，日軍就能抽出100萬部隊進攻印度，而且還能向日軍提供無線的人力和天然資源。再搭配印度民族主義者本來就親日，大英帝國對印度的統治勢必會快速被推翻。

然後只要日本沉得住氣，不要一開始就與美國宣戰，而是把進攻重點集中在英國的殖民地，很快的整個東南亞都將在中日聯軍的席捲下被掛上青天白日滿地紅和太陽旗。東南亞的華人華僑，也不會如史實上那般反日，而是會全面配合日軍的攻勢。到了最後，領有菲律賓的美國將在東南亞被徹底孤立，日本與中國只要好好花上幾年的時間建設東亞，很快就能發展出把美國逐出西太平洋的實力。

到了這個時候，美國要不完全不參戰，主動退出東亞，要不就是只參加大西洋方面的戰爭，無法兼顧亞洲戰局。然而沒有中國牽制日軍，想必美國也不會有在歐洲擊敗希特勒的條件。更何況蘇聯還是德國盟友，不會派出紅軍替美國牽制80%的德軍兵力。在這樣的情況下，同盟國被擊敗不是不可能的。當然成功的因素，還取決於德國跟蘇聯能否長久團結下去。

歐洲戰場暫且不談，至少中國在亞洲的地位有多重要，已經可以從筆者前面的敘述中展現出來。只是陳立夫和孫科的建議，最終完全沒有被蔣中正採納甚至考慮。事實上在滇緬公路關閉的同時，美國已經強化了與重慶國民政府的聯繫。後來英國不只在美國施壓下重新開啟了滇緬公路，來自華府的貸款也讓國民政府有了和汪精衛政權抗衡的本錢，還為後來的飛虎隊成立打下基礎。

顯見蔣中正選擇繼承北洋政府的外交路線，即遠交近攻與英美保持友好，對抗蘇聯和日本兩個對中國有領土野心的國家，而不是孫中山的大亞洲主義。講好聽的一點，這是因為蔣中正有戰略遠見，知道美國有強大的工業潛力，只要能得到中國的配合，勢必能擊敗軸心國取得最終勝利。中國若能與美國合作，將會更快成為一個體面的大國，並永久解除來自日蘇兩方的隱憂。

講難聽一點，則是蔣中正如果帶領中國加入軸心國，他必須在一定程度上承認汪精衛的親日路線是對的。在這樣的情況下，蔣中正勢必要在權力分享上與汪精衛妥協，雙方在林森主導下成立一個南京和重慶的聯合政府。這是蔣中正絕對不能忍受的，而林森也一如支持邱吉爾抵抗納粹的喬治六世國王一樣，堅定支持蔣中正把抗戰打下去。

以陳立夫、孫科為代表的「大陸派」被打入冷宮，蔣緯國和郝柏村也調整了親近德國的態度，轉而尋求美國的合作。中華民國在蔣中正帶領下，以大陸國家之姿加入英美領導的海洋聯盟，為盟國實施「歐洲第一」戰略打下基礎。中國也因為蔣中正的這個決定，得以一個落後國家的姿態成為世界四強，不得不說蔣中正還是有他獨到的戰略見解。

「大陸派」並沒有在國民黨內消失

自太平洋戰爭爆發以來，尤其是政府撤退到台灣之後，中華民國經歷過三次的政黨輪替，無論執政的是國民黨還是民進黨，都屬於美國領導的海洋聯盟之下。可是這並不代表，以陳立夫為首的「大陸派」在國民黨內完全消失。從他在70年代就提出國共合作，還提出讓毛澤東訪問台灣的邀請，就可以知道想要擺脫美國控制，甚至倒過來打美國一把的聲音，在國民黨內一直存在。

蔣緯國、谷正綱與陳立夫等早年的親德派，到了晚年都走上了反對李登輝的道路，他們對中共的敵意也隨之大幅降低。尤其是陳立夫，甚至還與來自東北的CC派大老，出身滿洲國檢察官的梁肅戎一同組織海峽兩岸和平統一促進會，甘願替中共在台灣宣揚「和平統一，一國兩制」。想必如果陳立夫與梁肅戎在今天的時空環境下，也會是「一國兩制台灣方案」的支持者。

今日泛藍陣營裡面的紅色統派份子，如果不是汪精衛政權支持者的後代，大多也是受到了陳立夫等人主張的影響，認為應該要兩岸合作對抗美國。縱然受到抗戰史觀的影響，他們不會親日（但是親汪的倒不少），不過對待納粹德國和蘇聯的態度卻十分友善。許多泛藍陣營支持者，在2014年俄羅斯出兵併吞克里米亞的時候，顯然也拋棄了兩蔣反共抗俄的論述，大力聲援普丁的侵略行徑。

其實類似這樣的「大陸派」思維，不只是泛藍陣營有，許多支持民進黨的親日右翼保守派也有。只是他們這樣的思維，大多數來自於日本右翼的宣傳，不是陳立夫等國民黨保守派。雙方接受到的來源雖然不同，但是內容卻大同小異，顯見中國跟日本的保守派最終還是走上了殊途同歸的道路。現今大多數基層泛藍支持者的右傾化，想必會讓陳立夫地下有知十分欣慰。

到底軸心國勝利後，會否建立一個比現在更美好的世界，筆者不敢做結論。畢竟每個人的觀點想法不同，就好像如果現在換中共當世界老大，一定也是有人喜歡，有人反對，沒有人能夠代表全世界的人類做出結論。不過就筆者個人的經歷來看，我還是習慣今天這個強調全球化，強調自由民主法治人權的世界秩序。從這個個人體會來看，我認為蔣公當年做出的選擇是正確無比的。

至於國民黨為什麼發推特文紀念廣島原爆？筆者與中國國民黨國際部十分熟悉，裡面絕大多數的人都是支持自由民主理念的「海洋派」，所以這個舉動的目的當然不是為日本軍國主義叫屈，跟陳立夫那批主張加入軸心國的元老完全不同。之所以如此，其實更像美國總統歐巴馬2015年訪問廣島時的態度，純粹只是不希望戰火再度降臨東亞。

畢竟從越戰結束以來，東亞地區再也沒有爆發過大規模戰爭，讓我們不用像中東或者90年代歐洲巴爾幹半島的居民一樣，每天面臨死亡和飢餓的恐懼。靠著美國帶來的大量資本，乃至於大陸的廣大市場，過去40年來東亞成為世界上經濟成長最快速又最繁榮的地區。我在國民黨國際部工作的老師、同學與朋友們純粹只是希望不要讓戰爭的悲劇重演，並非是為了二戰的日本叫屈。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航