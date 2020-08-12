俄羅斯疫苗命名「史普尼克V」：名稱有冷戰情結，也有專家評接種它就像玩俄羅斯輪盤

俄羅斯昨（11）日宣布國內研發的1支COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫苗已通過俄國查驗註冊，是全球首個核准武漢肺炎疫苗的國家，也是「號稱」全球最先研發出有效疫苗的國家。外界對於這支疫苗普遍抱持高度懷疑，因為它並未完成最終階段人體實驗；不過，仍有幾個國家積極向俄羅斯爭取量產和購買。

以衛星命名的疫苗，開啟探索或災難？

這支由俄國衛生部加馬列拉（N.F. Gamaleya）國家流行病學與微生物學中心和國防部合作研發的疫苗，命名為「史普尼克V」（Спутник V，英文為「Sputnik V」）。俄國已迅速為這支疫苗創建7種語言版本的官方網站，向國內外介紹這項成果，並強調要「打擊假資訊」。

「史普尼克」是人類史上第1顆成功進入太空的衛星，由蘇聯於1957年發射。據官網表示，「史普尼克」帶動了全球的太空探索，希望這支疫苗也能為世界帶來同樣效果，因而以此命名；英文字母「V」則代表這是史普尼克的「疫苗」（vaccine）版本。（編按：俄文字母裡沒有V，但有相同發音。）

不過，也有興奮的媒體有不同解讀。俄國官媒之一的《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）昨晚的廣播節目就以「V代表勝利（victory）」為題，邀請專家來聊聊對疫苗的看法。

雖然俄國政府和媒體大力宣傳疫苗開發成功，俄國總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）甚至表示他的女兒已經接種，沒有不適、體內抗體濃度很高，但這仍無法消除歐美媒體的質疑。特別是「史普尼克V」並未經過第3階段人體實驗，也沒有經過國際其他專家評估。

Photo Credit：AP / 達志影像 俄國總統普亭11日表示，他的女兒已經接種了疫苗。

樣本數少、實驗匆促，接種好比在玩「俄羅斯輪盤」

《紐約時報》扼要解說，「史普尼克V」使用了2種會引起感冒的腺病毒毒株，植入新型冠狀病毒表面突刺蛋白質，藉此使人體產生免疫球蛋白。這個方法類似於英國牛津大學和藥商阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作開發的疫苗，此款英國疫苗的早期實驗已有1077人參與，目前正在英國、巴西、南非進行第3階段實驗。

英國《衛報》指出，第3階段實驗重點在於檢驗副作用，並且測量疫苗在較大規模受試者之中的效果，通常會對上千或上萬人進行實驗。財經新聞網《CNBC》報導，疫苗研發頗有進展的美國藥商輝瑞（Pfizer）和Moderna，都預計在第3階段至少對3萬人進行實驗。

但是「史普尼克V」只通過早期實驗。《衛報》稱，實驗從6月17日開始，有76名志願者參與，約一半受試者是軍人。《俄新社》報導，最後一批20人的受試者於7月20日完成觀察，俄國國防部強調，實驗結果清楚表示所有接受疫苗的受試者都表現出免疫力，沒有副作用、併發症或不適，也沒有人抱怨身體不舒服；《俄通社-塔斯社》報導，「史普尼克V」的免疫效期達2年。

《科學媒體中心》彙整英國專家反應，倫敦帝國理工學院免疫學教授奧特曼（Danny Altmann）表示，第3階段實驗必須一一評估受試者的結果，因為魔鬼就藏在細節裡；這份功夫可能需要耗時半年，有些甚至長達6年。

奧特曼說，他花了很多時間追蹤全球目前有潛力開發成功的疫苗，

「這支俄國疫苗有個明顯不尋常的狀況，就是除了它的臨床實驗網站外，幾乎找不到相關資訊，也沒有經過同行的專家審查。」

倫敦大學計算系統生物學教授布魯（Francois Balloux）表示，給人民接種未經證明有效的疫苗，不僅可能影響健康，也可能阻斷人體接受其他有效疫苗。

Photo Credit：AP / 達志影像 與美國官方機構合作研究疫苗的藥商Moderna徵求實驗受試者。

《華盛頓郵報》報導，國際組織全球病毒網（Global Virus Network）成員丘馬柯夫（Konstantin Chumakov）對此表示，「在充分研究第3階段實驗結果之前就對民眾使用疫苗，是一場豪賭，好比玩俄羅斯輪盤」，幸運的話可以存活，無效則可能喪命。

至於俄羅斯為何急於推出疫苗，美國媒體普遍認為，是俄國政府想藉由炒作民族榮譽感，提振普亭支持率。

疫苗能救普亭支持率？「史普尼克」之名觸動美俄情結

《CNN》、《華盛頓郵報》、《紐約時報》全都提到，俄羅斯以「史普尼克」為疫苗命名，顯示俄國將疫苗視為太空競賽般的競爭。當年蘇聯率先成功發射衛星，民族自豪感上升到最高，大大挫敗美國。俄羅斯再次採用這個冷戰時期誕生的名詞，讓美國感到某種令人不快的隱喻。

其中《紐約時報》明確指出，普亭的支持率在2014年併吞克里米亞之後曾高達80%，但在過去1年逐漸下降。隨著俄羅斯軍隊在敘利亞等地陷入困局，俄國人難以去國外開拓事業；普亭領導防疫表現不佳，也無法改善國內經濟問題。此時宣布疫苗開發成功，能給予普亭喘息機會。

這3家媒體也都提到，俄羅斯駭客企圖竊取美國、加拿大和英國的疫苗研究數據；《華盛頓郵報》、《紐約時報》分別以專家說法和拿中國疫苗相比，明指暗諷俄國疫苗在程序上「偷工減料」。

《紐約時報》更去採訪了俄羅斯人，一名70歲的退休護理師伊芙列娃（Lidiya Ivleva）表示，雖然疫苗開發成功，對俄羅斯科學家來說是一項偉大成就，但由於實驗倉促，她不會趕著去接種，「擔心疫情的人可以先去」，如果1年後疫苗看起來仍很安全，她會再考慮。

《衛報》則報導，莫斯科一名不願具名的教師表示：

「我不信任政府，不可能去施打這支疫苗。」

媒體立場各有不同，而是否接受「史普尼克V」，答案自在人心。這劑疫苗能否促進俄羅斯人的民族自豪感、或者增加對普亭的信任，俄羅斯人也自有定奪。

Photo Credit：AP / 達志影像 中國北京科興生物製品有限公司（Sinovac Biotech）開發的疫苗正在巴西進行人體實驗。

至於世界衛生組織（WHO）則表示，正與俄羅斯衛生單位保持密切聯繫。《安納杜魯新聞社》引述WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）說法，WHO正在和俄國討論疫苗認證問題，強調必須要有臨床實驗數據。此外，他也表示目前WHO已列出25種在臨床評估階段的候選疫苗。

誰能先接種？誰想先接種？

據《俄通社-塔斯社》報導，俄國最快將在8月底或9月開始提供疫苗施打，首波對象是第1線醫護人員和老師，最慢將於2021年1月1日起向大眾供應；普亭強調，接種與否端視個人意願。

《俄通社-塔斯社》指出，投資「史普尼克V」研究的「俄羅斯直接投資基金」（Russian Direct Investment Fund）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）表示，已經收到來自20國的申請，疫苗訂購總量高達10億劑。

其中，巴西巴拉納州政府計畫在明天與德米崔耶夫進行視訊會議，討論科學技術合作以及在巴西生產「史普尼克V」的可能性。巴拉納州州長席爾瓦（Guto Silva）向《俄通社-塔斯社》表示，巴拉納州科研所（Tecpar）下周會向俄國索取疫苗研究資料，然後才能向巴西國家衛生監督局（Anvisa）申請測試和登記。

席爾瓦說，巴拉納州科研所擁有適合測試疫苗的基地，但重點是最好能取得巴西克魯斯基金會（Fiocruz）支持，讓這項計劃由國家背書。但是巴西國家衛生監督局強調會審慎以對，必須提供實驗資料才可能審核。

《中央社》報導指出，克魯斯基金會表示有意支持俄羅斯和中國國藥集團的臨床研究；不過巴西目前最看好的是牛津大學和阿斯特捷利康藥廠的疫苗。目前有多種實驗性疫苗在巴西進行臨床試驗。國家衛生監督局局長梅代洛斯（Arnaldo Correa de Medeiros）表示，政府將購買第1支上市的疫苗，不管來自哪個國家。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 牛津大學邱吉爾醫院的疫苗研究室。

經濟和健康風險2擇1，政府怎麼選？

此外，表態極力爭取「史普尼克V」的還有塞爾維亞和菲律賓。《俄通社-塔斯社》報導，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）今天對媒體表示：

「只要塞爾維亞專家說這款疫苗好，我就第1個注射」，強調只有自己國家的專家才能確保疫苗安全和可靠，眼前最重要的是出現這種獲得自己人認可的疫苗，以求盡快拯救國內經濟。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨天也提出相似說法。《俄通社-塔斯社》指出，杜特蒂對國民發表電視談話時表示，他想讓俄國知道，他對俄國研究完全信任，相信俄國疫苗能造福人類，也想向俄國證明，提供疫苗給菲律賓不是錯誤之舉，「我會是第1個接種的人」，而且還會公開接種。

《中央社》指出，菲國總統府今天還發表聲明，強調隨時準備好和俄羅斯合作；菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）說，俄羅斯是第1個說要提供疫苗給菲律賓的國家，杜特蒂「很高興看到他的獨立外交政策開花結果，我們是所有國家的朋友，不是任何國家的敵人」。

據約翰霍普金斯大學數據，塞爾維亞至今累計近3萬例確診、逾600人死亡；菲律賓累計近14萬例確診、逾2000例死亡。兩國願意接受俄國疫苗的最大考量似乎都是經濟。《中央社》報導稱，杜特蒂昨天電視談話裡說，雖然很想繼續封城，但政府援助資金已經發完，「你們必須出去工作才有飯吃」。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範