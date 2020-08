「健康的生活方式」可降低阿茲海默症風險，最新研究給出哪些建議？

雖然8月7日美國百健(Biogen Inc)和日本衛材(Eisai Co Ltd)再次將實驗性阿茲海默症藥物(aducanumab)送交美國食品藥品監督管理局(FDA)審查,全球專家對短期之內是否能出現可有效治療阿茲海默症藥物,仍持審慎保留的態度,7月27到31日所召開的國際阿茲海默症會議(AAIC 2020)中,許多研究報告都集中於:如何預防。共同的焦點還是:健康的生活方式。

當然,這也再次吻合拙作〈三項重要研究結果可達成健康長壽效果,國健署的「健康促進課程」無助於目標〉

中所提,世界有三項重要臨床研究結果,如何達成健康、長壽的效果,自然遠離失能與認知症(Dementia Disease)的困擾,絕大部分還是圍繞著如何降低或遠離心血管疾病。

WHO與最新研究怎麼說?有哪些建議?

先看世界衛生組織(WHO)去(2019)年五月所發布該組織首份防治認知症的衛教指南,即是以「健康的生活方式」為主,「減少認知能力下降與認知症風險」(Risk reduction of cognitive decline and dementia)的報告,可降低罹患認知症的風險。公佈的建議做法如下:

規律的運動 及時治療病症:如高血壓、糖尿病和高血脂。 杜絕不良生活習慣:如抽菸、酗酒、暴飲暴食等。 以蔬食為主、少量肉類、使用橄欖油等油品的飲食。 維持人際活動。

今年七月底的國際阿茲海默症會議中,倫敦大學學院(University College London)的李文斯頓教授(Gill Livingston)研究團隊再次提出,「控制或避免十二種危險因子,四成的認知症可以得到預防或延緩」,這份報告同時刊登於7月30日發表在《刺胳針》(The Lancet)雜誌上(Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission);這是他們繼2017年國際阿茲海默症會議及同年7月在刺胳針雜誌上發表「Commission on dementia prevention, intervention and care」,提到九項危險因子,會影響到罹患認知症,當時提出35%是人們可努力控制,遠離認知症,持續所進行的研究。

三年後,增加三種危險因子,並提升5%到40%可預防或延緩認知症。

利文斯頓教授於2017年就提醒,儘管認知症一般都是在晚年被診斷出來,但大腦一般在多年前就會開始變化,正符合臨床研究的發現,阿茲海默症的潛伏期長達二、三十年。他建議,及早開始行動建立健康的生活方式,可改善認知症患者和家人的生活,同時也可以改變未來的社會。

當年,利文斯頓教授的研究團隊是由全球24名專家撰寫的報告顯示,「生活習慣」是影響罹病風險的關鍵因素之一。他們於2017年所提出可能導致認知症的九大因素:

中年聽力耗損 - 佔致病風險的9%

沒有完成中等教育 - 8%

吸煙 - 5%

沒有對憂鬱症進行早期治療 - 4%

缺乏體能活動 - 3%

社交孤立 - 2%

高血壓 - 2%

肥胖症 - 1%

2型糖尿病 - 1%

上述九種被認為是可以人為做出改變的因素,總共佔致病風險的35%,其餘65%的因素則是人為無法控制的。(來源:Lancet Commission on dementia prevention, intervention and care)

他們研究了建立「認知儲備」的好處,發現人們需要加強大腦的網絡,這樣即便在晚年大腦受損也可以讓大腦繼續運轉。沒有完成中等教育是主要風險因素之一。參與研究的專家表示,那些活到老學到老的人可能會建立另外的大腦儲備。另外一個主要的風險是中年聽力耗損,研究人員表示聽力受損會導致人們無法獲得一個豐富的認知環境,從而導致社交孤立和憂鬱,而這兩項也在認知症的可控因素之中。

報告還揭示了另外一個重要訊息,對心臟好的事物對大腦也會有好處。不吸煙,維持運動習慣,保持健康體重,治療高血壓和肥胖症不僅可以減少患認知症的風險,同時也可以降低心血管疾病和癌症的患病機率。

研究人員還說,儘管他們沒有足夠的數據在計算中涵蓋飲食和酒精的影響,但他們相信這兩種因素也同樣重要。

到2020年,這一研究團隊從全球24名專家增加到28位,提出在一生中控制好十二項風險因素可以推遲或預防40%的認知症病例。所增加的三項危險因子分別是:中年飲酒過量、頭部受傷、晚年接觸空氣污染。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

南加州大學(University of Southern California,USC)阿茲海默症研究中心臨床核心的聯席主任,南加州大學凱克醫學院(Keck School of Medicine of USC)的精神病學、行為科學和神經學教授,同時也是刺胳針委員會成員、國際阿茲海默症會議主持人的Lon Schneider醫學博士強調,在美國、英國和法國等國家,阿茲海默症患者的比例已經下降,可能部分是由於生活方式的改變,這表明了通過預防措施來是可有效減少認知症的可能性。

Schneider和委員會成員建議各國公衛決策者和個人可以採取以下措施:

40歲以後使收縮壓保持在130mmHg以下。

鼓勵使用助聽器治療聽力損失,並通過保護耳朵免受高噪音而減少聽力損失。

減少接觸空氣污染和二手煙。

防止頭部受傷(特別是針對高風險職業)。 每週酒精攝入量不超過21個單位(一個單位的酒精等於10毫升或8克純酒精)。

戒煙並支持他人戒煙。

為所有兒童提供小學和中學教育。

在中年或晚年要積極地生活。

減少肥胖和與之相關的糖尿病。

此外有關生活方式的研究,還有於《英國醫學雜誌》(The British Medical Journal, BMJ)的子刊《神經醫學、神經外科和精神醫學雜誌》(Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry)上,提出有二十一種已知的方法可以降低患阿茲海默症的風險,其中十種方法得到了臨床研究證據的支持。

研究提出的十項的預防措施包括:

控制血糖和體重,避免糖尿病

使體重保持在健康水準,通常體重指數(BMI)在25以下

在年輕時盡可能多地接受教育

避免頭部創傷(比如腦震盪)

通過閱讀和學習新事物來保持認知活躍

避免或管理憂鬱症

管理會升高皮質醇水準的不良壓力

治療姿位性低血壓,即當從坐立中站起來時有輕微頭暈的感覺

在中年時控制血壓

避免高水準的同型半胱氨酸,這種氨基酸會導致血管血栓和動脈損傷。

另外,2020年6月17日在《神經醫學》(Neurology)線上期刊上發表,由美國國立衛生研究院(National Institutes of Health,NIH)的美國國立衰老研究所(NIA)資助拉許大學醫學中心(Rush University Medical Center)的研究結果顯示,健康生活方式因素的結合是關鍵。

拉許大學醫學中心負責研究計畫的助理教授Klodian Dhana指出,與沒有健康生活方式或僅有一種健康生活方式的參與者相比,擁有二到三個健康生活方式的參與者的阿茲海默症風險降低了37%,有四到五個健康生活方式的參與者的阿茲海默症風險降低了60%。

該研究包括來自近3000名參與者的資料的研究中,將更健康的生活方式結合起來可大大降低罹患阿茲海默症的風險。健康的生活方式包括體育活動、不吸煙、輕至中度飲酒、優質飲食和認知活動。

除了提出如何預防,此次國際阿茲海默症會議探討如何早期發覺阿茲海默症,甚至討論到新冠肺炎疫情對阿茲海默症患者的影響,特地將會議中許多重要的研究報告,摘要如下:

美國新研究發現,使用流感及肺炎疫苗,有可能降低罹患阿茲海默症的風險。 瑞典隆德大學(Lund University) 新研發的阿茲海默症血液檢測,準確度高達九成,通過血液「檢測」異常tau蛋白,其中一項可能能夠在認知症症狀出現前20年檢測到大腦的變化。 美國阿茲海默症協會宣佈啟動一項新的國際研究,以在全球範圍內追蹤和瞭解接觸新型冠狀病毒對大腦的長期影響,包括認知、行為和功能。

流感、肺炎疫苗與罹患阿茲海默症風險

有關使用流感及肺炎疫苗,有可能降低罹患阿茲海默症的風險,分別是來自美國德州大學休士頓醫學中心(The University of Texas Health Science Center)麥戈文醫學院專家研究接種流感疫苗(Flu Vaccine)和患阿茲海默症的相關性,杜克大學(Duke University)Svetlana Ukraintseva博士及其團隊研究了肺炎疫苗(Pneumococcal Vaccine)接種與罹患阿茲海默症疾病風險之間的關係。

德州大學研究了美國正常人(n=9066人),接種至少一次流感疫苗,可使阿茲海默症發病率降低17%。多次接種流感疫苗可使阿茲海默症發病率再降低13%;對於75-84歲老人而言,這意味著將阿茲海默症風險降低了近6%。

杜克大學研究團隊,邀請5146名65歲以上的老人參與該項研究,研究人員也分析了已知的遺傳風險因素,研究人員在調整性別、種族、受教育程度、抽煙、遺傳風險等條件後,結果發現65歲至75歲間接種肺炎鏈球菌疫苗的患者,罹患阿茲海默症的風險竟然降低25%至30%;值得注意的是,如果受測者體內沒有罹患阿茲海默症的遺傳基因,患病風險最多可降40%。

這2項新研究已於七月二十七日發表在國際阿茲海默症會議上,美國威爾康奈爾醫學院(Weill Cornell Medicine)的阿茲海默症診所創辦人以撒森(Richard Isaacson)表示,這項新研究建立在之前的研究基礎上,研究發現是相當鼓舞人心,但還需進行更多實驗證實才行。

瑞典隆德大學(Lund University)精神科教授漢森(Oskar Hansson)是於七月二十八日同時在美國醫學會期刊(JAMA Network Open)和會國際阿茲海默症會議將他們最新研究報告提出,藉由辨識受試者血液中的p-tau217濃度,可準確分析此人是否罹患阿茲海默症,準確度介於89%到98%之間;此外,研究人員發現,p-tau217評估是否罹患阿茲海默症的方式,比核磁共振或檢測血液中的p-tau181濃度等方式還要精准。

未參與研究的加州大學舊金山校區 (UCSF) 阿茲海默症研究員威納(Michael Weiner)表示,這項血液檢測非常、非常準確地預測誰可能得阿茲海默症,包括看似正常的人,這不是解藥,也不是療法,但若無法得知生病該從何診斷起;這項檢測不僅準確,費用還很低,堪稱突破。

研究人員和專家預估,這種方式可能最快在兩、三年內為臨床使用,讓醫療人員得以檢測病患是否感受存在認知問題的阿茲海默症,而非其他類型的認知症,後者需要不同的治療。

此外,全球受到COVID-19的影響,幾乎無一國家或地區倖免,這次國際阿茲海默症會議中也討論到:冠狀病毒對大腦和認知的影響、對住在長照機構的認知症患者的毀滅性影響,以及美國阿茲海默症協會對長期照護政策建議、此一流行病給人們帶來了大大的健康差距,也對認知症患者及其家人產生了強烈影響等。

來自美國阿茲海默症協會、肯塔基大學醫學院(University of Kentucky College of Medicine)、拉許大學醫學中心(Rush University Medical Center)和德州大學聖安東尼奧健康中心(University of Texas Health San Antonio)等專家進行熱烈的討論後,美國阿茲海默症協會宣佈了將進行一項新的研究,目的是全球追蹤和瞭解接觸新型冠狀病毒對大腦的長期影響。

由於目前醫學界尚未研發出可治癒阿茲海默症的藥物,而高齡化導致阿茲海默症患者不斷增加,全球面對的策略是早期發覺、早期改變生活方式以延緩退化速度,這些研究發展是有助於此一策略,幫助人們接受阿茲海默症、學習如何與阿茲海默症生活在一起,更值得衛福部重新思考目前認知症政策及預防計畫內容。

參考資料

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航