「健康的生活方式」可降低阿茲海默症風險，最新研究給出哪些建議？

雖然8月7日美國百健（Biogen Inc）和日本衛材（Eisai Co Ltd）再次將實驗性阿茲海默症藥物（aducanumab）送交美國食品藥品監督管理局（FDA）審查，全球專家對短期之內是否能出現可有效治療阿茲海默症藥物，仍持審慎保留的態度，7月27到31日所召開的國際阿茲海默症會議（AAIC 2020）中，許多研究報告都集中於：如何預防。共同的焦點還是：健康的生活方式。

當然，這也再次吻合拙作〈三項重要研究結果可達成健康長壽效果，國健署的「健康促進課程」無助於目標〉

中所提，世界有三項重要臨床研究結果，如何達成健康、長壽的效果，自然遠離失能與認知症（Dementia Disease）的困擾，絕大部分還是圍繞著如何降低或遠離心血管疾病。

WHO與最新研究怎麼說？有哪些建議？

先看世界衛生組織（WHO）去（2019）年五月所發布該組織首份防治認知症的衛教指南，即是以「健康的生活方式」為主，「減少認知能力下降與認知症風險」（Risk reduction of cognitive decline and dementia）的報告，可降低罹患認知症的風險。公佈的建議做法如下：

規律的運動 及時治療病症：如高血壓、糖尿病和高血脂。 杜絕不良生活習慣：如抽菸、酗酒、暴飲暴食等。 以蔬食為主、少量肉類、使用橄欖油等油品的飲食。 維持人際活動。

今年七月底的國際阿茲海默症會議中，倫敦大學學院（University College London）的李文斯頓教授（Gill Livingston）研究團隊再次提出，「控制或避免十二種危險因子，四成的認知症可以得到預防或延緩」，這份報告同時刊登於7月30日發表在《刺胳針》（The Lancet）雜誌上（Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission）；這是他們繼2017年國際阿茲海默症會議及同年7月在刺胳針雜誌上發表「Commission on dementia prevention, intervention and care」，提到九項危險因子，會影響到罹患認知症，當時提出35%是人們可努力控制，遠離認知症，持續所進行的研究。

三年後，增加三種危險因子，並提升5%到40%可預防或延緩認知症。

利文斯頓教授於2017年就提醒，儘管認知症一般都是在晚年被診斷出來，但大腦一般在多年前就會開始變化，正符合臨床研究的發現，阿茲海默症的潛伏期長達二、三十年。他建議，及早開始行動建立健康的生活方式，可改善認知症患者和家人的生活，同時也可以改變未來的社會。

當年，利文斯頓教授的研究團隊是由全球24名專家撰寫的報告顯示，「生活習慣」是影響罹病風險的關鍵因素之一。他們於2017年所提出可能導致認知症的九大因素：

中年聽力耗損 - 佔致病風險的9%

沒有完成中等教育 - 8%

吸煙 - 5%

沒有對憂鬱症進行早期治療 - 4%

缺乏體能活動 - 3%

社交孤立 - 2%

高血壓 - 2%

肥胖症 - 1%

2型糖尿病 - 1%

上述九種被認為是可以人為做出改變的因素，總共佔致病風險的35%，其餘65%的因素則是人為無法控制的。（來源：Lancet Commission on dementia prevention, intervention and care）

他們研究了建立「認知儲備」的好處，發現人們需要加強大腦的網絡，這樣即便在晚年大腦受損也可以讓大腦繼續運轉。沒有完成中等教育是主要風險因素之一。參與研究的專家表示，那些活到老學到老的人可能會建立另外的大腦儲備。另外一個主要的風險是中年聽力耗損，研究人員表示聽力受損會導致人們無法獲得一個豐富的認知環境，從而導致社交孤立和憂鬱，而這兩項也在認知症的可控因素之中。

報告還揭示了另外一個重要訊息，對心臟好的事物對大腦也會有好處。不吸煙，維持運動習慣，保持健康體重，治療高血壓和肥胖症不僅可以減少患認知症的風險，同時也可以降低心血管疾病和癌症的患病機率。

研究人員還說，儘管他們沒有足夠的數據在計算中涵蓋飲食和酒精的影響，但他們相信這兩種因素也同樣重要。

到2020年，這一研究團隊從全球24名專家增加到28位，提出在一生中控制好十二項風險因素可以推遲或預防40%的認知症病例。所增加的三項危險因子分別是：中年飲酒過量、頭部受傷、晚年接觸空氣污染。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

南加州大學（University of Southern California，USC）阿茲海默症研究中心臨床核心的聯席主任，南加州大學凱克醫學院（Keck School of Medicine of USC）的精神病學、行為科學和神經學教授，同時也是刺胳針委員會成員、國際阿茲海默症會議主持人的Lon Schneider醫學博士強調，在美國、英國和法國等國家，阿茲海默症患者的比例已經下降，可能部分是由於生活方式的改變，這表明了通過預防措施來是可有效減少認知症的可能性。

Schneider和委員會成員建議各國公衛決策者和個人可以採取以下措施：

40歲以後使收縮壓保持在130mmHg以下。

鼓勵使用助聽器治療聽力損失，並通過保護耳朵免受高噪音而減少聽力損失。

減少接觸空氣污染和二手煙。

防止頭部受傷（特別是針對高風險職業）。 每週酒精攝入量不超過21個單位（一個單位的酒精等於10毫升或8克純酒精）。

戒煙並支持他人戒煙。

為所有兒童提供小學和中學教育。

在中年或晚年要積極地生活。

減少肥胖和與之相關的糖尿病。

此外有關生活方式的研究，還有於《英國醫學雜誌》（The British Medical Journal, BMJ）的子刊《神經醫學、神經外科和精神醫學雜誌》（Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry）上，提出有二十一種已知的方法可以降低患阿茲海默症的風險，其中十種方法得到了臨床研究證據的支持。

研究提出的十項的預防措施包括：

控制血糖和體重，避免糖尿病

使體重保持在健康水準，通常體重指數（BMI）在25以下

在年輕時盡可能多地接受教育

避免頭部創傷（比如腦震盪）

通過閱讀和學習新事物來保持認知活躍

避免或管理憂鬱症

管理會升高皮質醇水準的不良壓力

治療姿位性低血壓，即當從坐立中站起來時有輕微頭暈的感覺

在中年時控制血壓

避免高水準的同型半胱氨酸，這種氨基酸會導致血管血栓和動脈損傷。

另外，2020年6月17日在《神經醫學》（Neurology）線上期刊上發表，由美國國立衛生研究院（National Institutes of Health，NIH）的美國國立衰老研究所（NIA）資助拉許大學醫學中心（Rush University Medical Center）的研究結果顯示，健康生活方式因素的結合是關鍵。

拉許大學醫學中心負責研究計畫的助理教授Klodian Dhana指出，與沒有健康生活方式或僅有一種健康生活方式的參與者相比，擁有二到三個健康生活方式的參與者的阿茲海默症風險降低了37％，有四到五個健康生活方式的參與者的阿茲海默症風險降低了60％。

該研究包括來自近3000名參與者的資料的研究中，將更健康的生活方式結合起來可大大降低罹患阿茲海默症的風險。健康的生活方式包括體育活動、不吸煙、輕至中度飲酒、優質飲食和認知活動。

除了提出如何預防，此次國際阿茲海默症會議探討如何早期發覺阿茲海默症，甚至討論到新冠肺炎疫情對阿茲海默症患者的影響，特地將會議中許多重要的研究報告，摘要如下：

美國新研究發現，使用流感及肺炎疫苗，有可能降低罹患阿茲海默症的風險。 瑞典隆德大學（Lund University） 新研發的阿茲海默症血液檢測，準確度高達九成，通過血液「檢測」異常tau蛋白，其中一項可能能夠在認知症症狀出現前20年檢測到大腦的變化。 美國阿茲海默症協會宣佈啟動一項新的國際研究，以在全球範圍內追蹤和瞭解接觸新型冠狀病毒對大腦的長期影響，包括認知、行為和功能。

流感、肺炎疫苗與罹患阿茲海默症風險

有關使用流感及肺炎疫苗，有可能降低罹患阿茲海默症的風險，分別是來自美國德州大學休士頓醫學中心（The University of Texas Health Science Center）麥戈文醫學院專家研究接種流感疫苗（Flu Vaccine）和患阿茲海默症的相關性，杜克大學（Duke University）Svetlana Ukraintseva博士及其團隊研究了肺炎疫苗（Pneumococcal Vaccine）接種與罹患阿茲海默症疾病風險之間的關係。

德州大學研究了美國正常人（n=9066人），接種至少一次流感疫苗，可使阿茲海默症發病率降低17％。多次接種流感疫苗可使阿茲海默症發病率再降低13％；對於75-84歲老人而言，這意味著將阿茲海默症風險降低了近6％。

杜克大學研究團隊，邀請5146名65歲以上的老人參與該項研究，研究人員也分析了已知的遺傳風險因素，研究人員在調整性別、種族、受教育程度、抽煙、遺傳風險等條件後，結果發現65歲至75歲間接種肺炎鏈球菌疫苗的患者，罹患阿茲海默症的風險竟然降低25％至30％；值得注意的是，如果受測者體內沒有罹患阿茲海默症的遺傳基因，患病風險最多可降40％。

這2項新研究已於七月二十七日發表在國際阿茲海默症會議上，美國威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）的阿茲海默症診所創辦人以撒森（Richard Isaacson）表示，這項新研究建立在之前的研究基礎上，研究發現是相當鼓舞人心，但還需進行更多實驗證實才行。

瑞典隆德大學（Lund University）精神科教授漢森（Oskar Hansson）是於七月二十八日同時在美國醫學會期刊（JAMA Network Open）和會國際阿茲海默症會議將他們最新研究報告提出，藉由辨識受試者血液中的p-tau217濃度，可準確分析此人是否罹患阿茲海默症，準確度介於89%到98%之間；此外，研究人員發現，p-tau217評估是否罹患阿茲海默症的方式，比核磁共振或檢測血液中的p-tau181濃度等方式還要精准。

未參與研究的加州大學舊金山校區 （UCSF） 阿茲海默症研究員威納（Michael Weiner）表示，這項血液檢測非常、非常準確地預測誰可能得阿茲海默症，包括看似正常的人，這不是解藥，也不是療法，但若無法得知生病該從何診斷起；這項檢測不僅準確，費用還很低，堪稱突破。

研究人員和專家預估，這種方式可能最快在兩、三年內為臨床使用，讓醫療人員得以檢測病患是否感受存在認知問題的阿茲海默症，而非其他類型的認知症，後者需要不同的治療。

此外，全球受到COVID-19的影響，幾乎無一國家或地區倖免，這次國際阿茲海默症會議中也討論到：冠狀病毒對大腦和認知的影響、對住在長照機構的認知症患者的毀滅性影響，以及美國阿茲海默症協會對長期照護政策建議、此一流行病給人們帶來了大大的健康差距，也對認知症患者及其家人產生了強烈影響等。

來自美國阿茲海默症協會、肯塔基大學醫學院（University of Kentucky College of Medicine）、拉許大學醫學中心（Rush University Medical Center）和德州大學聖安東尼奧健康中心（University of Texas Health San Antonio）等專家進行熱烈的討論後，美國阿茲海默症協會宣佈了將進行一項新的研究，目的是全球追蹤和瞭解接觸新型冠狀病毒對大腦的長期影響。

由於目前醫學界尚未研發出可治癒阿茲海默症的藥物，而高齡化導致阿茲海默症患者不斷增加，全球面對的策略是早期發覺、早期改變生活方式以延緩退化速度，這些研究發展是有助於此一策略，幫助人們接受阿茲海默症、學習如何與阿茲海默症生活在一起，更值得衛福部重新思考目前認知症政策及預防計畫內容。

參考資料

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航