浪費可恥、節約為榮：習近平下令重啟「光盤行動」，中國恐現下一波糧食危機？

（中央社）中共總書記習近平下令要堅決制止餐飲浪費行為，在全社會營造「浪費可恥、節約為榮」的氛圍後，中國官媒昨天展開大力宣傳，各地紛紛響應再啟2013年的「光盤行動」，呼籲拒絕「剩宴」。

中國因為香港、南海、新疆問題遭到國際制裁與圍堵之際，習近平近日對此未發一語，但《新華社》11日卻報導習近平下令要堅決制止餐飲浪費行為，要對糧食安全有危機意識；中國官媒隨即展開大力宣傳，各地陸續響應。

其中，武漢餐飲業協會11日宣布，堅決響應總書記的號召，切實培養節約習慣，在全社會營造浪費可恥、節約光榮的社會氛圍。

武漢餐飲業協會向所有餐廳發出倡議，推行「N-1點餐模式」，即10位進餐客人只能點9個人的菜，不夠再增加菜品；針對兩三位客人進餐，餐廳推出半份菜和小份菜；每家餐廳要準備外帶盒，對萬一有剩菜、剩飯的顧客提供外帶服務。

拒絕「舌尖上的浪費」，中國提倡「光碟為榮」

《央視新聞聯播》昨晚報導，自從2013年開展「光盤行動」以來，點菜適量、剩餐打包等文明用餐的理念開始深入人心，但是一些地方餐飲浪費的現象仍然存在，厲行節約、拒絕「舌尖上的浪費」，還需要從每一個人做起。

報導稱，早上在廣東惠州一家酒樓，記者留意到，很多來吃「早茶」的市民都是按人頭點餐，不多點、剛剛好。

報導並稱，自助餐往往是餐飲浪費的「重災區」，在江西永新縣一家自助餐廳，記者看到牆上貼著「浪費超過100克，加收10塊錢」，這樣的措施也能起到不小的警示作用。

報導指出，很多餐館會要求服務員在點餐時，提醒客人不要多點、避免浪費。在鄭州一家餐館還推出了小份菜、半份菜，方便大家適量點餐。

《新華社》今天引述在北京一家餐館用餐的民眾表示，「以前請客吃飯，覺得多點些菜有面子。現在去餐廳吃飯，我們都以『光碟』為榮。」

報導稱，北京市餐飲行業多年堅持推廣「光盤行動」，記者昨天探訪北京部分餐廳看到，餐廳內張貼的「文明就餐公約」之一，就是「珍惜糧食，不浪費」，很多餐廳還提供「小份菜」，點餐時服務員會提醒「差不多了，不夠再點」。

一名餐廳經理說，推廣「光盤行動」，他們餐廳廚餘垃圾減少了約1/4。

官方提倡減少食物浪費，專家：恐出現糧食危機

《人民日報》頭版今天刊出評論稱，中國每年浪費的糧食約3500萬噸，接近糧食總產量的6%。其中，城市餐飲業僅餐桌上食物浪費量，就高達1700萬至1800萬噸，相當於3000萬至5000萬人一年的食物量。

評論並稱，習近平一直高度重視糧食安全和提倡「厲行節約、反對浪費」的社會風尚，多次強調要制止餐飲浪費行為。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 中國北京一家自助餐廳。

評論指出，全球糧食市場不確定性增加。聯合國世界糧食計畫署預計，受疫情等因素影響，今年全球面臨嚴重糧食不安全的人口數量可能由1.35億人增至2.65億人。

評論引述中國社科院農村發展研究所研究員李國祥說，中國糧食安全的長期態勢是「緊平衡」。儘管口糧能確保自給，但糧食生產面臨成本攀升、資源約束、剛性需求大等問題。「豐收不是浪費的理由，我們必須時刻繃緊糧食安全這根弦」。

雖然習近平聲稱，中國正經歷豐收年，但北京東方艾格農業（Beijing Orient Agribusiness Consultant Co.）分析師指出，此次「光盤行動」指令是在中國糧價上漲之際發出，顯示當局的確對糧食供應有擔憂。

根據中國國家統計局，今年 7月份中國的食品價格比去年同期上漲了約10％，而豬肉價格上漲了86％。

業界人士分析認為，豬肉價格上漲主要由於消費需求，受養殖週期影響，通常夏季是一年中豬肉供應較為緊缺的時期，但6月以來，中國多地出現的暴雨嚴重影響生豬生產及產品調運，使供應跟不上需求，而受北京新發地新冠肺炎疫情影響，一些居民對冷凍豬肉消費產生疑慮，鮮豬肉市場需求增加。

Photo Credit: 中央社 中國豬肉價格在今年3月份短短一個月內漲了20%，就此奏響漲聲序曲。圖為重慶的一家豬肉攤。

中國的糧食自給率在80%左右，但仍是全球最大糧食進口國。中國糧農問題的經濟學者胡星斗表示，雖然中國目前沒有逼切的糧食問題，但是出現糧食危機絕對有可能，也應該擔憂。

胡星斗表示，受疫情、洪水及多地蝗災等影響，中國下半年糧食生產仍面臨不確定性，另外在美中衝突的影響下，國際環境日益惡化，中國可能面臨被海外斷糧，不得不思考糧食問題。

不過新加坡拉惹勒南國際研究學院 （RSIS）研究員張洪洲認為，習近平的最新呼籲，代表了北京進一步增強中國「糧食實力」的行動，準備與美國長期鬥爭。張洪洲指出，除 增加對海外農業項目的投資、進口多樣化、在世界各地建立中國的農業事務外，減少食物浪費也意味著減少對進口的依賴，並增強中國的糧食實力。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範