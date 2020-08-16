打房打到誰？青瓦台高層集體請辭，韓國屋主一夕之間掉落「稅金地獄」

8月6日韓國政壇高層大地震，位居青瓦台且圍繞在文在寅總統身邊最親近的人，秘書室室長盧英敏（노영민）連同五名首席秘書宣布集體請辭（除了首席秘書長盧英敏外，還包含主管政務首席秘書姜琪正、民政首席秘書金照源、國民溝通首席秘書尹道漢、人是首席秘書金外淑、市民社會首席秘書金巨性等人），而這也是文在寅2017年執政以來，首次出現高級幕僚集體請辭情況。

就韓國媒體報導，這六名秘書長請辭之主因，在於他們除了勇於承擔近期施政不力外，也被外人推測因韓國當局近期推出的一連串遏止投機炒房、房屋政策有關，更讓人驚訝的是，遞出辭職信的六位官員中，裡面就有三位擁有超過一棟房子的其他房產，被列為政府眼中「（不動產）投機客」現況，其中包含了秘書室室長盧英敏。

然而更引起爭議的是，民政首席秘書金照源就擁有兩間在富人區江南的套房，原本他在請辭前，還曾打算高價出售脫手，卻引起眾人側目討論後，立即取消此出售案。

而文在寅最近施政到底有多不力？不力到需要六位秘書「假借」負責之言，進而集體請辭呢？而房地產政策，的確也讓文在寅政府受傷極深，甚至還曾讓他歷經侮辱「丟鞋事件」呢。

我們先就當地極具公信力的realmeter（리얼미터）數據，觀察起文在寅支持率走向，就其調查最新數據，顯示文在寅施政滿意度的八月第一週，受訪民眾持正面態度、滿意度已經跌落到44.5％，反之不滿意度高漲到51.6％，呈現近6個百分點的落差。

而此趨勢也是承接約在七月第二週左右以來，文在寅支持率與反對率呈現死亡交叉點而來（當時持正面態度、滿意度為48.7％，不滿意度為46.5％），迄今仍是不滿意度高於滿意度。近一個月來，文在寅提出的不論是打房政策、提供年輕人就業等等國策，可說都未能逆轉他的施政滿意度。

而再回到近日文在寅國策施政上，造成爭論的除了房屋政策外，還有他於「新政」所提出新冠緊急經濟會議內，直接創造出50萬位青年的就業機會，在公布工作性質與內容後，也被《朝鮮日報》戲謔為「擦拭長椅上沾滿鳥糞巡邏員」，與「阻止訪客外人來到在圖書館閱覽室，大聲喧嘩的守衛工」等工作。

這樣短期、無發展性、治標不治本，甚至低薪（九月起每天工作五小時，月領近200萬韓圜，折合新台幣約5萬2000元）的工作，都引起當地專家撻伐；再加上文在寅於近日（8月6日），所召開的「第316次韓朝交流合作推進協議會」（남북교류협력추진협의회）會議，表明不追究北韓於六月份「單方面」炸毀兩韓辦公室事故外，且「加碼」投資三年間200億韓圜（共計折合新台幣約5億元），重新興建兩韓和平統一空間建設項目等「義舉」，皆引起許多不滿民意。

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然而，我們將焦點聚焦在文在寅房屋政策，這一連串的提高擁有超過一棟房子稅金政策，本來政府善意在於打房，卻沒有注意到「羊毛出在羊身上」，屋主把這些政府租金轉嫁到房客一現況，又在缺少許多配套措施外，除了讓許多房客面臨苦不堪言房價、租金連週漲的現況外，也讓許多屋主一夕之間，掉落到政府的「稅金地獄」（세금지옥）內。

據《朝鮮日報》報導，他們4日訪問一對朴姓（59歲）夫婦，其中具姓婦女（56歲）還曾是在8月1日，在汝矣島所舉辦的民眾反對不動產增稅集會上，發表長達「五分鐘」激烈反對政府此政策言論而聞名。

朴姓夫婦在接受採訪時，苦不堪言地說道，人生一路上她們相信政府的話，但怎麼知道政府說變就變，在他們規劃好的人生路上丟下了他們，讓她們無法接受、氣憤。

而為何之如此，在於這對夫婦33年來，每天工作到晚上11點，憑藉買賣化妝品生意，存了點退休養老金，而在2017年，他們選擇相信政府「要給租貸業主實惠」，鼓勵活絡房市經濟一席話，就一口氣地把養老金全部投資到住宅租貸上。

目前朴姓夫婦擁有套房與辦公大樓約八間，其中這些他們所合法持有的房地產，不論是工商登記、納稅等事項，皆親躬親為「依法辦好」，但怎麼知道現今因政策大轉彎，以及政府絲毫沒有感受到屋主難為之處，在文在寅於7月10日所推出的房屋政策，赫然發現，他們成為政府眼中的投機者、炒房客，甚至掉入了每年都得繳交近4871萬韓圜（折合新台幣約128萬元）的綜合房地產稅的「稅金地獄」。

而現今這對夫婦僅是掛牌想脫手出售這些房子，也覺得極為困難，一方面在於新冠病毒猛烈衝擊韓國經濟情況下，一般看屋的老百姓手頭緊、沒閒錢外，更為重要的是，恐怕是「心理因素」，因為任誰都不會想要，在這隨時可能被政府貼上「炒房投機者」標籤節骨眼上，貿然多持有其他房產。但這對夫婦算是幸運的，因為她們並沒有為了購屋炒房而跟銀行借貸，反倒是憑藉著這三十多年來，一點一滴累積下來的財富，全部投資到房地產業。

當然這對夫婦的發言，也引起網友熱烈討論，還高達留言三百多則論戰，裡頭除了調侃「誰叫你相信政府？」、「誰叫你要相信有權者的話？」、「你們會不會拿著斧頭衝進去青瓦台？或是國會找人算帳？」等情緒性發言外，也有人持懷疑態度看待，言及「這五千多萬稅金，我看你們房子租一租就賺回來了！」、「怎麼可能賣化妝品能賣到買下將近八億的房地產？」等，抑或正能量的「真的看到我眼淚都快哭出來了，這麼認真生活的老夫婦，想說準備自己的退休金，結果就這樣被政府騙了，真的好冤枉」等。

但就我看來，恐怕造成這樣論戰的起因，是現今韓國政府有關當局，對於國內房地產政策搖擺不定甚至多次修正，而這些舉動無形間徒增人民煩惱與不信任感，而這一把火除了燒到政府高層文在寅身邊的眾位秘書外，連同一般老百姓也不例外。

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