緹姐節──以女性為核心的節慶

研究︰譚少薇、古龍．沙美娜

整理︰陳凱欣

世界上節日甚多，其中以女神信仰為基礎的節慶不少。不過，以女性主體為核心的節慶卻較少有，印度教的緹姐節（Teej）是其中一例。由於這個節慶在每年8月下旬至9月上旬舉行，是南亞地區的雨季，因此也稱為雨季節。

緹姐節在不同地區有不同宗教儀式與世俗活動，而在尼泊爾則是女性最大型的節日。整個慶節以女神帕爾瓦蒂 （Parvati）對丈夫濕婆（Shiva）的忠貞為主軸。 神話中，帕爾瓦蒂一直深愛著濕婆，因父親反對其與濕婆結合，她投火自焚，而轉世後仍熱戀濕婆，並立志進行艱苦的修行。在這個神話的基礎上，信奉印度教的尼泊爾女性以帕爾瓦蒂為榜樣，將丈夫和婚姻視爲自己的生命核心。每年緹姐節到來，女性通過宗教儀式淨化自己的身體和心靈，已婚女性祈求婚姻美滿、丈夫與子女身體健康，而未婚的則祈求找到如意郎君、獲得幸福的婚姻與家庭。在社會層面上，在集體崇拜一位大能的女神的同時，女性强化姐妹之間的情誼，並互相印證女性的堅忍與對家庭的終身付出。

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緹姐節慶祝活動一般持續三天，其中充滿歡樂的活動，與親友聚會、跳舞唱歌、分享節日食物。最爲特色的是，與會的女性都穿上鮮艷的紅色盛裝，並用海寧草漿在手腳畫上漂亮的手繪圖案。

緹姐節的第一日稱為豐食日。當天所有家庭成員聚在一起，而不論已婚或未婚的女性都會穿上最漂亮的莎芭雅 （意為好運） 服飾。慶祝活動以跳舞和唱歌開始，傳統上以宗教歌曲與尼泊爾民謠爲主，今天女性也會透過歌聲來抒發個人的痛苦和女性的苦難。隨著教育、通訊科技和社會意識的提高，女性也透過這個場合表達她們對歧視女性的問題與其他社會議題的關注。到晚上是大型宴會，主角自然是非常豐富的晚餐 。

慶祝過後，第二天是緹姐節的主要日子——禁食日。在這天，女性一般只會飲用一些飲料和吃水果，而有些甚至整天只喝幾滴水。已婚的女性會進行較嚴格的禁止飲食，以表達對神明的忠誠，並相信這樣可以為家庭帶來長久的和平與富足。未婚的女性也通過禁食來祈求將來有幸福的家庭和婚姻。已婚女性除了穿上紅色盛裝之外，必定戴上一條象徵婚姻的配上金飾的玻璃珠項鍊。在尼泊爾，她們會成群結隊的前往濕婆廟參拜，一路上唱歌和跳舞，到達後向濕婆和帕爾瓦蒂奉獻鮮花、糖果、金幣和水果等，祈求神明祝福自己的丈夫和家庭。儀式中的重要環節是燃點油燈，因為燈光象徵和睦與財富， 所以油燈必須保持通宵亮著。

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第三天的重點是潔淨儀式。黎明一到，女性就到河裡，用神聖的牛膝草葉和根部的紅泥洗澡；這個洗滌儀式讓罪垢得到清除。只有完成這個緹姐節最後的儀式後，才可以進食固體食物。

緹姐節的活動看上去與一般節日相似，如熱鬧的歌舞和豐富的飲食，但節慶内容卻在在指向男性中心社會裏女性被授予延續家庭的重任，可説是性別分工的社教化。在三天的宗教儀式與世俗慶典裏面，女性生命中的矛盾不斷重演，不禁令人叩問：女性個人的紀律與婚姻的憧憬何以既對立又共生？家庭幸福又與女性整體犧牲有何關係？這個深受女性重視的傳統節日，今天也應被視爲重新思考性別關係的機會。

在香港，尼泊爾社區的緹姐節活動不少，包括在印度教廟進行宗教儀式、在公園舉行戶外舞會和到餐廳參加聚餐等。每年8月至9月之間，幾乎每個周末都排滿了活動，讓居住在香港不同地方的親友都能見面。尼泊爾社區主要的聚居點如佐敦、油麻地和元朗等，都可見緹姐節活動的蹤影，而不同族裔的女性也歡迎參與其中。2020年的緹姐節受疫情影響，要親身體驗緹姐節文化，可要留意網上公佈。

圖片由作者提供 香港的尼泊爾社區緹姐節活動。

參考書目︰

古龍．沙美娜。2017。緹姐節──慶祝女性的節日。載譚少薇，鄧偉文編《我們在慶祝甚麼？香港的多元文化節慶》，頁126-129。香港：麥穗出版有限公司。

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