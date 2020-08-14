《藥學系學什麼》：「生藥學」是麻瓜版魔藥學，不把咒語背起來就當不了藥師

文：藥學系邊緣人

麻瓜藥學生也能轉行當CSI？

想順利畢業先空出腦容量

學不會藥物分析法，就放棄當CSI吧；但像咒語一般的生藥學、中藥學都沒有把握該怎麼辦？那可能就要放棄當藥師了。

藥學生會在藥物分析這門課上，學習如何檢驗藥物的成分與含量。簡單來說就是，給你這一坨粉，請告訴我裡面有什麼東西？這個東西含量有多少？

這門學科可以讓我們處理新聞上說的：「市面上一常見胃藥，驚傳驗出內含致癌成分。」「疑似下藥毒害同事的兇殺案，目前仍在調查毒藥成分。」「警方破獲一起毒品交易案，在嫌犯家中查獲多種不明粉末，已交由鑑識科進行化驗。」這類的破案關鍵。

好帥！藥學系除了當魔法師還能演CSI！我要考藥學系！

先等一下，聽完這科怎麼唸再重新考慮一次。

學會傳統分析還不能破案

藥物分析就是在學習分析藥物的方法，除了判讀分析結果外，分析的步驟、儀器分析的原理、什麼成分要用什麼分析法，都是這科的重點。跟藥理學一樣，這門科目內含好幾科專業科目的知識。

「傳統分析」就像卡通裡看到的：實驗室裡一堆燒杯、試管，滴東西下去，顏色改變，好，這杯應該是爺爺泡的茶。不讓美術系專美於前，藥學系也是一門很需要探討顏色的科系，在藥學系招生訊息上就有標註：色盲、色弱的同學要慎重考慮。

如下述考題：

爺爺泡的茶加奶奶沖的奶會呈現何種顏色沈澱？此種顏色沈澱為何種成分？

何種藥物會造成尿液變成咖啡色？

試舉出兩種實驗，會使溶液由藍紫色變成粉紅色。

這門課一點都不夢幻，光前面三種類型的題目就有好多東西要背，大家不是都說理科靠理解的嗎？好，我們來理解顏色改變的背後原因：成分還原、氧化，化學結構發生什麼變化？結構又來了！謝謝大家，我們要背更多東西了！通常這些東西背下來，過一個月就全忘了，所以怎麼辦？

沒怎麼辦，背一百次記起來或是考試看到顏色就眼睛閉閉全部用猜的。

背完這些就能拍CSI了嗎？

不行，犯罪現場鑑識靠這個應該永遠無法破案。

當CSI前要先拚命唸書

都叫做傳統分析了，在這個科技進步的二十一世紀，傳統一定比較沒效率、比較沒人在用啊！但國考還是會考。所以「現代分析」是玩什麼？就是玩「把藥丟進去儀器裡面分析」。好玩嗎？超難玩。比如考儀器跑出來的圖譜判讀：「結構有雙鍵、有六元環的圖譜會長怎樣？」

看不懂沒關係，我沒有要解釋。還有考儀器的原理與裝置：「要選購波長範圍190～350nm的燈源，何者最適合？」連選購傢俱也要考！傢俱我還用得到，但儀器的燈具，如果我沒有要走學術路線，我這輩子根本用不到！國考就是會考。

因為怕大家聽不懂我在講什麼，更多有的沒的我就不講了，只能說，要像CSI一樣帥，必須要先痛苦唸書唸很久，像我一樣不愛唸書的，大概在背顏色的部分就宣布投降了。目前講了三科，怎麼每一科都不好玩、都要放棄？

喔，因為是藥學系啊。

生藥學是麻瓜版的魔藥學

好玩的來了！

《哈利波特》裡的魔藥學，會記載哪些植物可以驅魔、開鎖、隱形等，但都說生藥學是麻瓜版了，雖然跟魔藥學裡面的某些植物有重複到，但我們麻瓜版的魔藥學也頂多寫這個植物的治療用途，瞬間感覺好無聊有沒有。

更無聊的是，這科目要學的東西：生藥名（拉丁文）、別名、科別、用部、成分、功效、分類，這些都要背到滾瓜爛熟，不然就是被當掉，所以藥師們都會拉丁文，但只限生藥名稱。

這些基本的都考完之後，出題委員只好眼睛閉上亂翻生藥學的原文書，咦，這頁有一個奇怪的名字，拿來考好了：「檳榔加石灰加荖藤的葉子，拿來咀嚼會有興奮的作用，此種混合物在印度稱為？」

（A）Pusapari （B）Parapara （C）Pasurali （D）Punsupari

解題：嗯……應該只有（B）可以刪去，那應該是一種舞蹈名稱，但其他三種唸起來的感覺，說是舞蹈名稱好像也說得過去，好，這題無法用推斷的，先放棄。整張考卷就這樣放棄了四十題，可以考慮休學了。

藥物與它們的產地

生藥學百分之八十的題目就是有背就有分，但如果沒有認真去背，可能要整科放棄，最後放棄當藥師，被生藥學誤一生。藥學系學生可沒這麼容易投降，上述大部分的藥學生應該都會，因為我們很可憐，不把這些咒語背起來可能就當不了藥師。而且只背這個鬼名稱還是會出事，假如今天題目改問，請問Punsupari是下列何者的混合物？

咦咦咦？檳榔、石灰，還有什麼的葉子？荖葉？麻荖？枯藤老樹昏鴉？等一下，是葉子還是根？還是莖？誰知道他們沒事幹嘛要嚼這個致癌物啦！（撕考卷）

還沒完，題目還可以改問：「Punsupari是下列哪種地區對此混合物的稱呼？」印尼？印度尼西亞？印加？北印度？爪哇？肚子好餓！

最後崩潰寫爪哇咖哩。

我不是背了Punsupari了嗎？怎麼會改問這個？為什麼讀藥學系還要當冒險王？我就是地理不好社會才會考這麼爛！我印尼跟印度分不太清楚也要跟你說？

旁觀者想說，靠你是智障嗎？印度有多難背？這樣都背不起來還想當藥師？

因為不是只有這個要背。

「請問原產地西非的是下列何種生藥？基原植物原產於波利維亞為下列何種生藥？Cephaelis acuminata產地為何？」巴西？巴拿馬？八卦山？

我在讀課本的時候會覺得，喔，就這樣順順唸過去，我應該會記得吧。寫考題的時候就開始崩潰OS，生藥學就是背不起來啦啊啊啊！嗚嗚嗚～

最可惡的是，一堆同學考很高分，熱愛生藥的學生：「用背的就能拿分，投資報酬率這麼高，是我最喜歡的科目。」喜歡？喜歡怎麼不去當生藥學教授？那麼會背怎麼不去參加《金頭腦》錄影？怎麼不去拯救宇宙？

記憶力神助攻

我就這樣憤世嫉俗到快畢業，每次考試前背書，通常是背完就忘，如果幸運沒忘，考題就改成問八卦山在哪裡這類莫名其妙的題型，出題老師們一定不知道，每次在考生藥學考試，遇到那些捉弄我記憶力的考題時，我都會在考卷上看到幻影，有一個像生藥學教授的臉，用很機車的臉加上氣音一直重複對我說：「快去自殺～去自殺～」

雖然很幸運生藥學沒被當，但每次分數都又難看又勉強，這種落魄的樣子，教授你是不是最喜歡了？在這邊要鼓勵跟我一樣怎麼背都背不起來，覺得國考生藥會完蛋的同學，請不要放棄。

皇天不負苦心人，在國考前一個禮拜我突然開竅，原本怎麼背都背不起來的兄弟姐妹們都回來了！之前累積的那些像免洗內褲一樣脆弱的記憶，會在你背到一個程度後，變成高級免洗內褲，洗都洗不掉！這種「背科」背起來後，怎麼寫就是怎麼對，寫題如有神原來就是這種感覺！

最後生藥學變成國考最有把握的科目，有夠諷刺。希望大家也能在國考前開竅，或是你們不用，因為只有我這麼蠢，大家都像我同學可以去拯救宇宙。

相關書摘 ▶《藥學系學什麼》：在醫院當藥師忙到懷疑人生，但我還是想留下

書籍介紹

本文摘錄自《藥學系學什麼：除了藥理學、藥劑學、生藥學……，永遠學不完的藥命人生。》，四塊玉文創出版

作者：藥學系邊緣人

除了藥劑學、藥物學，生藥學……

藥學系竟然也要面對大體老師？

唸完超過腦容量的藥學書，如願考上了藥師證照，你就一定找得到工作？

藥學系到底在學什麼，藥師到底要做什麼？

且讓本書作者告訴你，身為藥師的辛酸血淚！

跟著祖傳三代註定當藥師的「藥學系邊緣人」，翻開以血淚交織的第一手觀察日記，從藥劑學、實驗課等像在學魔法、唸咒語的課程，到醫療現場面對發藥地獄、形形色色的病患，每個令人捧腹大笑到練出腹肌的劇情，都是藥師血淋淋的日常。

篇篇精采詼諧的文章，不僅讓各大藥師頻頻點頭、感同身受，也能讓讀者對藥師多一點了解，也多一點感恩的心。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航