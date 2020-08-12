印尼面臨21年來首度GDP衰退，修法「創造就業」為何引發勞工反對？

2020年第二季（4月到6月），印尼的GDP較去年（2019年）同期衰退5.32%，21年來首度出現負成長。作為擁有全球第四多人口的國家、東南亞最大經濟體，印尼政府正在致力於修法以創造就業與吸引外資，避免疫情帶來的衰退。

《海峽時報》報導，印尼籠罩在「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎或新冠肺炎）疫情與隨之而來的經濟頹勢中，政府希望爭取在8月底前，將這部新版綜合法案（Omnibus Bill ）在國會完成審議，將修改79條現行法律和超過1200個條款，其中創造就業法案（Job Creation Bill）最具爭議性。

一般認為這部法案較為親商，現行的勞動法規保證勞工的年薪將持續增加，且資遣費幾乎是周邊國家的兩倍，而新法將允許雇主以較低的資遣費解僱員工，並可以彈性工時招募員工，相當於讓雇主不須負擔聘僱全職員工的成本。此外，還包括簡化採礦營利的證照、環境法規的繁文縟節，以吸引投資。

2月12日，政府提交這部有關創造就業的綜合法案到眾議院，正式開始審議過程。4月時，法案一度因勞工團體上街抗議而暫時擱置。7月16日，勞工團體、農人聯盟和大學生在眾議院外，針對綜合法案當中爭議性部分發起遊行抗爭。

《Tempo》報導，7月20日，工會聯合會（KSPI）主席Said Iqbal表示，「我們有兩個訴求。首先是退回綜合法案中有關創造就業的內容，再來政府要阻止因疫情導致的大量失業。」他也憂心經濟衰退和大量失業，認為政府應該幫忙牽線，促成勞工團體與商人間之間的協商，找到最適切的措施。

「這部法案的基本問題是，它並不認定最低工資……刪減遣散費，讓裁員輕易發生。」3日Said Iqbal再發表聲明指出，他很遺憾國會重新審議這部法案。

總統佐科威（Joko Widodo）親近的顧問、海洋事務與投資統籌部部長Luhut Pandjaitan表示，8個主要工會中，有6個已經同意支持這部法案。10日，他在雅加達外國記者俱樂部組織的網路研討會上表示，「9個政黨裡有7個支持政府立場。我們很有信心。」

一旦在國會多數決通過，這部法案將成為正式法律。佐科威在國會的盟友有575席，超過60%。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 7月16日雅加達，抗議修法遊行中的勞工團體。

非修不可？

《海峽時報》報導，佐科威政府試圖吸引外國資金，近來也開始刺激內需，透過直接撥款或補貼貸款補助，以支持消費者的購買力，並幫助製造業者和零售商抑制停擺的現況。不過，即使種府鼓勵中產或上層階級消費，但數據顯示銀行儲蓄帳戶和存款仍然激增。

雅加達將處在解封的過渡階段直到13日。《日經新聞》報導，因應疫情實施的大規模社會限制（large-scale social restrictions）幾乎影響了印尼經濟活動的每一個層面。家庭消費（Household consumption）構成印尼GDP的一半。政府雖然準備了經濟復甦措施，央行也數次降低利率，但印尼的經濟仍然被預期將持續陷在掙扎，因為確診病例仍在增加。

截至８月11日，印尼累計病例12萬8776例，死亡病例5824例，康復病例8萬3710例。11日印尼就新增1693例確診病例，當中大多集中在首都雅加達（Jakarta ）、東爪哇省 （Jawa Timur）、 北蘇門答臘（North Sumatra）與東加里曼丹（ East Kalimantan） 。

印尼約有1億3300萬名勞工，《雅加達郵報》報導，據國家發展計劃部的數據，2020年可能有550萬人會失去工作，讓失業人口上升到1270萬人。

商人們敦促政府加速審議，才能幫助他們在疫情中維持命脈。印度尼西亞工商會（KADIN）副主席Shinta Kamdani 指出，這部法案可以增進國家的競爭力，在640萬勞工失業的情況下，需要創造就業。

「法案有潛力能促進經濟復甦，但一些修改處可能反而可能有害於經濟，有些陷阱應該要避開。」世界銀行（World Bank）經濟學家Frederico Gil Sander 7月16日指出，「但是法案的修改可能破壞印尼人的環境、健康、安全和收入，應該要捨棄或修改以確保法案為每個人帶來最大福祉。」

前環境事務部長 Emil Salim則批評，修法是剝削國家的自然資源創造就業機會，「就我的理解而言，創造就業法只準備解決短期問題，並非基於生態系統長遠穩固的考量。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒