「你們憑什麼把病毒帶回來台灣？」這句話，是東南亞台商心頭上的那把刀

近一個月以來，在菲律賓關注台灣疫情的我們，都不好受。

從7/16開始，幾乎連續每天，只要有境外移入，就是菲律賓回去的，連續到08/09為止，已經有20個案例，都來自菲律賓，每天衛生福利部的粉絲專頁上，只要又出現境外移入，而且寫著菲律賓，底下的留言開始一片撻伐，好像這些從國外回來的都是千古罪人，讓「嘉玲」沒機會登台表現。

到底，這些海外台商在想什麼，以下用6個角度切入，跟各位分享。

為什麼平常都不付出，有需要的時候才回來用健保？

國內疫情控制得當，你們為什麼回來破壞防疫成果？

菲律賓的疫情現況

在東南亞的台灣人在想什麼

菲律賓的亞洲各國國民現況是如何？

個人觀點

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為菲律賓衛生部人員在馬尼拉一間體育館內，協助民眾接受免費的武漢肺炎檢測。

一、為什麼平常都不付出，有需要的時候才回來用健保？

其實沒出國之前不知道，台灣的醫療如此「廉價」，看個醫生像是去手搖飲料店買杯珍奶一樣。

我第一次在國外就醫，是因為滑倒，肩膀脫臼，好不容易叫了uber到醫院急診室，急診室裡面病患不到3位，護理人員大概5位，看到我進來，他們也沒想處理，直到與我同行的朋友主動去櫃檯問，他們才心不甘情不願，拿了資料表過來，要我填寫，然後就把我放在那，下次再過來已經過了30分鐘。護理人員看了資料後，說醫生等會過來，這一等，30分鐘又過去了。

醫生過來問我哪裡不舒服，我再次指著突出的骨頭，跟他說我脫臼了，他看了看，摸了兩下，問我會不會痛，問了一堆問題，最後跟我說：「你這個狀況，我判斷應該是脫臼，不過還要照X光確認看看，你先在這裡再等一下。」於是又等了30分鐘，我才推去照X光，到了這個階段，我完全沒有任何處置，沒有打任何止痛藥，就是肩膀呈現脫臼的樣子，繼續無盡地等待。

最後等到他們看到X光，終於願意幫我打止痛藥，然後讓我躺在床上，用非常原始且粗暴的方式，幫我把手臂拉回原本的位置上，跟我說可以出院了，要我先去付款，我看了帳單，竟然要5,000多披索，護士還過來勒索了一筆2,000披索的小費，說不給就不讓我們出院，看著門口手持步槍的警衛，我們摸摸鼻子，在凌晨三點多，最後支付了快6,000台幣，才終於走出醫院的大門，結束了我第一次在海外就醫的經歷。（編按：1披索等於新台幣0.6元）

上個月中，剛好有朋友半夜不舒服，要掛急診，我請菲律賓人打電話叫救護車，打了整整一個半小時，接線的問了一大堆問題，但是最後跟你說沒車；轉了好幾次線，最後聽到是中文的名字認定是中國人，直接掛電話不接；跟你喊價說救護車很貴，要15000披索，約9000台幣，不答應就不去載，折騰了老半天，最後救護車終於來了。

我不禁想，原來在台灣以外的國家，你沒錢的話不但沒資格生病，就算你有錢，你也買不到你想要的服務，如果你真的有緊急狀況，叫救護車就叫一個半小時了，你真的撐得下去嗎？還有好幾次的就醫，真的讓我對菲律賓的醫療大開眼界。

原本以為是菲律賓才這樣，後來有一次跟在新加坡工作的朋友聊，才發現原來新加坡做個量身高體重的體檢，也要100新幣（約台幣2100元），陸陸續續問到很多在不同國家的朋友，才知道，原來台灣的醫療這麼廉價，還這麼高級，讓大家都覺得非常不可思議。

我們出國工作，不外乎是為了掙更高的薪資，但是等到身體不舒服要看病的時候，才發現我付出了10倍於台灣的費用，卻連十分之一的品質都得不到。我相信很多在海外工作的台灣人，健保費一定都是繳好繳滿，即便回到台灣，也不一定會去用，因為這才是全民健保的初衷。

就像我，每個月把健保費繳好，一年我回台灣好幾次，可能看不到一次病，因為我覺得沒必要濫用健保資源，這就應該給有需要的人；再者，雖然大家常常聽到在國外的人回來動手術，賺多少健保費，可是常聽到，就等於常態嗎？就等於多數嗎？即便是因為出國而辦理停保又復保的，根據健保署的統計共5.7萬人，保險費繳了新台幣3.109億元，花掉的醫療費用是2.81億元，還是正數，也就是從就數字來看，讓健保破產的，根本不是這些出國的人，而是國內濫用健保資源的其他少數。當然你會想要算在黃安頭上，但也請記住，不是人人都是黃安。

延伸閱讀：海外台灣人的健保費是否公平？該不該調整？6個QA一次看

二、國內疫情控制得當，你們為什麼回來破壞防疫成果？

有一個關於人生的比喻，我們每個人都像小丑，手上把玩著5顆球，工作、健康、家庭、朋友、精神，只有工作是橡皮做的，掉下去還會彈起來，其他4顆都是玻璃做的，碎了，就沒了。

如果換做是你，你在每日確診破千的國家工作，為了養家餬口而努力，但當你真的不幸生病了，你會希望待在這，還是能夠回去受到良好的醫療照護？

答案昭然若揭，不是為了要破壞防疫成果，沒人希望自己成為確診的那一位，但是如果真的身體不舒服，誰都希望在有能力的前提下，受到良好的照顧，台灣是我們的家，能回家，為什麼不？

三、菲律賓的疫情現況

自3/15宣布封城以來，確診人數不減反增，一路到現在已經飆破14萬，成為實至名歸的東南亞第一。

這段時間杜特蒂政府實施了很多政策，像是發放現金補助、增加篩檢能量、大量興建隔離方舟、限制國際線航班出入境、暫停國內航班、直接封城，不允許百姓上班、限制交通、軍隊派駐地方政府協助管制等...然而以上的政策，並未對疫情帶來正面影響，反而帶來了前線醫療人員連續確診身亡、篩檢能量不堪負荷、現金補助發放不到位導致貪腐、人民沒工作所以沒錢、軍隊介入管制導致濫殺無辜、國際線航班暫停出入導致外國人投資停擺，信心動搖、資金紛紛退出菲律賓、學校遲遲無法開學、不斷向國際舉債、對有能力提供疫苗的中國卑躬屈膝、退出南海軍演、付出外交代價等情況不勝枚舉。

舉例來說，菲律賓政府封城期間不斷自豪米一定夠、物資一定足，口罩也充足，但根本沒想過，人民沒工作、沒收入、平常就沒在存錢，遇到這種時候，就算物資夠，哪有錢買？一片口罩要價17塊台幣，導致每片醫療口罩都滯銷，所有人都戴布口罩；防護措施做不到位，疫情繼續擴散，每一個點都在促進惡性循環。

政府不但沒輒，甚至還公開呼籲企業要照顧老百姓，你不讓企業上班，又要企業幫忙，然後你稅繼續收、費用繼續漲、房租繼續討，你要企業照顧員工，那誰來照顧企業？很抱歉，菲律賓政府完全沒想到企業，只會不斷呼籲，但是真正在經營企業的，撐不下去的大有人在。

除此之外，平常伸手要東西慣了的菲律賓人，在疫情期間更是張牙舞爪。我身邊一些朋友，他們公司的員工，在這個時期一直威脅公司要付薪水，如果不付就要告上法院；可是親愛的，你的老闆被你的政府弄到沒工作，你要他怎麼付薪水給你呢？

現金補助的發放，無法像我們的三倍券一樣落實，是因為菲律賓並沒有戶籍制度，他們甚至沒有國民身分證。在這種前提下，就算有資金，要怎麼能花在刀口上，這並不是在台灣的我們能夠理解的。

疫情不斷在惡化，確診的數字也每天都對不起來，7/29的康復人數還是26,996，7/30一口氣變成65,064，康復人數一夜之間多了38,075人，為什麼？難道那天有天降甘霖？不是的，是菲律賓在一夕之間改了「康復」的定義。

台灣是確診後，要三採陰，才算康復，堪稱全世界最嚴格；而菲律賓原本是確診隔離14天候，再採陰就算康復，7/30那天臨時宣布，只要確診後14天沒死，就自動康復。

沒錯，只要14天沒死，就是康復，政府將不再進行任何隔離措施、沒有任何醫療行為，不再追蹤，也許你覺得荒謬，但這正是菲律賓對抗疫情的現況：改變不了病毒，那我就改變定義。

政府也說過無數次沒錢了，但除了兩手一攤，貪婪的繼續貪、要不病死，要不窮死，菲律賓的一億人口只能在這兩個選項之中擇一，這就是菲律賓現在的現況。我們擔心的，無外乎菲律賓是否會因此暴動，我們這些旅居在這的外國人，會不會因此成了待宰羔羊，我們都不希望它發生。

Photo Credit：AP/達志影像 8月7日，一些吉普尼車司機（jeepney bus） 因政府宣布再延長封城措施而失業，因此不得不去領捐贈的食品。

四、在菲律賓的台灣人在想什麼

菲律賓獨特的歷史背景，使菲律賓成了全球重要的勞工輸出國。對菲律賓人來說，海外移工OFWs（Oversea Filipino Workers），是無上的光榮，因為一個人出外打拼就能夠照顧全家族，菲律賓人對OFWs的尊重，在方方面面都能看出來，甚至連機場入關，都有留一道窗口給OFWs。

反觀台灣，在海外打拼的台商，努力賺錢，創造機會，促進外交，甚至匯款資金返鄉，卻換來不愛台灣的臭名。有朋友提到，難道住高雄的人上台北工作，就會被說不愛高雄嗎？如果不會，那為什麼出國工作，就是不愛台灣呢？

除此之外，看到台灣上下一心，防疫超前部署，再搭配資訊科技的運用，插健保卡就能買口罩，連續好幾天+0，也成為世界上少數從未封城的國家，這讓我們在各國人面前有多驕傲？每當在這遇到菲律賓人或外國人，大家不免聊到自己國家的疫情，我總是能很驕傲地說我們台灣迄今從來沒有封城，一切上班上學都正常，直至今日總確診人數還不超過500位。

但這不是僥倖，是我們從SARS上學到的教訓，可見我們台灣人很珍惜，也很小心翼翼去看待這個疫情。最重要的是，我們普遍都已經有了共識，我們知道要戴口罩、要勤洗手，這些已經落實在台灣人的基因裡，所以這次的疫情爆發，我們才沒有像其他國家付出龐大的代價。

能夠驕傲地說出自己國家的抗疫成績，這對於在海外的我們，真的非常引以為傲。

五、菲律賓的亞洲各國國民現況是如何？

在菲律賓，有很多來自中國、韓國、日本、越南、馬來西亞、泰國等亞洲國家的國民，沒有一個國家像台灣一樣，每個禮拜還有一至兩班航班返國，回台幾乎沒有限制。

以越南人為例，現在從菲律賓返越的航班，一個月只有兩班，一班飛胡志明、一班飛河內，而且要提前去大使館預約排隊，排不到，就再等一個月；中國人更慘，平常往來如此密切，現在回國沒有班機，一定要包機，而且機票從原本一張3000人民幣，漲到3萬，將近15萬台幣一張票，還不是想買就買得到。而且，中國政府還規定旅菲中國人在搭機前得入住防疫旅館與進行核酸篩檢，但旅館也不是想住就有，機票也非有錢就買得到，航班也不是隨時都能搭，在這種情況下，中國人回家的路如此遙遠，遙遙無期。

相較之下，台灣說有多幸福就多幸福。

六、個人觀點

講了這麼多，其實是希望跟大家分享，我們在海外的台灣人，現在跟在台灣的你們，很像是在平行時空，我們所在地的疫情每天在惡化，台灣卻可以吵口罩的顏色、論文抄襲的議題、國內的報復性旅遊要去哪裡。大家都紛紛上山露營、潛入海裡看海龜，維持正常生活卻不用付出太多的代價。身在台灣，可以享受美食，跟家人聚在一起，三五好友出遊，晚上喝一杯，去熱炒店喧鬧，打開電視罵罵政客、股票仍然上萬點，種種的一切，都讓我們好生羨慕。

一切的歲月靜好，都不應該是理所當然。

我們出入受到管制、沒有計程車可以搭、出入有人群的地方就會很緊張，因為每天都有幾千人確診，政府的政策一變再變，沒有對策，出來的都是下下策。每個菲律賓朋友都在跟你借錢，每個都說自己多可憐多辛苦，工作受到影響。

平常能夠隨意訂機票往外島飛現在也都不行，逛個商場也不敢，深怕不知道在哪沾上病毒；去餐廳吃飯都有限制，還不能坐面對面。Netflix的劇看了又看，料理一煮再煮，生活受到了非常大的影響。本來習以為常的事，現在卻都因為疫情，而不能再繼續。

Photo Credit：AP/達志影像 儘管馬尼拉民眾還能出門採買，但依然有諸多限制。圖為在馬尼拉奎松市，婦女們在公共市場採買的出入，都得經過消毒區。

當然，出國工作是我們的選擇，但是誰出外打拼不是為了自己跟家人更好的生活，我們在海外，除了更好的生活外，也在履行國民外交。國外友人對我們國家的認同與好感，不是一蹴可幾，更不是理所當然，日常生活的點點滴滴累積，才讓我們能夠一起對這個國家感到驕傲。

我想說的是，身為台灣人，我很驕傲，我也希望能夠繼續引以為傲。在台灣的大家，如果能夠在疫情的當下，珍惜身邊所擁有的一切，帶著兼容並蓄的態度來看看在海外打拼的我們，我們才能更團結，在這個時代，站得更穩。

直到那時，相信在我們心頭上的這把刀，將不再存在。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範