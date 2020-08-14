俄羅斯與台灣關係：現實政治超越意識形態

文︰王家豪（香港教育大學社會科學系研究助理）、羅金義（香港教育大學社會科學系副教授）

談及俄羅斯與台灣關係，也許令人想起台灣網民發明「戰鬥民族」一詞形容俄國人。據PTT鄉民百科記載，自2013年起網絡流傳俄羅斯人與熊搏鬥、瘋狂飆車、群毆的影片，逐漸形成以「戰鬥民族」描繪俄國人兇悍勇猛的說法。隨着這網絡用語在華文世界變得街知巷聞，數年前俄國派代表到台灣元智大學演講，風趣地解釋「為何俄羅斯不是戰鬥民族」，藉以消除台灣年輕人對俄羅斯的誤解。

新冠肺炎疫情肆虐，俄羅斯禁止中國公民入境，但卻不包括台灣訪客，又在疫情官網展示青天白日旗，吸引台媒炒作報導；後來台灣外交部公佈俄客赴台觀光年增四倍，台媒推測俄羅斯將會賦予台灣人免簽證安排。然而，熟悉俄羅斯對台政策的朋友都會明白莫斯科從不承認台灣的國家地位，上述事故應屬手民之誤，毋須過份解讀。

在政治意識形態上，俄羅斯與台灣截然不同，但大半個世紀以來其實不無交往經驗，卻始終若即若離，說到底都是「現實政治」（realpolitik）使然。到底什麼是俄羅斯跟台灣發展關係的綠燈與紅線？

蔣介石與史太林一度攜手

儘管中華民國領袖蔣介石反共立場鮮明，但也曾不止一次跟蘇聯合作，以達至國內外政治目的，例如南京與莫斯科曾於1937年簽訂《中蘇互不侵犯條約》，促成兩國聯手抗日；1945年簽訂《中蘇友好同盟條約》，寄望後者放棄對中共的支持。蔣介石與蘇聯權宜合作，反映他畢竟是「現實政治家」，考慮實際利益多於意識形態包袱。1949年國民黨戰敗遷台，蔣介石大肆抨擊蘇聯背信棄義，甚至提倡將「漢賊不兩立」的原則用於外交，跟社會主義陣營的國家斷交，毋寧是為軍事失利尋找代罪羔羊。

至於蘇聯領袖史太林，何嘗不也是將蘇聯利益置於意識形態之上，利用國民政府以擴大其地緣政治利益？儘管蘇聯扶植中國共產黨，但史太林也明瞭抗日戰爭有賴國共合作，故沒有大力促成中共乘危奪權。《中蘇友好同盟條約》既保障了蘇聯在中國東北和外蒙古的利益，同時莫斯科也向中共提供軍事援助，對國共內戰採取兩手準備。中共建國初期本來立意攻台，但史太林如何看待武統台灣，學術界至今仍然未有共識——雖然莫斯科協助提升人民解放軍的作戰能力，但同時拒絕派兵介入兩岸戰爭，避免跟美國短兵相接；史太林也曾建議毛澤東先從英國收復香港，暗示中共應放棄解放台灣（Bazhanov, 1990）；之後史太林支持金日成發動朝鮮人民軍南下，韓戰爆發，中美關係急速轉壞，令北京更加依賴蘇聯；不久美國第七艦隊進駐台灣海峽，令毛澤東被迫放棄攻打台灣。

冷戰對峙：「蘇聯牌」與「台灣牌」

雖然蘇聯堅守「一中原則」、台灣堅決反共，但隨着國際形勢急速轉變，蘇台關係也一度發生微妙變化。1960年代蘇聯與中國矛盾日漸尖鋭，雙方先是口誅筆伐，繼而在珍寶島兵戎相見。蘇中決裂為美中關係「正常化」提供契機，雙方利益吻合，合力抗衡蘇聯的威脅（Kissinger, 1994）。美中建交重塑了全球勢力平衡，蘇聯於地緣政治優勢漸失，同時令台灣面臨國際孤立。

為了阻撓美中關係正常化，蘇聯與台灣出人意表地互伸橄欖枝。蘇聯外交人員曾研究摒棄「一中原則」的可能性，甚至考慮策反台灣對抗美國，但領導層不置可否。1968年蘇聯派遣國家安全委員會（KGB，「克格勃」）特工路易斯（Victor Louis）祕密訪台會晤國防部長蔣經國，表示莫斯科願意與國民政府合作推翻毛澤東政權，也索取情報以審視毛澤東對蘇聯的敵意。

然而這些秘密外交接觸未為蘇台建交帶來實質成果，充其量是擺出姿態架勢以擾敵軍心。歸根究底，蘇聯與台灣真正重視的是各自與中國和美國的關係，對恢復蘇台關係不過是半心半意（Share, 2007）。台灣故意對外泄露密會蘇使的情報，藉以向華盛頓表示忠誠，期望美方放棄與北京建交。1976年國民黨第十一次全國代表大會通過《反共復國行動綱領案》，重申蔣經國和國民政府的反共立場。而基於被背叛的經歷，台灣始終對蘇聯欠缺信任，又憂慮跟蘇聯修好將會打擊美國守護台灣的決心。

莫斯科亦透過台灣議題向外界展示蘇中團結，而不是藉以要脅北京。多年來蘇聯堅持「一中原則」，也支持北京在聯合國的代表權。蘇聯重視北京多於台北，不願意因台灣問題為蘇中關係增添變數。路易斯在台北的秘密接觸、只反映蘇聯鷹派的主張，但不為總書記布里茲涅夫所接納（Tubilewicz, 2005）。若然蘇聯與台灣建交，不但加速將中國推向美國陣營，而且長遠使蘇中關係難以調和。

後冷戰的戰略三角關係

分析後冷戰的俄羅斯與台灣關係，美國加州大學帕克萊分校教授Lowell Dittmer的戰略三角關係理論富啟發性。當三個政權相互之間具備戰略重要性，而且任何雙邊關係均會受第三方影響，戰略三角關係已然構成。莫斯科、北京和台北三者的雙邊關係互相影響、制約，屬於「羅曼蒂克型」，而俄羅斯身居樞紐，處於最有利的位置；冷戰結束初期，俄羅斯與台灣維持非官方關係，兩岸則依舊處於敵對狀態，而中國與台灣都積極爭取俄國支持。後來隨着俄中關係愈見緊密，在三角關係中逐漸向「結婚型」嬗變，台灣則淪為「流放者」（outcast）。不過這並不是莫斯科樂見的發展，因為兩岸關係維持敵對，兩者都追求莫斯科的支持，對俄最為有利。

1990年代初，台北看準北京與葉利欽（Boris Yeltsin）存在意識形態分歧、互相猜疑，遂派員爭取俄國政客支持，試圖爭取外交突破。葉利欽親信羅伯夫（Oleg Lobov）終為所動，說服葉利欽於1992年同意與台灣互設具大使館性質的代表處——台北莫斯科經濟文化協調委員會和莫斯科台北經濟文化協調委員會。然而當時莫斯科內部亂局未平，這協議根本未有事先徵詢外交部意見，北京對此表達強烈不滿也可想而知，引動了一場俄中外交風波。

俄羅斯對台灣的經濟發展成就感興趣，但其戰略價值遠不及中國。在俄羅斯的外交政策中，中國發揮平衡美國的重要戰略作用，而台灣卻是對華政策的敏感部分，台灣利益因而輕易被犧牲。1992年年底葉利欽頒布總統令《俄羅斯與台灣關係法》，澄清俄國只承認「一個中國」，相關代表處乃非官方性質；在中方施壓下，駐台代表處延遲至1996年才正式運作。自此俄羅斯外交部對台灣問題提高警覺，對台政策都先諮詢北京意見。1998年美國總統克林頓（Bill Clinton）提出對台「三不政策」，包括不支持「兩個中國」、台灣獨立和台灣加入國際組織；葉利欽在同年發表「四不政策」，增添拒絕對台售武的承諾。

在普京（Vladimir Putin）治下，俄羅斯放棄「全盤西化」，外交方針奉行歐亞兼顧，特別看重對華關係，對台灣的態度原則上承襲前朝，但逐步更貼近北京立場。2001年普京與時任中國國家主席江澤民簽署《中俄睦鄰友好合作條約》，普京重申俄羅斯承認中國對台灣的主權，藉以換取中方支持俄國在車臣的軍事行動。2005年莫斯科支持北京制訂《反分裂國家法》，認可北京有權武統台灣。儘管普京與台灣陳水扁早年在俄羅斯有素面之緣，但當時兩人分別為聖彼得堡副市長和台北市長，而目前俄台高層仍然禁止官方互訪。俄羅斯外交部於陳水扁勝出總統大選後，發表聲明重申「一中原則」，也批評民進黨的台獨主張。在國際層面上，俄羅斯協助中國孤立台灣，例如將台灣問題剔出八大工業國組織議程、反對台灣加入聯合國和國際民航組織等等。

冷戰後俄羅斯與台灣開放直接貿易，但始終徘徊在較低水平。根據台灣經濟部國際貿易局今年的統計，去年俄台雙邊貿易額為42.8億美元，分別佔俄國和台灣總貿易額的0.8%和0.7%。俄羅斯是台灣第22大貿易夥伴，而台灣則是俄羅斯在亞太地區的第4大貿易夥伴。需要注意的是，不少俄台雙邊貿易仍然透過第三地往來，所以上述統計數字是被低估的。相比之下，同年俄羅斯與中國貿易額達1109.2億美元。俄羅斯與台灣存在經濟互補性，俄國對台出口鋼鐵和原物料，從台灣進口機械設備和零件，而俄國對台長年維持貿易順差。台灣對俄羅斯出口偏低，一來是台製產品對俄人欠吸引力，既不及中國大陸產品定價「進取」，也比不上歐盟商品質量，而台灣企業對俄羅斯的匯率風險、貪污、法制問題也甚有保留，不願走進當地市場。莫斯科至今不願與台方締結雙邊自貿協議，避免提升其國際地位，觸怒北京。儘管近年俄羅斯積極開發遠東地區，但台企未能善用地理優勢，跟俄國的經貿活動仍集中於莫斯科和聖彼得堡而已。

縱然兩地官方交往保持低調，但民間交流不無進展。台北政府於2002年促成民間團體「台俄交流協會」，定期舉辦座談會、俄文班和參訪團等活動。陳水扁總統出席開幕儀式致詞時重提與普京相遇的經歷，也展望俄羅斯「新東方政策」下的俄台合作。2014年俄國全祿航空（Transaero Airlines）與中華航空開辦莫斯——台北直航，但翌年因經營不善停飛，直至去年又恢復航線。台灣教育部設立獎學金鼓勵俄台學生交流，2016年留俄台灣學生約178名，也有約375名俄國人留學台灣（中華民國外交部，2017）。自兩年前起，台灣單方面開放俄羅斯公民免簽入境，使赴台俄客急增至接近每年一萬人次，但俄國暫未向台方提供對等待遇。

台灣未能爭取俄羅斯的外交支持，使中國在俄中台三角關係上的優勢更見明顯。在俄國政壇，只有自由民主黨黨魁日里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）採親台立場，但其極右、極端民族主義路線拖累台灣在當地的形象。中國喜見台灣被俄羅斯冷待，因為北京需要俄國的支持以處理兩岸關係——以美國為首的西方國家多以戰略性模糊的「一中政策」對應，對「台灣是中國的一部分」只提「認知」不作「認可」，白宮歷任主人（包括今天的特朗普）從未放棄將台灣作為對華政策的籌碼，而俄羅斯則是國際舞台上支持「一中原則」最重要的大國。在地緣政治上，北京跟俄羅斯保持友好關係，也可避免雙線作戰危機，專注針對台海的軍事部署。儘管俄台建交幾近不可能，但台北政府不應忽視俄羅斯在台海「搞局」的可能性，尤其是在解放軍犯台之時。

俄中會聯手武犯台灣嗎？

到底莫斯科如何看待中國武力犯台？迄今仍是謎團。美國眾議院前議長金里奇（Newt Gingrich）分析，假若中國在俄方空軍協助下攻台，將會大幅降低支援美軍的勝算，影響美國軍事介入台海衝突的盤算。近年俄羅斯與中國加強軍事合作，提升解放軍空、海軍的作戰能力，加上多年來持續對華售武，包括Su-35戰鬥機、驅逐艦、基洛級潛艇，使解放軍逐漸在台海取得軍事優勢。

一直以來莫斯科公開主張以和平方式解決兩岸問題，但1996年台海危機爆發時，葉利欽呼籲雙方和平對話之餘卻拒絕譴責北京；同年葉利欽對中國進行國事訪問，俄中宣佈建立戰略夥伴關係。2005年俄羅斯與中國於山東半島舉行「和平使命-2005」聯合軍事演習，包括登陸作戰，有國際輿論認為那是要威嚇台灣，而不是旨在反恐。北京主動承擔軍演的大部份開支，為俄羅斯提供極大誘因。中方藉以對外暗示俄羅斯站在中國一邊，而俄方則熱衷展示武器裝備，爭取更多軍火訂單。然而，俄羅斯外交部和國防部事後澄清，俄中聯合軍演與台灣問題無關，純粹是訓練性質。俄國終究拒絕與中國簽署軍事協議，不願承諾介入台海衝突。在中國的盤算中，俄羅斯未必反對北京武統台灣，但起碼會保持中立；而要做到俄中聯手攻台，條件始終有欠成熟。

假如俄羅斯的發展方向真的「向東轉」，不少東亞國家都期望它能發揮調解各方利益的作用，而台海就是合適的試驗場。俄羅斯對兩岸分離現狀感到「滿意」：它牽引着中美關係，分散中方在俄邊境的軍力，也促使北京繼續從俄國購入先進武器。因此，莫斯科理應不願看見台海爆發軍事衝突，更避免捲入中美「代理人戰爭」。假如俄羅斯站在台灣一邊，將犧牲中國關係；協助北京攻台則會令美俄關係進一步惡化，保持中立就最符合俄國利益。理想地說，俄羅斯可以搶佔道德高地，調和中國與美台的利益，化解台海衝突。然而，隨着俄中關係漸趨不對等，俄羅斯反而要提防被中國利用，不經意地捲入兩岸戰火。

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