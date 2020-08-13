菲速食巨頭快樂蜂預計將關閉255家分店，因應疫情新加坡將開設「雲端廚房」

菲律賓速食業巨頭快樂蜂（Jollibee Foods Corporation）受新冠肺炎疫情影響，上半年的淨虧損約達120億披索（約新台幣72億342萬元／港幣19億元），公司表示預計將關閉255家直營門市。而為因應疫情期間顧客的外送需求，本週一（11日）快樂蜂也宣佈開設新加坡第一間快樂蜂雲端廚房（cloud kitchen）。

雲端廚房意指該空間僅有廚房和和配送中心，不提供用餐環境。《Business Mirror》報導，快樂蜂集團表示，快樂蜂在新加坡的外送需求從去年的10％增加到今年的45%，因此公司決定透過雲端廚房提供餐點。

此雲端廚房設在新加坡淡濱尼（Tampines），該區域主要是住宅區，雲廚房開放時間為上午10點至晚上8點。這是繼阿拉伯聯合大公國和美國芝加哥後，快樂蜂所設立的全球第三個雲端廚房。

《Rappler》報導，根據8月5日財務報表顯示，全球有一半的快樂蜂分店在今年第二季時暫時關閉，收入下降了46.6％。而本季度末雖然已有88％的分店在人數限制下重新開業，但主要仍是以外送和外帶服務為主。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 一間位於菲律賓馬尼拉的快樂蜂，疫情期間顧客需保持社交距離

《Asian Journal》報導，快樂蜂執行長Ernesto Tanmantiong表示：「（快樂蜂）業績非常糟糕，但符合我們的預測。」他指出，現在快樂蜂將專注於業務重建，並在業務轉型計劃下降低成本。

快樂蜂首席財務官Ysmael Baysa表示：「因著新冠肺炎肆虐，我們的行業和消費者行為發生了變化。」他也透露，基於轉型計劃，預計將關閉255家公司直營門市。

相較於執行長Ernesto Tanmantiong近日的發言，在7月線上股東會議上，Ernesto Tanmantiong則是較為樂觀，根據《彭博》報導，Ernesto Tanmantiong當時表示，由於美國、中國和菲律賓等市場有改善跡象，明年的銷售和利潤或許能回到2019年的水準。他當時也表示，雖然收購Smashburger和Coffee＆Bean＆Tea Leaf Co.對公司2019年收益構成沉重負擔，但有望在2021年可轉為獲利，而快樂蜂未來仍會對收購抱持開放態度。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒