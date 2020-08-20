曾遇空襲轟炸，如今列世界文化遺產：從順化古都看越南最後一個皇朝

我第一次來到越南順化古都的時候，感覺順化像是一處早被遺忘的蒙塵之地。現在人們騎著簡單的鐵腳踏車，騎乘噴吐煙霧的機車，在刮著熱風的古老城牆邊上騎行，過去古都的風光早已不復見。而來到順化就不得不說起越南最後一個皇朝──阮氏皇朝。

很難想像這個沉靜的都市，曾是越南阮朝的神聖首都，在1802 年，阮世祖阮福映滅西山朝即位，建立阮朝（Nhà Nguyễn），改年號為嘉隆；後因中國清朝的衰退與法國殖民政權的崛起，致使越南阮朝是一段歷史較為動盪的時期。直至1945年最後一位皇帝保大帝向胡志明領導的越盟（越南獨立同盟會）妥協退位，阮朝正式成為越南歷史上最後的朝代。

自19世紀末以來，順化的世界觀就開始發生了巨大變化，特別是法國殖民政權開始影響阮朝的權力中心之後，又歷經1968年順化戰役的空襲轟炸，順化皇城中的宏偉宮殿都遭到損毀，皇城區的某些部分幾乎整個消失，失落的不僅是一座廣闊的皇城，還有過去的生活方式。

越南小紫禁城

北京的紫禁城大名鼎鼎，在越南也有一個小紫禁城。

越南中部的順化皇城（Hoàng thành Huế） 位處香江河畔，是阮朝的故都，而順化皇城又稱大內皇城，目前也是越南現存規模最大的古建築群。順化最早原為占城（Chiêm Thành） 之領地，是占族人在今越南中部建立的古國，後來被越南取下。

阮世祖滅西山朝後， 在1804年對越南的統治正式被中國清朝所承認，最後決定順化為據點，在1804年開始興建皇城，皇城的建造正是以北京紫禁城為藍本，就像一個縮小版的北京故宮，興建規模約為北京故宮的四分之三。

一進入順化，到處可見漢字與傳統建築，穿過第一道圍牆，就進入了阮朝時期的京城，再往裡走就看到第二道城牆及護城河映入眼簾，後方的範圍就是皇城。

圖片來源：太雅出版社 順化城

順化皇城歷經了1968年順化戰役期間的空襲轟炸後，至今有大範圍區域呈現斷壁殘垣的狀態，整修工程浩大，參觀時可以感受到一股沒落貴族的滄桑感。隨著1945年阮朝最後一個皇帝保大帝在順化皇城午門舉行退位儀式，將象徵權力的玉璽和寶劍交給越盟後，越南最後的朝代－阮朝，正式宣告結束。

雖一再遭遇戰亂等危機，但隨著1993年聯合國教科文組織將「順化古蹟建築群」列為世界文化遺產，順化皇城也再度以古都優雅的姿態登上國際觀光舞台。

太雅 出版社 順化皇城的顯仁門 圖片來源：太雅出版社 圖片來源：太雅出版社

陵寢華麗卻無盜墓者覬覦的「啟定陵」

位於順化的應陵（ỨngLăng） 是越南阮朝第12 位皇帝啟定帝阮福晙，為自己耗費11年所建的陵墓，所以又稱啟定陵（Lăng KhảiĐịnh），雖然外表因混凝土建造看起來灰頭土臉，但走進大殿卻可見融合了東西方的華麗元素。

相較起另一個規模較大的孝陵──越南阮朝第二代皇帝明命帝的陵墓（俗稱明命陵），啟定陵規模小卻最為精美，且也是動員最多人力建的一座，應陵傍山建於山丘上，要爬百階樓梯才能上去，殿內以大量的陶瓷及玻璃碎片鑲嵌，以馬賽克拼貼壁畫的奢華風格，讓啟定陵成為目前順化最為人知曉的皇帝陵墓。..

「這位皇帝的墓， 沒有人要盜，因為大家都知道他受制於法國，身後沒什麼財富。」當地身兼專業地陪的朋友說道。

啟定帝在位期間只有短短9年，受控於法國殖民政權，猶如當年滿洲國的溥儀，是個不折不扣的魁儡皇帝。在位期間頒布了許多有利法國人的政策，所以啟定帝在當時並不怎麼受越南人歡迎；而且為了興建自己的皇陵，他還加重農民賦稅，曠日費時的皇陵修建在當時還引起了廣大的民怨。

順化其實有數個皇陵，但若只能選一個造訪，一定是啟定陵，這座皇陵也是當年耗資最多的一座華麗皇陵。

圖片來源：太雅出版社 「啟定陵」內部裝潢非常華麗

在中越的香江河畔有座靈姥寺（Hoàng thành Huế），是越南知名古剎，相傳建寺地選在龍脈之首，內有福緣塔、鐘樓和大雄寶殿。而靈姥寺諧音很像台語的「恁老師」還曾一度成為社群媒體上的話題。

建寺的傳說源於1601年時，有位老婆婆曾預言，將來會有一位真命天子來此建朝；阮朝建朝後，為了感念這位預言者，便在此地建寺紀念。

19世紀，阮朝後期遭法國侵略及屢遇災難，第四任皇帝怕名字「天姥」觸怒上天，會禍延後代子孫，就改名為「靈姥寺」以示敬天。

靈姥寺在1963年時，長駐該寺的釋廣德法師，信奉越南大乘佛教，為抗議當時南越政府領袖吳廷琰政權對佛教的迫害，他開著一輛汽車，助手將5 加侖的汽油淋到釋廣德身上，釋廣德法師便在西貢的十字路口引火自焚抗議。場面被一名《紐約時報》記者捕捉，照片在全球廣為流傳，至今寺中還保有當年那輛汽車與遺物，讓後人追思。

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書籍介紹

本文摘錄自《嗯哼這才是越南》，太雅出版社

作者：DD

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒