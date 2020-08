美劇常見的經典台詞「Level with me」是什麼意思？

Michael向國外老闆報告,他突然收到一筆陌生客戶的訂單。老闆覺得這事好到不可思議,就問他:

It seems too good to be true. Are you sure it is on the level?

Michael覺得很納悶,Level?老闆難道是在問對方的程度嗎?

其實「on the level」和你想的不一樣。今天來看看level這個字的道地用法。

On the level ≠ 在同一水平

Are you sure it is on the level?

(X)你覺得對方的程度如何?

(O)你確信這筆買賣是真的嗎?

Level這個字,一般我們最熟悉的意思是「程度」、「水平」,On the level卻有「坦白、誠實」的意思。當我們誠實告訴別人一件事,兩個人知道的事就一樣,這就是on the level。

多看幾個實用句子:

I'd like to help, but I can't -- on the level!(我很想要幫忙,但老實說,實在沒辦法)

Is John on the level? I find it hard to believe him.(John很誠實嗎?我覺得要相信他很困難)

Is this information on the level?(這消息可靠嗎?)

Level with me ≠ 和我在一起

I don’t think you’re leveling with me.

(X)我不認為你應該和我在一起

(O)我認為你對我不坦白

Level也可當動詞,意思是把東西弄平,Level with就是把對方弄得和自己一樣,同一視線,引申為坦白之意。

Level with me.(說實話吧!)

I’ll level with you.(我想向你坦白)

這兩句話是美劇的經典台詞,掀開不為人知的秘密之前必出現的句子。看看怎麼用在對話裡:

A: Please level with me, Rob, what do you think about my advice of modifying the design of the building?(坦白告訴我,Rob,你認為我對這棟大樓設計的修改如何?) B: Frankly, it’s a good idea.(說實話,是個不錯的想法)

Level best ≠ 最好的程度

Don’t go to a whole lot of trouble. Your level best is good enough.

(X)不要再費事了。你程度就是這樣

(O)不要再費事了。你已經夠盡力了

Level best就是全力以赴,常常和do搭配:

Tickets are hard to come by but I'll do my level best to get you one.(票很難弄到,但我會盡全力給你弄一張的)

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航