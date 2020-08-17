「Hackamonth」是什麼？矽谷工程師換組、換工作的經驗

我從5月中開始在公司做Hackamonth。Hackamonth意思是暫時離開原組，去做一個新組的工作，如果覺得不錯，就會通知兩邊經理正式啟動換組手續。這兩天我剛決定正式換組，也通知了經理開始轉組手續。

我在美國職場幾年，有過幾次在職場上要離開說再見的經驗。第一次是農業圖書館在歷經波折好幾個月之後，終於有研究經費可以雇用我了，但因為我當時轉軟體工程師在做實習，也得到轉正職的機會。兩個正職機會比較起來，農業圖書館的薪水比新創公司高35％，讓我在選擇上著實苦惱了一陣子（詳情請看：人生最重要的事，幕後最大功臣及支持者）。

在我下定決心做軟體工程師後，和當時的劉耀經館長最後一次見面、說明我的情況。我其實是很不好意思的，因為為了讓我實習及正式雇用我，館長花了許多心思，尋找計畫合作大學之一的馬里蘭大學一個研究機會給我，也介紹我不同的人員及計畫，希冀我在正式上工後能快速進入狀況。

但因為許多不可抗力因素，最後沒能實現，我心中有十二萬分的歉意。館長不僅體諒我，也很抱歉研究經費因為聯邦政府關門後被凍結許多部分，讓我沒能早點得到工作（詳情請看：感謝在美國遇到的貴人-劉耀經館長、Terry、Kirk）。

後來在東岸的新創要離開來加州上coding bootcamp時，我在和CTO Kirk提離職的決定，也是萬分艱難。

當初他在我什麼都不懂的情況下，給我機會實習並隨後給予正職職位，我待了1年10個月左右就要離開了。但他也是很支持我的決定，覺得我想要去有系統的學習對我的未來總是好的。

整個公司的同事也對我十分鼓勵，說年輕就是要多闖闖（我當時是公司最年輕的人，其他人最少都大我10歲以上）。如果真的闖失敗了，還是有機會可以回來，讓我超級感動。

在加州SolarCity工作一年四個月後，我得到Facebook的機會，和我當時的老闆提離職也是難以啟齒。一方面來說，他是個十分和善、技術能力又很好的白人主管；有任何對外問題他都會幫忙承擔，讓在他底下工作的人可以專注在工作。同時因為我和他住的很近，開車只要五分鐘，所以大部分時候我們都會一起從Mountain View到San Mateo car pool上下班。每天在車上的時候和他聊天，讓我練習英文、了解美國文化及更了解彼此。

在和他提離職的時候，剛好他回密西根州的老家過聖誕節，遠端和他1 on 1說我的離職計劃，感覺也是感覺讓他失望了。我講我預計兩週後離職，他很錯愕的和我討論原因，想要找出是否有他可以做到讓我改變主意的方式。

如果說有什麼地方最讓我不捨，離開一個我確定很好的主管，邁向未知是最讓人痛苦的。後來他也請他的manager（我的director）及PM幫忙遊說。每個人都在其論點有說服力，但看到我心意已決後也都祝福我的決定。最後幾天的carpool感覺還是五味雜陳，最後一天也有一個全大組的歡送會送我。

最近的換組，是我在這個組三年後做出的決定。其實工作上也沒有什麼好抱怨的，一切也都順利、工作有挑戰、組員及經理也都不錯，就算繼續做下去也沒有什麼問題。但新的機會讓我可以學習不同的domain knowledge、做不同的嘗試、加上新的組員及經理看起來也都不錯。所以雖然目前都是遠端工作不利於認識新組員及ramp up，還是決定現在挑戰換組、把自己再次丟向未知的環境磨鍊。

我看到大部分人公司內換組的經驗都不錯，但還是有耳聞少部分的案例換組過程不太順利，可能因為工作交接或是和經理關係處理不好讓過程有摩擦。在我和經理及組員提出做hackamonth計畫後，大家都很支持，也有組員幫我承接原本的工作專案。在這兩天正式宣布要離開後，大家也是支持與鼓勵，讓我倍感溫馨。

我的運氣不錯，一直以來遇到的主管及同事都很支持，讓我在換組或換公司的過程雖有不捨，但都只有正面的情緒及舉動。世界很小（同時矽谷的科技圈也很小），很多時候在未來某個時間，我們又會再次合作。儘管每次在職場上道別及說再見都是那麼的難以開口，但每次專業的道別，每次練習也都讓我看到大家專業的一面，也期待未來再次碰面合作。

你們公司換組的流程是怎麼樣呢？或是你有什麼離職及換組的經驗嗎？歡迎留言分享。

以上內容均為作者個人經驗與觀點分享，不代表其任職公司立場。

本文經半路出家軟體工程師在矽谷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航