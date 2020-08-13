逮捕「從動畫裡走出來」的周庭引爆日本群情激憤，可見中共當局錯估形勢

周庭逮捕日本關注

8月11日晚上，香港民主運動人士周庭經過漫長一天多的拘留後，從大埔警署緩緩走出，神情略顯憔悴。她在10日時遭到香港警方以違反《港區國安法》為由遭到逮捕，連同當天包含香港《蘋果日報》創辦人黎智英等一共10人在內，雖然沒有具體證據，但香港國安人員毫不客氣以「勾結外國勢力」為理由率先拘捕。

周庭在面對傳媒時仍打起精神，除了用廣東話外，也用流利地日文應對日本媒體的提問，其中她也表示過去八年來參與民主運動，被捕過四次，但是只有這次讓她感到最害怕，此時她的日文語調也略微顫抖，顯示在警署的一天讓她壓力相當沈重。

周庭被逮捕，第一時間也透過日本各大電視台播送下，當天紛紛以快訊的方式呈現。日本人的推特網路上也掀起一陣批評之聲，許多日本網友紛紛串連，以周庭英文名字發起「#FreeAgnes」的hashtag運動，瞬間在日本推特搜尋飆升至前三名。周庭出來後也表示，在警署內從律師口中聽到這個消息，她感到相當感謝。

原先對香港情勢相對保守的日本政界，在黎智英與周庭等人被逮捕後，發言態度也隨即升溫。日本官房長官菅義偉與防衛大臣河野太郎等，都對香港的問題表示「極大憂慮」，在野的共產黨黨魁志位和夫與立憲民主黨黨魁枝野幸男等，紛紛在第一時間跳出來批評，香港國安委與共產黨的行為已經明顯侵犯人權，要求立刻停止。

擁有社運圖騰元素

日本這樣不鳴則已，一鳴則朝野突然一致發聲，相對來說是很罕見的，也看得出周庭被捕下，意外造成了反效果——原本不甚關心香港民主運動的日本人都紛紛熱烈討論，恐怕是中國當局也難以想像的。

日本人對於周庭的討論度甚高，不外乎就是周庭可愛的外型與流利的日文所致。加上過往對於香港民主運動只要有需要日文翻譯的部分，周庭幾乎成為日本電視媒體的訪問首選，這幾乎成了大部分日本人對香港民主運動基本了解，剛開始都是透過周庭訪問而得知。

筆者在香港採訪時，曾有香港某報記者對筆者如此生動形容：「周庭對日本人來說就是動畫裡走出來的」，加上外型上鏡、談吐也可愛，不少日本記者來香港訪問後也會因為上司要求，至少都要訪問周庭一次。筆者也曾透過研討會，親自感受周庭自學日文的紮實程度。

當然還是要特此說明，周庭只是日本記者採訪中的一環，多數是電視畫面需要而受訪，很多日本文字記者仍是會靠自己功力在香港四處採訪與挖掘深度議題。

對比起來，《蘋果日報》的創辦人黎智英被逮捕，在日本討論度就低出許多。但平心而論，黎智英是真正出錢、出媒體，長年替香港民主運動喉舌的先鋒，在香港影響力更為巨大。而周庭雖然也是相當投入香港民運，但她的外型與談吐擁有社運圖騰的元素在，更容易掀起日本人的討論與關心，意外在東瀛發揮影響力。

周庭與黃之鋒｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

引用名曲〈不和諧音〉

周庭在這次面對日本媒體時，也引用日本偶像團體櫸坂46中一曲《不和諧音》的一句「最後的最後為止都要抵抗」，並表示她在警署內的時候，好幾次腦海中都浮現這首歌詞。然而，想起這首歌詞時，她也認為香港未來只會愈來愈艱難，但她會為了守護香港這個「家」而努力。

不意外地，「不和諧音」這四個字又成為日本當天的推特前三大熱門搜索詞，支持的人認為「我很喜歡這首歌，感謝妳保釋出來了」、「想不到在這個地方會出現日本的歌詞」。但是也有反對的人認為「請不要把日本扯進來」、「感覺櫸坂46要被政治化了」，掀起正反雙方交鋒，認為日本的歌曲歌詞都被引用，不應該在這時候在人權議題上缺席了。

成立於2015年8月的「櫸坂46」，原先是人氣組合「乃木坂46」的姐妹團，不過成立近五年來，團員們始終來來去去，更一度被八卦雜誌傳出說成員不和，導致中心成員如平手友梨奈、長濱ねる、今泉佑唯等相繼求去，最後官方不得不在日前宣布該組合將於10月正式解散，並將改名後重新出發。

「櫸坂46」一直是個命運多舛的組合，相較於「乃木坂46」與「日向坂46」等姐妹團的順風順水，「櫸坂46」這幾年人氣一直因為流言蜚語而載浮載沉。

周庭也是深深沉迷日本女子偶像團體的人，不可能不知道這些演藝圈的八卦，或許在無形間，她也感受到「櫸坂46」的灰暗歌詞，也是象徵香港目前的處境，曾經紅極一時但面臨波瀾，才會有感而發。

想要保護的動力

傳統日本社會，相對來說還是男主外女主內，周庭被捕後楚楚可憐，「想不到居然會拿女孩子開刀」的模樣，或許也激起許多日本人想要保護弱勢的心理。香港民運領袖之一的黃之鋒也在隨後發文表示，拘捕周庭卻引發全日本網路群情激憤，可見中共當局是錯估形勢。

黃之鋒也自嘲，周庭被日本媒體封為「民主女神」、「日本聖女貞德」，而他則是被日本網友稱呼「眼鏡男」，感覺相差甚遠，「日本社會果然還是偏愛樣子可愛的女生，沒有之一。」

而在政治層面上，支持香港民主運動的日本國會議員們，也在12日時在眾議院會館發布緊急聲明，呼籲日本政府應該儘速對日港兩地的引渡條例以及各項合作等重新思考。再度顯示日本在黎智英與周庭等人相繼被逮捕下，在日本社會中引發的催化作用是很大的，或許也可解釋中國粗估了「周庭效應」。可以想見，未來周庭在保釋出獄後，也會運用其自身影響力，持續在網路上甚至透過採訪，持續訴求「不和諧音」。曖昧的是，如果未來周庭接受日本媒體採訪，卻再被香港國安局以「勾結境外勢力」為由逮捕問話時，想必會掀起堅守言論自由的日本社會極大怒火，一旦日本也被牽扯進來，屆時香港問題會更趨複雜化。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航