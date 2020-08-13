23歲偶像宅周庭遭受監禁時，腦海響起的音樂是欅坂46〈不協和音〉

文：NeoTokyoRadio 新東京電音台

你知道23歲的偶像宅「周庭」嗎？當這位年輕女孩遭受監禁，腦海響起的音樂，是日本偶像團體欅坂46的〈不協和音〉。

這3天，日本與香港SNS（社交平台）最大的新聞，是年僅23歲的香港民主運動家周庭遭受逮捕。周庭是眾所皆知的偶像宅，她是動漫愛好者、也是日本偶像團體「欅坂46」的死忠粉絲，同時，她也是香港民主化運動「雨傘運動」的中心代表人物。

8月10日，香港警察在證據成疑的狀態下，闖入周庭住處直接逮捕了這名年輕女孩。經過漫長一日，8月11日深夜總算保釋出關的周庭在警察署前一口氣接受了世界各地媒體採訪，其中一段日媒採訪在網路掀起討論：

這次的逮捕行動真的讓我感到很害怕。這次遭指控的罪名，也是我過去4度遭受逮捕的經驗當中，指控罪行最為嚴重的一次。 被監禁行動的時候，我的腦海一直浮現出〈不協和音〉這首日文歌的歌詞。從今以後我也會身為香港人的一員繼續努力下去。

周庭曾經多次在訪談當中直接提起她對日本流行音樂的熱愛，無論是參與動漫評論活動，或著是接受政治性採訪；去年，周庭曾經在訪談中表達她對欅坂46〈不協和音〉這首歌的看法：

我喜歡欅坂46，她們的歌曲當中包含著社會性與叛逆性。我特別喜歡〈不協和音〉這首歌。 「我是不會說 yes的，是不會點動我的頭的，就算身旁的人都同意，我也不會說yes的，我是絕對不會沉默的，直到最後的最後都會不斷抵抗下去的。」 這段歌詞讓我非常有共鳴感，感覺這彷彿就像是在說我們（香港年輕人）的事情。去年（習近平訪問香港的時候周庭參與了抗議活動）遭到警察監禁了30個小時的時候，也是在看守所唱著這首歌。

「櫸坂46」是大受歡迎的日本偶像團體，隸屬秋元康製作的「坂道」偶像系列，樂風和視覺形象幹練冷酷，歌詞毫不隱藏負面情緒的直白不諱，團員們竭盡全力的表演形式也擄獲眾多粉絲。

知名漫畫家冨樫義博也是「櫸坂46」的重度粉絲，不但曾被抓包去看櫸坂演唱會，代表作《HUNTER X HUNTER》漫畫也數度出現造型神似「櫸坂46」偶像成員的人物，甚至使用了「櫸坂46」樂曲歌名當作漫畫角色的絕招名稱。

即便2020年7月，由於主要成員紛紛退團，「櫸坂46」宣布將要改名再出發——10月，「欅坂46」將換上新團名和新面貌，再一次轉生復新。此刻，不得不感到「欅坂46」的音樂就像預言了現實：

一次次遭受挫敗也再度爬起來，即便改換名稱、「欅坂46」的音樂曾經激勵了日本的聽眾，也激勵了大海彼端的香港年輕人，更激勵了全世界所有深信自由理念的人。歷史永留存，未來則由音樂和我們的行動改寫。不論是周庭或是欅坂46，都一定會有更加明亮、實踐理想的未來（以及冨樫義博大人是不是該畫稿了啊）。

〈不協和音〉官方中文歌詞

compose. Bugbear

arrange. バグベア

lyrics. 秋元康

我不會說Yes

不會點頭

就算周圍的人都這樣做

我不會說Yes

不會點頭

絕對不會保持沉默

我會持續抵抗到最後的最後

壓抑著內心的吶喊

築起無形的牆

如果不同意就會被視為叛徒

沒想到連朋友都會抨擊我

我不要這樣

我並不害怕不協和的音色

即使會被討厭

我仍有屬於自己的正義

被攻擊也無所謂

一旦妥協就等於死亡

想支配我的話

先將我擊倒再說吧

你會說Yes嗎

你要投降了嗎

你知道這樣是不合理的吧

你會說Yes嗎

連自尊都能拋棄嗎

究竟為什麼要怯於反對呢

用強大的力量

所壓抑的憤怒

若不視而不見就要被孤立嗎

虧我還相信真實的聲音可以被傳遞

我不要這樣

用不協和的音色破壞既定的觀念

所有的人僅有相同的意見不是很奇怪嗎

貫徹自己的意志

扭曲自己的信念就沒有生存的價值

要我信服於你

先將我毀滅再說吧

只有和諧是很危險的

難道自由是不被允許的嗎

每個人本來就是獨立的個體

在紛亂之中才會察覺

煥然一新的世界

我不要這樣

用不協和的音色破壞既定的觀念

所有的人僅有相同的意見不是很奇怪嗎

貫徹自己的意志

扭曲自己的信念就沒有生存的價值

要我信服於你

先將我毀滅再說吧

我並不害怕不協和的音色

即使會被討厭

我仍有屬於自己的正義

被攻擊也無所謂

一旦妥協就等於死亡

想支配我的話

先將我擊倒再說吧

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本文經NeoTokyoRadio 新東京電音台授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航