2020/08/13, 健康
礁溪老爺食物中毒的元凶：認識「一人感染、眾人中獎」的諾羅病毒
Photo Credit: 衛生局提供／中央社
我們想讓你知道的是
諾羅病毒傳染力十分強，常常家中先是一人感染後，全家人一起中獎。所以一定要嚴加預防。洗手非常重要。備餐前、進食前、如廁後務必洗手。並要好好清洗蔬果，盡量別生食。
文：白映俞醫師
諾羅病毒是一群可感染人類，引起腸胃道發炎的病毒。所有年齡層都可能感染諾羅病毒。
不論是吃下被病毒汙染的食物及水，或是接到到被病毒汙染的表面，再碰觸自己的口鼻、眼睛，都會導致感染諾羅病毒。
除了噁心嘔吐、腹痛腹瀉之外，還可能發燒、頭痛、肌肉痠痛。症狀會持續一兩天。
諾羅病毒傳染力十分強，常常家中先是一人感染後，全家人一起中獎。所以一定要嚴加預防。
洗手非常重要。備餐前、進食前、如廁後務必洗手。並要好好清洗蔬果，盡量別生食。
徹底煮熟食物，避免生飲生食。用漂白水消毒表面，患者的衣物、床單都要趕快更換清洗。
就算症狀緩解，也要等到康復兩天後再為他人準備食物，否則一樣會傳染病毒給他人。
感染諾羅病毒又痊癒之後，並無法終生免疫。也沒有特效藥能夠治療諾羅病毒，也沒有疫苗可以預防。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航