黎巴嫩大爆炸引發硝酸銨存放安全關注，國內三大港口清查硝酸銨貨櫃

黎巴嫩貝魯特港口儲存硝酸銨倉庫爆炸造成嚴重傷亡，30萬人因此流離失所，令人震撼，硝酸銨的安全防護議題因此受到關注。台灣港務公司清點我國港口，截至6日為止，基隆港、台中港、高雄港共存放53個硝酸銨貨櫃，其中台中港貨櫃量最多，為其他兩大港口的2倍多，另也發現港口平面圖未及時更新。對此航港局表示，已經展開聯合督導，會敦促個港區強化安全防護措施。

台灣3大港口也有放硝酸銨？各港要求貨主儘速帶走

《ETtoday》報導，台灣港務公司清算我國港口，截至6日為止，我國3大港口共存放53個貨櫃的硝酸銨，包括基隆港11個、台中港28個、高雄港14個。

港務公司表示，經查發現，相關督導缺失包括廠區平面圖（含危險物品儲放區域）未及時更新、現場危險物品專區標字及標線模糊、危險物品隔離距離不足、消防設施改善及加強教育訓練等，航港局均要求業者限期或立即改善。

《聯合報》報導，高雄港第三貨櫃中心曾在8月9日有7只貨櫃由中國運抵，每只貨櫃約裝載25.3公噸硝酸銨，鴻明船舶貨物裝卸公司承攬這批硝酸銨上岸，囤放在70號碼頭。不過高雄港務分公司通知，貨主已在9日便運走其中1只貨櫃，其餘6只貨櫃也已分別在10日、11日由貨主領走。

鴻明公司資深協理林高紅表示，硝酸銨從船上卸下後，暫時會存放在港區，大約會依貨主的約定，存放7天左右，場區管控也非常嚴格，一般就禁止人員進入，對工程進行更會嚴加管控，並嚴禁煙火、派人員巡邏儲放危險品的地方，防範危害事故發生。

《TVBS》報導，存放最多硝酸銨貨櫃的台中港，港務處長表示目前台中港的硝酸銨貨櫃已經全數運離。在外海的貨櫃場廠都有一個特定的區域來存放，「存放也有存放的規定，比如說他有一定的安全距離跟隔離，現場必須要有專人。」

而台灣港務公司今日下午4點多發布新聞稿，稱12日傍晚現場再清查結果，存放於港區硝酸銨貨櫃已由貨主全部提貨運離港區，不過今日上午高雄港又新進口8只貨櫃。貨櫃來來去去，《公視》報導則指出，平均貨櫃週轉率為2到3天，最長不超過一週。

硝酸銨不屬於「24小時內須立即離港」的危險物品

硝酸銨有多種用途，但最常見的用作農業肥料和炸藥。硝酸銨 與火接觸時極易爆炸， 由於它非常易燃，因此對於如何安全地存儲硝酸銨有嚴格的規定，貯存位置必須完全防火。

不過台灣港務公司行政副總經理王派峰表示，雖然硝酸銨是國際海運所列危險品，但不是《商港法》的規範危險物品，在國際海運危險物品準則，第一大類是屬於易爆炸危險物品，硝酸銨是5.1類中編碼「1942」物品，並不是商港規定要立即運出港區的危險物品。

《中央社》報導，台灣港務公司董事長李賢義也在和媒體會面時表示，硝酸銨是種危險的化學物質，但根據國際海運危險品分類，不屬於《商港法》所列需24小時運離港區的高度危險品。

不過李賢義說，目前台灣港務公司都依照硝酸銨的儲存規定，符合緊閉、乾燥、避免受到光的照射、遠離可燃物及火源與熱源，同時每年辦理危險物品應變處置演練及教育訓練。

各國怎麼處理儲放硝酸銨？

《BBC》報導，因為危險，所以各國對硝酸銨的存儲有嚴格規定。而且存放地點通常保密，因為它也可以用來生產軍用炸彈。在貝魯特大爆炸發生前後，各國就都有居民在抗議住家附近的硝酸銨存放安全問題。



在貝魯特大爆炸前，澳洲新南威爾士港口城市的市民就在呼籲，要求把距離市中心只有3公里處的一批硝酸銨全部或部分轉移到其他地方去。但是為採礦業提供炸藥的奧瑞卡（Orica）公司強調這批物品的儲存非常安全。澳洲南方勞工安全監督機構表示，整個南澳地區有170個監管嚴密的倉儲點存放著硝酸銨。

貝魯特大爆炸後，伊拉克政府下令立刻對國內的海港和機場展開危險物品調查，發現巴格達國際機場存放有硝酸銨。伊拉克的軍方官員8月9日則表示已經把這批危險物品從機場運到軍工管理局的倉庫。

英國朴茨茅斯港（Portsmouth）一家公司最近撤回了一份存放硝酸銨許可證的申請，並表示自己的庫房不會經手硝酸銨。撤回申請的聲明是在貝魯特大爆炸後發出的，但這家公司強調這個決定是出於業務考慮。

《東森新聞》報導，據《韓國先驅報》報導，韓國釜山港也被發現儲存多達62貨櫃、約1240噸的硝酸銨，引發當地居民的不安，因為這些化學原料也沒有統一的指揮中心來管理，深怕再演相同的悲劇，釜山相關單位正在研擬相關的安全對策。釜山海洋與漁業局官員也表示，目前港口有62個貨櫃的硝酸銨，責任劃分給不同單位，管理方面的確有漏洞，他們將會與有關當局討論建立一個系統化的管理制度。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡