從小缺乏哲學教育的台灣，語文課該如何向歐美日以等國取經？

文：鄧鴻源（台大物理博士、文化大學教授）

今年大學指考國文試題文字量再度破萬，達一萬三千字，搭配標榜的閱讀、結合時事、文學賞析與跨領域統整等素養，但素養當道卻極可能會讓學生「棄養」國文，因為其中文言文不少，且題目只有選擇題，這種怪現象必須正視。畢竟許多學生對白話文的閱讀能力尚且不足，何況文言文？選擇題又能考出學生的閱讀、文學賞析與跨領域統整等素養嗎？更甭提分析、判斷與文字表達能力了。

反觀歐美日與以色列等國家的語文課，都很類似哲學課，教育學生要以批判眼光欣賞古人作品，不應將他們的文章當聖經背誦，否則無法培養具有創意思維的現代人，而具有創意思維的國民，是國家競爭力的資本。他們從小就培養他們分析、批判與表達能力，所以這些國家的科學、文學、社會與哲學人才輩出，其國力與文明蒸蒸日上，為世界各國所欣羨。尤其是以色列，不僅是軍事強國，也是新創大國。

法國高中會考哲學科，四個小時只寫一題，厲害的學生可以字體工整寫滿十五頁，幾乎是一篇小論文。如2018年，他們的考試題目是：

所有的真理是否都是千真萬確？

這樣的功夫不是天生的，吃再貴的補腦劑都沒用。法國人從小學起就逐步訓練閱讀與表達能力，上課時師生經常辯論，激盪腦力，而非一言堂。法國的語文課是讀小說原本，培養學生閱讀、分析與批判能力，而非叫學生死背，以後學生自然養成自學習慣。

事實勝於雄辯，近兩百多年來，法國之所以誕生伏爾泰、盧梭與孟德斯鳩等近代啟蒙大思想家，產生「自由、平等、博愛」思想，導致美國與法國大革命，從專制走向民主，並培養無數的哲學家、科學家、文學家與社會學家，成為哲學、科學與文學薈萃的殿堂，讓法國成為世界強國，與其從小重視哲學教育不無關係。其他英、美、德、日與以色列等國也是如此，都很重視哲學課，所以每年諾貝爾獎大都落在這些國家，關鍵就在於他們平時的教育方式。

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一位輔大德文系畢業後留學德國的女生說，我在台灣的高中學習生涯，只有下課和同學玩耍的時光是精彩的，上課的時間簡直枯燥乏味，連我最愛的英文科，老師上課的方式都無法讓我感興趣。我們只是被訓練成背書的機器，只因老師僵化得像個教書機器人，不懂得啟發我們求學的興趣。筆者相信，台灣的國文與數理科目也大都是如此，不是背誦，就是反覆做練習題與不斷的考試。

她到德國後，對於學習的態度有很大的轉變，變成一個熱愛學習、主動求知的學生，因為德國教育教導她要思考、批判，還要提出自己的觀點。在一堂討論課上（seminar），教授問她們：到底什麼是歐洲？我們能夠定義歐洲嗎？同學用各種不同觀點提出答案，都沒有單一、絕對的「標準答案」。

在歷史課上，教授告訴她們：提問的方向應該是開放性問題，而非封閉性問題。經由教授和同學們的啟發，她才明白：學習應包含批判、提出自己觀點與辯論等等，讓她越來越熱愛學習，不再被標準答案所綁架。

有一堂名叫「文學，文化與媒體」課，老師曾經說了一句話：「Es gibt keine richtige Interpretation」，意即「文學沒有正確的闡釋」。反觀她高中時期，她們被老師要求一字不漏的背誦國文課本裡的文言文，每一篇課文後面還有課文賞析，告訴她們作者寫這些話的心境是什麼，考試時非得要照課本的賞析回答，這就是填鴨式教育，即使考一百分也沒有意義，因為那些是死的，不是活的知識。歐美日的語文課絕對不會這麼教，只因台灣老師中黨國教育的毒太深。

她說又不是作者本人，誰會知道作者的創作心境是什麼？即使知道又如何？但為了分數還是得照著寫！這種學習方式，抹滅了她對文學的學習興趣，因為德國教育告訴她，語文課不用背，只需提出自己觀點加以批判，並從中學習分析與表達能力，不需要認為作者有多權威。中國人與台灣人普遍缺乏這種精神，所以還有很多人有屈服於權威或威權的心態。

他們高中的德文課教導學生如何閱讀並分析文學，不用死背，考試也是如此，沒有是非與選擇，只考你分析、批判與表達能力。如：「請針對報紙上的某一篇文章，寫一篇分析和批判的文章給報社。」他們的學習方式是輸出（output）多於輸入（input），透過教育，培養能獨立思考和批判的學生。

此外，他們師生之間就像朋友一樣，沒有台灣文化過份注重「尊師重道」，她不覺得這是好事，因為她認為人與人之間，不論年紀、輩份、身分、職位，都是需要互相尊重的，而我們一直在強調孔子多偉大，且把老師的職業視為聖職似的，卻養出很多崇尚權威、投機取巧，或是不尊重學生意見的師長。

在德國，學生和教授之間沒有地位之差，大家都是追求知識的學習者，教授都願意和學生討論，接受學生們的批評。如在某一堂課上，教授請她們提出這門課程需要改進的地方，同學們紛紛舉手發言，其中有一個同學說：「我們在討論國家現代化的定義時，我覺得討論的時間不夠長，也討論得不夠深入，我建議您之後在探討這個定義時，可以花更多的時間，畢竟我們現在大學生，不是高中生了。」

她覺得這番話說得好直接，但教授的表情卻面不改色，這就是德國人直接的地方，他們敢於表達意見，因為透過意見交流，促使學校的教育水準不斷提升、進步；甚至不誇張地說，學生們的反應其實也在「培養」更專業的教授。同理，「學長姊」概念也不存在，大家頂多問你是第幾個學期的學生，輩份的差異完全不存在。

德國各級老師也不會給學生排名或是選模範生之類，因為在德國人的心目中，個人有個人的專長，不應以成績排名，連大學有沒有高低之分，重要的是學什麼專業。企業招聘時，通常也不會因為求職人的是否大學畢業而對求職者產生好感，更重要的還是看專業是否對口。不會像其他國家那樣，名次非得掙個高低，德國的教育理念是「不爭一流，確是一流」。

這位留學生在台灣高二時，曾經是班上40名同學中的第32名，她十分厭惡台灣的這種分級制度，因為學習理應是為了自己興趣而學習，不應該淪為成績上的比較，何況台灣的許多考試根本考不出學生的水準，頂多是「背多分」，搭配一堆無意義的選擇題考試，真的很難讓學生對學習產生興趣。

德國與法國一樣很重視哲學教育，所以其哲學家人才輩出，如康德，黑格爾與尼采等人，社會學家也不少，最著名的是馬克思，其共產理論影響世界至今，讓世界分為兩大陣營。二戰時，德國名將輩出，如隆美爾與曼斯坦因等人，都是卓越的軍事天才，與其從小受到學校的哲學教育有關。

台灣由於從小缺乏哲學教育，師生盲目服從黨國教育所灌輸的權威與威權思想，所以學生普遍不敢懷疑書本理論，不敢批判老師教學，更不敢質疑威權圖騰存在的合理與合法性，以致讓國民黨黨國意識型態的灌輸式教育可以為所欲為。

例如，國民黨教育告訴我們孫文是我們的國父，老蔣也是偉人，還編了一堆故事加以證明，其實都經不起考驗，因為根據史料，辛亥革命成功時，孫文可能在美國某餐館當僕役，反正沒有參加辛亥革命就是，老蔣也一樣，那時不知其人在哪裡。最後逼迫清帝退位的是袁世凱，他的功勞應算最大。

老蔣沒有日本士官學校的文憑，日後卻能創辦黃埔軍官學校，也真是笑話，可能與其中山艦護駕有功。其實比老蔣更有資格的是許崇智，他有日本士官學校的文憑，又參加多次的革命，包含辛亥革命。老蔣之所以能當黃埔校長，就是許推薦的，後來老蔣卻恩將仇報，設計陷害人家，很沒有道德。

我們從小之所以不重視哲學教育，就是國府擔心有人會質疑他們執政的合法性，還有質疑為何中正廟有帝王規模？為何國民黨黨歌可以當國歌？為何國旗與軍旗都有國民黨黨徽？為何各校校歌歌詞充斥許多大中國意識形態？為何校園有老蔣銅像？為何朝會時要向孫文三鞠躬並默讀其早已作古的遺囑？

誠如這位留學生所說，真心期盼在不遠的將來，台灣的教育能夠有所突破，如同歐美日等國家那樣，重視哲學教的，以啟發式教學取代填鴨式，讓人人樂在學習，且有行行出狀元的思維，不要有學歷或名校的迷思。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航