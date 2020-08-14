台灣移民棄高薪開馬場：現在的我，就是在過中了樂透的生活

文：胡玉立（中央社駐多倫多特派員）

45歲的台灣移民陳仁正是個奇葩。28歲就在加拿大公立學院教書的他，卻在八年前決定棄高薪構築兒時夢轉行開馬場。這種人生大轉折，陳仁正笑說，他現在的生活有如「中樂透」。

在地廣人稀的加拿大騎馬不算罕見活動。但陳仁正在加拿大安大略省鄂克斯橋（Uxbridge）經營的馬場Pathways on Pleasure Valley，不但是安省幾十家馬術學校中唯一華人經營的馬場，更被網友高度評價為鄂克斯橋當地戶外活動的「首選」。

陳仁正接受中央社專訪時說，他12歲隨家人移民加拿大，當年在台灣唸小學時，嚮往爸爸常看的西部片主角騎馬英姿，他幻想自己養了三匹馬，還向同學言之鑿鑿地說他白天把馬藏在防空洞，晚上養在陽台，這種「天馬行空」的說法，小學老師得知後狠斥為「說謊」，從此種下陳仁正長大後一定要「養馬雪恥」的因緣。

在加拿大騎馬、養馬不稀奇，較難想像的是經營馬場，需要非常大的勇氣和決心。

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陳仁正不否認，開馬場並非賺錢的行業，或許因為不容易賺大錢，所以極少看到華人經營馬場。但陳仁正28歲開始學騎馬、進入馬界，37歲放棄原本高薪的市場行銷公司主業，一頭栽進「馬場生涯」，也絕非兒戲。

陳仁正說，2012年他的投資陷入瓶頸，當時他自問，什麼時候才是「追尋夢想的最佳時機」？他評估，若等到65或70歲才開始實踐「在馬場工作」的夢，可能無法真正享受那樣的生活，於是，他毅然決然放下做了十多年、可輕鬆賺進穩定鈔票的本業。

從一開始追隨老師訓練馬匹、到老師退休後將馬場交給他獨力經營，陳仁正第二年就收支平衡，並開始賺錢。現在他的Pathways On Pleasure Valley馬場幅員廣大，連同為客戶代養的馬匹，總共豢養四十多匹馬，全年開放訓練和騎乘。他還買下馬場旁125英畝森林地，客人對騎馬漫步林間的獨特經驗讚不絕口，流連忘返。

談起經營馬場的挑戰，陳仁正說，北美馬場很少由有色人種經營，所以最困難的就是「開始」。他記得剛起步時，需要買大批牧草餵馬，當時還得透過洋人幫忙才買得到。一路以來，他也一直要求自己「必須比別人強十倍」，才能在同業間立足。

說起話來滿是哲理、珠璣不斷的陳仁正表示，有很多客人問他「最難的是什麼？」他認為，「最難的其實是放棄你原有的東西，去做你想做的事。如果前腳不放，後腳便無法前進。」「我的成功，就是踏出第一步，放棄我原本擁有的東西；不害怕失去已經擁有的當下，我就已經成功了。」

2014年，原本抱持單身主義的陳仁正，娶到了「能夠讓他做自己」 、願意和他一起追夢的妻子洪子筑，兩人一起建立小家庭、為馬場事業打拚，馬場還兼作婚禮場地。

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陳仁正半開玩笑半認真的說：「我老婆最可憐，被我拉進我的夢想裡。現在，她是馬場非常重要的角色，幾乎可以說是靈魂。她本來是個畫家，後來為了馬場去學記帳。但我和她一樣，讓她去做想做的事。」

陳仁正的馬場有多位員工從小跟著他學騎馬，長大後成為馬場的一員，他對馬術和管理頗有一套。陳仁正表示，很多人以為馬場生意重點是馬，但其實是人；「馬很好應付，人才是最難應對的。」

「馬術，其實很像中國人說的『中道』，過與不及都不行。常有學生說要『控制』馬，但人連自己都沒法控制，怎麼可能控制另一個物種？人不能控制馬，但可以和馬一起『合作』，合作不是控制，而是了解。」陳仁正說，「如果你能和一匹馬合作，有什麼事情是不能和人合作的呢？」

2019冠狀病毒疫情衝擊全球，陳仁正的馬場生意也不能倖免，馬場自三月起足足關門四個月。陳仁正大嘆，「這四個月賠掉的錢，是賺不回來的。人可以遣散，馬還是要吃牧草。」所幸，馬場是安省第一階段重開企業之一，陳仁正的生意也很快恢復舊觀。

陳仁正說，騎馬是戶外活動，是疫情期間人們比較安心的選擇。而且，他的馬場早在二、三月就「遵循台灣的規範」，要求客人和員工一定要戴口罩、量體溫，所有配備包括馬匹、馬鞍等都會消毒，務必做到萬無一失。

訪談到最後，陳仁正笑談馬場賺錢不多這件事，他說：「有些人賺錢是算鈔票有多少，但我覺得我這樣比較健康，我追隨我的熱情，這東西不是用錢來衡量的。我曾跟我老婆講，如果我中了樂透，我要做的就是這件事。現在的我，就是在過中了樂透的生活，我等於已經是千萬富翁了。」

新聞來源：特派專欄 棄高薪築兒時夢 台灣移民喻經營馬場如中樂透（中央社）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航