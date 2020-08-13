白羅斯大選後動亂：3天2死6000人被捕，反對派落選人被逼錄聲明影片後流亡立陶宛

白羅斯本月9日舉行大選，自出口民調顯示現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）得票率高達近8成之後，人民當夜即上街抗議盧卡申科作票，而「歐洲最後獨裁者」盧卡申科的回應是強力鎮壓。一連多天，白羅斯街頭動盪不寧。

《歐洲新聞台》昨（12）日報導，3天以來被捕的示威者多達6000千人，已知2人在鎮壓中死亡；反對派的領導者契哈諾烏斯卡雅（前譯：契哈諾夫斯卡雅）和切普卡拉（Veronika Tsepkalo）已分別流亡至立陶宛和莫斯科。

編按：契哈諾烏斯卡雅（原文：Святла́на Ціхано́ўская），國外媒體音譯時有兩種譯法，一為白羅斯語發音Sviatlana Tsikhanouskaya，一為俄語發音Svetlana Tikhanovskaya，後漸多以白羅斯語發音為準。

開票當晚開始連日暴動，女性白衣上街示威

原本是英文老師、後來是家庭主婦和翻譯的契哈諾烏斯卡雅，因丈夫謝爾蓋（Sergei Tsikhanousky）是知名反對派，出選總統時被控叛亂而下獄，因此代夫出征。她在選前曾表示希望大選當天保持和平，官民雙方都不要發生暴動或使用武力，然而並不能如願。

由於盧卡申科選前網路民調低落，得票率卻高達81%；白羅斯民間選舉監督團體也表示，至少發現逾5000起違規事件。人民認為盧卡申科操縱選舉，開票當晚上街示威，政府出動鎮暴警察，白羅斯網路也被切斷。

開票當晚，即有1人在鎮暴時喪生，但當局說法是此人想以爆裂物攻擊警方，但還未投擲出去，爆裂物就在他手上爆炸。《歐洲新聞台》昨天報導指出，自當地周日晚上至周二夜間，3天以來有6000多人被捕，當局聲明又有1人死亡，但甚至沒有公布死亡時間，僅表示他在周日被拘留之後，「健康忽然惡化」。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 白羅斯人在垃圾桶上漆字「3%」諷刺盧卡申科民調低落。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 白羅斯人走在路上被捕。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 白羅斯女性上街抗議。

不過，白羅斯人仍持續上街抗爭。此次引發白羅斯人團結覺醒的是3名女性，參與抗爭的女性也不少，並且大多穿上白衣作為象徵。

似遭脅迫念出聲明後流亡，強調「孩子最重要」

在這次選舉中帶給盧卡申科莫大威脅的契哈諾烏斯卡雅，在開票夜原表示會提出上訴，隔天卻傳出失蹤。8月11日，立陶宛外交部長林克維修斯（Linas Linkevicius）在推特表示，契哈諾烏斯卡雅現在很安全，人在立陶宛。

在11日，網路上也出現一段影片，是契哈諾烏斯卡雅在暗房裡唸出一段聲明，呼籲白羅斯人不要冒生命危險對抗政府，並表示「人們已經做出了決定」，似乎含糊地承認了盧卡申科贏得選舉。

相信台灣人對於「念出聲明」的影片並不陌生。2016年1月台灣總統大選前不久，在南韓發展的藝人周子瑜也曾在影片中道歉，因為她在節目上拿了中華民國國旗，引發中國網友批判。

綜合《自由歐洲電台》和《歐洲新聞台》報導，這段影片是契哈諾烏斯卡雅在8月10日離開白羅斯之前所拍攝，地點是白羅斯中選會主任亞諾錫娜（Lidia Yarmoshyna）的辦公室。《歐洲新聞台》比對亞諾錫娜從前的訪談影片，發現家具和百葉窗是一樣的。

契哈諾烏斯卡雅的盟友卡列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）受訪表示，8月10日，她和契哈洛烏斯卡雅一起去中選會投訴，契哈諾烏斯卡雅和律師被帶到亞諾錫娜的辦公室，但是後來律師被趕出去，亞諾錫娜隨後離開。而辦公室裡除了契哈諾烏斯卡雅，還有2名政府維安部門的高級代表。

「3個小時，她獨自待在那間房間，沒有任何文件，沒有律師，什麼都沒有。」

卡列斯尼可娃表示，契哈諾夫斯卡雅後來從另1個出口離開中選會大樓，而不是他們約定等候的門口。後來他們才發現，契哈諾烏斯卡雅已經逃往立陶宛。

卡列斯尼可娃認為，那支影片就是當時被脅迫拍下。她強調，契哈諾烏斯卡雅在那3小時內承受前所未有的壓力，「誰都無法想像她做出這樣的選擇有多困難」，她會尊重並支持契哈諾烏斯卡雅的選擇。

而契哈諾夫斯卡雅在8月11日稍晚發布另1段影片，片中和那支疑似被脅迫拍下的影片內穿著同一件白色背心，神情明顯憔悴。

她在這支片裡說：

「你們知道嗎……我以為所有的競選過程確實讓我堅強起來了，賦予我很大力量，讓我能承受一切，但或許……我仍然是最初那個軟弱的女人。我為自己做出了一個很艱難的決定，而我是完全獨立地做了這個決定，不是朋友、親戚，也不是競選辦公室、或謝爾蓋能夠透過某些方式影響我的。我知道很多人能理解，也有很多人會鄙視我、恨我，但知道嗎……老天不會讓任何人面臨像我一樣的抉擇，所以，大家請保重。現在發生的一切，都不值得犧牲任何生命。我……孩子是我們一生中所能擁有最重要的事物。」

如同契哈諾烏斯卡雅所說，網友對於她的離開確實反應不一，有人批評她怯戰逃跑，也有人希望她再站出來，向國際表達白羅斯選舉所發生的事。還有不少人說，明顯感覺她遭到脅迫，告訴她「妳並不軟弱」，她已經做了很多，白羅斯人已做出選擇，白羅斯人也會繼續接下來的事，鼓勵她眼前先照顧好自己的孩子。

另一女性盟友也流亡莫斯科，「婦仇者」僅剩1人在國內

立陶宛外交部長林克維修斯接受《歐洲新聞台》採訪時表示，契哈諾烏斯卡雅確實受到脅迫，保證她在立陶宛絕對安全，並指白羅斯當局正表現出不必要的強權，立陶宛會盡力協助白羅斯「溝通管道」，也會明確傳達歐盟立場。

《歐洲新聞台》提到，除了契哈諾烏斯卡雅，她的陣營中另一位知名盟友維洛妮卡・切普卡洛（Veronika Tsepkalo）據報也在開票當晚逃往莫斯科。維洛妮卡的丈夫是白羅斯前駐美大使瓦列里・切普卡洛（Valery Tsepkalo），原本是瓦列里要競選總統，但他遭到白羅斯政府指控偽造選舉所需的連署文件，而剝奪參選資格，因此早已先帶著孩子流亡莫斯科。

至此，一度聲勢浩大的「婦仇者聯盟」，至此只剩下卡列斯尼可娃仍在白羅斯。在大選前1天，白羅斯政府曾拘留契哈諾烏斯卡雅競選團隊8名成員，卡列斯尼可娃也是其中之一，被拘留數小時後才釋放。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 白羅斯前駐美大使切普卡拉之妻維若妮卡。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 白羅斯最大反對派巴巴里柯的原競總主任卡列斯尼可娃。

卡列斯尼可娃原是另一競選人巴巴里柯（Viktor Babaryko）的競選總部主任，在契哈諾烏斯卡雅崛起之前，巴巴里柯是民調支持率最高的反對派人士，被盧卡申科視為一大威脅，最後被指控涉嫌金融詐欺而下獄。

反對派四散，盧卡申科安心？

白羅斯目前最主要的反對派看似分崩離析，各反對派的中流砥柱不是流亡就是下獄，但盧卡申科的危機不見得能宣告結束。

白羅斯籍諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇（Svetlana Alexievich）上月接受《自由歐洲電台》採訪時曾表示：

「盧卡申科以為自己可以欺騙這個沉默的社會，以為自己可以談一些天方夜譚、用恐懼嚇唬人民。這種事不會發生。新一代人民已經長大了，中年人也提高了意識，人們和26年前盧卡申科初掌政時已經完全不同。」

早在選前，就有軍警透過社群平台Telegram上傳象徵反對政府的「3%」、或與人民站在一起的「97%」標語照片；此外，《俄通社-塔斯社》報導，自8月11日以來，白羅斯各家官方媒體有至少9名主持人和記者宣布離職，大多強調離職是個人決定，沒有其他因素影響。

《白羅斯1號頻道》（Belarus-1）軍事節目主持人布爾科（Vladimir Burko）昨也宣布離職，並在個人Instagram表示，5年來他都是白羅斯國防部的秘密成員，為白羅斯宣傳國軍的英勇和強大，但他作夢也想不到，「我口中談論的士兵和武裝設備竟然可以用來對付自己的國民」。

布爾科向軍人呼籲：「你們目前都在待命，你們也知道那個命令會是什麼，你以為你想伸張正義，但最後吃子彈的很可能都是白羅斯人，在為時已晚之前，請三思而後行」，他更表示：

白羅斯國防部高層人物很多，有人真正經歷過戰爭、目睹過死亡，可以向他們反映；人們要求正義、公平選舉和自由，沒有人想要戰爭，軍人可以確保衝突不發生，人民也會和軍隊站在一起。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 示威者倒地，武警不知所措。

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核稿編輯：黃筱歡