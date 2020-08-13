兩項交通新制上路：「聲音照相」抓噪音，汽機車太吵最高可罰3600元

有開車、騎車的民眾要注意啦，9月、10月分別有2項交通新規將上路，違反最高恐面臨3600元的罰單。

首先是嬰幼汽車座椅有新規定。為提升幼童乘車安全，9月1日開始，2歲以下幼童強制坐後向式安全座椅，違者將開罰1500元至3000元。這次修法是由現行的1歲延長至2歲。

交通部3月時公告修正「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」，調整了幼童汽車座椅的規範：

2歲以下幼童：應乘坐後向式幼童用安全座椅。

2歲以上4歲以下且體重在18公斤以下之幼童：應乘坐於車輛後座之幼童用座椅，且鼓勵優先選用後向式幼童用座椅。

《東森新聞》報導，交通部專委李昭賢表示，國內12歲以下兒童乘坐小型車因未使用保護裝備（安全帶、安全座椅）造成的傷亡人數不低。依據美國兒科醫學會研究，因0至2歲幼兒脖子頸還沒發育完整，所以當事故發生時，會因為「甩鞭效應」使脖子斷裂，造成傷亡，因此後向式乘坐的安全性將高於前向式。

報導指出，後向式座椅相較前向式座椅，因為受力面積很大，當發生前向撞擊力道時候，基本上幼童的頭、頸、肩及背部脊椎部分，大部分會被大範圍的座椅靠背吸收撞擊力道，因此交通部調和其他國家規定後修法，2歲以下幼兒強制使用後向式安全座椅。

Photo Credit: 中央社

「聲音照相」抓噪音車，超標最高罰3600元

綜合《中央社》、《中國時報》報導，為改善路上車輛噪音問題，環保署將啟動「聲音照相」科技執法，只要汽機車噪音超過標準，就會被聲音照相機自動拍照，違者將處1800元以上3600元以下罰鍰，草案修正後預計10月正式上路。

根據「聲音照相」的草案修正內容規範如下，違者將開罰新台幣1800元至3600元罰鍰。

車道速限50公里以下路段，不得超過86分貝

速限50到70公里路段，不得超過90分貝

報導指出，環保署空保處長蔡孟裕表示，聲音照相的好處在於過去取締噪音必須先通知車主到檢，以怠速的方式檢測是否超標，但怠速與行進間噪音量不盡相同，透過聲音照相，可以捕捉行進間車子的噪音，並直接開罰。蔡孟裕說，近年遭民眾陳情的車輛噪音案件，主要為改裝車行經住宅區影響為多，草案修正預計在10月正式上路，屆時將在全台噪音熱點設置聲音照相機等設備，防堵噪音。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：黃筱歡